"La última vez que canté tan bajo fue cuando tuve laringitis", dijo Frank Sinatra tras interpretar las composiciones del brasileño Antonio Carlos Jobim. El disco fue el resultado de una llamada que el ídolo realizó al maestro de la Bossa Nova, pidiéndole colaborar. Aquella historia se reedita ahora en Oviedo de la mano de Antonio Cuesta, el niño que soñaba con ser Sinatra y que canta con su mismo timbre de voz, y Vaudi Cavalcanti, el artista carioca que cambió Ipanema por El Fontán. Ambos regalaron ayer su talento al público reunido en el Club, en una actuación con el pianista Sam Rodríguez, miembro y director musical de la banda que bajo el nombre "Sinatra&Jobim Project", triunfa por toda España.

Aquel disco legendario grabado entre vasos de whisky y cigarrillos, es el único que el intérprete de "My way", firmó con su nombre completo: Francis Albert Sinatra. Lo contó José Ramón Cuesta Caballero de las Olivas, creador este exitoso proyecto musical y con una amplia trayectoria en el mundo de la música y de la comunicación (cuando estaba en Universal trajo a Lady Gaga a España), que un buen día le dijo a su hermano Antonio: "Te voy a montar una banda". Aquel día empezó a tomar forma el sueño del niño que se encerraba en su cuarto a cantar por Sinatra. "Le admiro desde pequeño, es único", dice Antonio Cuesta. "La banda recrea un momento muy bonito en la historia de la música, cuando un italoamericano, da el salto a esa música exótica", señaló Gonzalo García-Conde, director del Festival Vetusta Jazz y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. Alberto Toyos, director de Los 40 Asturias, animó a todos apoyar a la música que se hace en la región. "Si no se venden discos y entradas los grupos no pueden vivir", indicó. Jorge Viejo, saxo de la banda, no pudo acudir a la cita por estar convaleciente.