Sara Torres explora el amor incondicional de los perros en su nuevo poemario

Con una sala a rebosar, Sara Torres presentó ayer su libro "Deseo de perro" en la librería Matadero Uno. La escritora gijonesa afincada actualmente en Barcelona estuvo acompañada por su perrita "Pan", referente esencial de este nuevo poemario, y compartió cartel con Marta Velasco, la ilustradora de este "libro con dibujos".

"Cuando se anula la libertad, se pierde el amor. Puede haber otros vínculos como la dominación o el respeto, pero ya son impuestos, no elegidos", apuntó Torres entre lectura de poema y poema. La autora respondió preguntas, leyó fragmentos del libro e incluso hizo reír a los asistentes, que no fueron pocos, en más de una ocasión. Su voz melodiosa y dulce captó con presteza la atención de un público entre el que también se encontraba algún que otro can.

"Desde niña ya soñaba con tener una compañera de aventuras, quizá incluso buscando ese amor incondicional que parecen otorgarnos los perros", explicó la autora. Y la prueba de ese fuerte sentimiento de imperiosa necesidad de amar y ser amado sin poner freno, que ella define magistralmente en el libro como "deseo de perro", está en una anécdota contada en versos. "Cuando era pequeña até con una cuerda una cajetilla vacía de los cigarrillos que fumaba mi madre. La sacaba a pasear y la cuidaba como si fuese mi mascota; un día, a la puerta del estanco un hombre alto y grande, con las suelas de los zapatos aún más grandes y muy poca empatía, pisó el trozo de cartón que yo estaba paseando. Ahí exclamé un sollozo callado y mi madre se giró para pedirle con amabilidad al señor que por favor soltase a mi perro. Entonces comprendí que el respeto está en hablar en los términos de quien ama", contó Torres.

Este nuevo trabajo poético de la gijonesa se gestó a lo largo de dos años, los que vivió en Alemania, lejos de Barcelona y de su perrita "Pan", que durante ese tiempo se quedó con Marta Velasco. "Viajó a Alemania un par de veces, siempre saltaba hacia la maleta, como para meterse en ella, pero la última vez estaba alejada, casi en la otra punta de la casa. Me di cuenta de que no quería venir, el frío la hacía sentir incómoda y cuando estaba allí tampoco le apetecía salir a la calle así que dejé que decidiera", expresó Torres. "Deseo de Perro" es un texto delicioso que juega con las distancias, al que acompañan dibujos espontáneos, que ilustran la cotidianidad de "Pan".