"Tras 30 años fuera de mi tierra, ahora sí tendré estabilidad para hacer ciencia"

La astrofísica ovetense Noemí Pinilla, investigadora del Florida Space Institute de la Universidad Central de Florida y colaboradora de la NASA, está "súper contenta". Porque en su horizonte cercano está la vuelta profesional a Asturias. Pinilla es una de las investigadoras "de excelencia internacional" que buscaba el Ministerio de Ciencia para que volviera a España. La ovetense ha sido seleccionada, junto a otros 29 investigadores, en la primera convocatoria del programa "Atrae", concebido para captar al mejor talento en el ámbito científico y darle la financiación necesaria para que desarrollen en España importantes proyectos de investigación. "Es como si hubiera salido la oportunidad adecuada en el momento adecuado...", reflexiona una investigadora a la que LA NUEVA ESPAÑA reconoció con el galardón de "Asturiana del mes".

Pinilla liderará un proyecto de investigación en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) de la Universidad de Oviedo, enfocado en el estudio de la distribución del hielo y el polvo en el Sistema Solar utilizando el Telescopio Espacial James Webb. El ICTEA recibirá 908.825 euros para la incorporación de Pinilla y la creación del equipo que durante cuatro años llevará adelante un nueva línea de investigación en España.

Con su llegada, además, el ICTEA se posicionará como líder en la comprensión de los cuerpos helados en sistemas planetarios y dice su director, Javier de Cos, que la incorporación de la astrofísica ovetense "marca un hito significativo para la investigación espacial en España, proyectando el Sistema de Investigación Español hacia nuevas fronteras científicas y tecnológicas en el vasto territorio de la exploración del espacio y la comprensión del universo".

–¿En qué consistirá la investigación que va a liderar?

–En Asturias aprovecharé mi situación privilegiada en varios proyectos con tiempo de observación en el telescopio espacial James Webb para investigar la distribución de hielo y polvo, las etapas primigenias del Sistema Solar. Para ello, estudiaré la composición superficial de los cuerpos pequeños helados, más allá de Neptuno incluyendo Plutón, los planetas enanos y la población en la que se originan los cometas, los objetos transneptunianos.

–¿Por qué es importante conocer la composición del hielo que existe en esos cuerpos del sistema solar?

–Es un campo muy interesante porque son los componentes más primigenios del sistema solar, han sufrido poco procesado desde que se incorporaron de la nube presola al disco protoplanetario y luego a la superficie de estos cuerpos. Es una herramienta para observar una etapa de nuestro sistema solar en la que este se veía muy diferente a como lo podemos observar ahora.

–¿Algo más por lo que sean relevantes los objetos transneptunianos?

–Además de lo ya dicho, porque es la población más grande del sistema solar y, seguramente, las más desconocidas hasta ahora. Durante 30 años nuestros esfuerzos por caracterizar estos objetos han sido muchos pero los resultados estaban limitados por la tecnología disponible. Por ello la oportunidad de descifrar sus misterios usando el Webb es tan atractiva...

–¿Qué puede suponer para la investigación en Asturias este programa que usted liderará?

–En el ICTEA planeo formar un grupo que crezca sobre tres bases, la observación, principalmente con el Webb, la aplicación de técnicas punteras de "machine learning" con el grupo especializado del ICTEA y el estudio de las propiedades de los hielos en el laboratorio. La cuarta "pata del banco" ha de ser la formación y comunicación para lo cual la participación de la Universidad de Oviedo es clave. Con estas bases estaremos liderando una nueva línea de investigación en España y de ello se han de beneficiar de primera mano los estudiantes de ciencia y jóvenes investigadores asturianos.

–¿Quiénes compondrán su equipo? ¿Cuenta traer a investigadores de fuera?

–Ya cuento con los mejores en mi grupo actual de DiSCo y entre mi red de colaboradores, esas relaciones no deben romperse. A parte, estableceré naturalmente nuevas conexiones en la universidad de Oviedo y en el ICTEA. Pero además, sí que planeo formar mi grupo en Oviedo y generar oportunidades para estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales. Por otro lado, mi plan es realizar alguna reunión científica de primer nivel en Oviedo para que esos investigadores jóvenes puedan discutir (científicamente) con expertos en diferentes materias.

–¿El proyecto conlleva invertir en equipos que no tenga la Universidad de Oviedo?

–Seguramente sí, vivimos en un mundo tecnológico donde la instrumentación y la computación son indispensables para apoyar la capacidad intelectual. Mi primer objetivo es y será la ciencia pura, el planteamiento de preguntas y la búsqueda de respuestas, la base es el capital humano. Sin embargo, antes del Webb nuestra capacidad de responder esas preguntas estaba limitada y no estaríamos donde estamos ahora si algunas mentes brillantes no se hubieran soñado con un súper telescopio espacial y la administración científica no les hubiera apoyado. Estaremos atentos a identificar proyectos tecnológicos y bases de financiación que habiliten la investigación de generaciones futuras.

–¿Esta investigación puede dar lugar a alguna transferencia en forma de proyectos empresariales, patentes...?

–La transferencia con el mundo empresarial es cada vez más importante para la ciencia. Sí que tenemos varios puntos en mente en ese aspecto, pero aún están en la fase conceptual. Durante este año he tenido la oportunidad de trabajar con Javier de Cos en el desarrollo de herramientas de "machine learning" para el análisis de datos del Webb. El plan es desarrollarlos una vez que esté en Oviedo y ofrecerlos posteriormente a la comunidad científica. Además, otro de mis campos de investigación se centra en el agua y los materiales orgánicos en asteroides, lo que resulta de gran interés para la exploración de recursos fuera de la tierra. La comunicación con empresas de extracción de materiales en Asturias podría dar un impulso a mi trabajo y ¿por qué no soñar con utilizar algún pozo minero cerrado como laboratorio?

–¿Qué papel juega el ICTEA en la investigación en astrofísica en nuestro país?

–El ICTEA es un instituto muy joven pero sus investigadores tienen una larga carrera, por ello ya ha tenido éxitos probados, tanto en España como internacionalmente. Cuenta con líneas como la Cosmología, la investigación de procesos de alta energía, el descubrimiento de exoplanetas, el estudio de los hielos en la Antártida, la caracterización de asteroides en apoyo de misiones espaciales. Un amplio abanico que me resultó muy atractivo a la hora de considerar Oviedo como mi destino.

–Asturias siempre ha lamentado la salida de científicos y talento, este programa del Ministerio de Ciencia propicia el proceso inverso. ¿Son necesarias más iniciativas así?

–Son necesarias y bienvenidas. El programa fue una gran sorpresa porque no sólo se propuso traer a investigadores internacionales en una fase avanzada de su carrera, sino que se propuso "atraerles" y eso sólo se consigue si se le proporcionan medios para continuar con su trabajo y la posibilidad de estabilidad para extenderlos en el futuro. Ese tipo de iniciativas son muy necesarias, así como las que se propongan apoyar a los jóvenes investigadores para que puedan crear sus propias líneas de investigación. Sólo así podrán tener esa proyección internacional que les facilite establecer contactos y que resulte en un perfil complejo y competente.

–¿Confía en quedarse en Asturias más allá de los cuatro años del proyecto?

–No contemplo otra opción. A Estados Unidos y a las instituciones que me han acogido, desde mi tesina en el Instituto Astrofísico de Canarias, sólo puedo estarles agradecidos por todas las oportunidades que me han brindado pero, tras 30 años fuera de mi tierra, quiero pensar que ahora sí podré tener la estabilidad y la seguridad para centrarme en transmitir todo el conocimiento adquirido a lo largo de mi carrera.

–Se sigue tratando de encontrar trazas y materiales que den pistas sobre el origen de la vida en nuestro planeta. ¿También el hielo puede aportar información?

–Por supuesto, las principales moléculas que buscamos estudiar están formadas de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, cuatro componentes vitales de las moléculas prebióticas que dieron origen a la vida en la tierra. A parte de ello, son necesarias condiciones muy precisas para que la vida que conocemos se dé y por ello, buscamos océanos bajo las capas de hielo que cubren estos cuerpos. Hoy sabemos, tras la misión espacial NASA "New Horizons", que Plutón es un planeta enano muy activo y que esconde una capa de hielo de agua bajo su superficie. Encélado y Europa (dos satélites de Saturno y Júpiter respectivamente) esconden océanos líquidos bajo su superficie que se manifiesta en forma de geysers helados gigantes. Ahora, el Webb, nos empieza a dar pistas de que estos océanos pueden existir o haber existido en otros planetas enanos. Todo esto acrecienta la posibilidad de desarrollo de vida en planetas helados en otros sistemas solares.

–¿Tanto ha aportado el telescopio James Webb?

–El Webb va a ser un instrumento revolucionario en la Astrofísica y en el estudio del sistema solar. La comunidad al completo está súper motivada lo cual hace muy complicado conseguir tiempo de observación. Tras un año estudiando los datos que el Webb nos envía, ahora están empezando a aparecer los primeros resultados publicados y, en mi campo, es una absoluta maravilla. Disfrutamos con cada espectro como un niño la mañana de Reyes. Por primera vez estamos detectando hielos que pensábamos que tenían que estar ahí pero que no podíamos verificar. ¡Ahora los vemos! Estudiar qué hielos y dónde se encuentran nos proporciona una instantánea del Sistema Solar antes de que la influencia de los planetas gigantes vaciara el disco y resultara en la configuración actual, 8 planetas, cientos de lunas, dos cinturones de cuerpos pequeño y una población de cometas.