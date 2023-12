"Presidente, ¿Qué tal va internet en Moncloa?": así relata Paloma Bloyd cómo fue la recepción de Sánchez al elenco de "Cuéntame"

La actriz gijonesa Paloma Bloyd fue durante siete temporadas Déborah, la guiri con la que se casó Toni Alcántara en la serie más longeva de la televisión española, "Cuéntame cómo pasó". Con el final de la serie, hace solo un mes, la intérprete astur-americana fue aún más consciente, si es que no lo era ya, de cuánto había calado la serie en la sociedad española.

El último giro de guion que ha vivido gracias a "Cuéntame" ha sido esta semana, cuando el equipo televisivo recibió la invitación de Moncloa para desayunar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Paloma Bloyd narra a continuación, en primera persona, esa última gran vivencia que le ha deparado la serie "Cuéntame", un broche de oro, dice, para un proyecto audiovisual que es casi "patrimonio cultural de la sociedad española".

El que sigue es su testimonio:

"Estaba en la A6 de camino a Gijón para Navidad cuando recibí la llamada de Miguel Ángel Bernardeau (productor ejecutivo, máximo ideólogo y creador de Cuéntame): "Nos acaban de citar desde la Moncloa para un desayuno con el Presidente". Podría tratarse de una trama nueva para un capítulo de "Cuéntame cómo pasó", pero la realidad superó a la ficción. En menos de 48 horas, salté del salón de casa de mi familia en Gijón para la cena de Nochebuena, al salón Tàpies en el Palacio de la Moncloa para desayunar con el Presidente del Gobierno. Lo que se vive de la mano de los Alcántara no tiene límites.

Allí me encontraba admirando un cuadro de Miró mientras daba sorbos a un café en taza con el escudo de España, servido en cafetera con el escudo de España, removido con una cucharilla con el escudo de España, cuando de pronto se abrieron las puertas: "Familia Alcántara, siento el retraso". Dejé la taza sobre el posavasos de plata con el escudo de España para saludar al mismísimo Presidente del Gobierno de España.

Nos explicó que nos había citado para darnos la enhorabuena personalmente y contó que era un gran seguidor de la serie, que le encantaba que se reflejasen todas las ideologías políticas en ella y que le parecía un verdadero acierto para la televisión pública. Yo miraba a Ana, tan elocuente y sonriente como siempre, a Manu, extrovertido y dicharachero como de costumbre, a la Galiana, auténtica como ella misma, y no dejaba de resultarme una situación un tanto surrealista que estuviéramos ahí de charla distendida hablando de series y viajes y anécdotas familiares con el propio Presidente del Gobierno. Después, se ofreció hacernos un tour por el Palacio y mientras nos mostraba las salas, compartía historias, protocolos, curiosidades sobre las piezas de arte colgadas en las paredes provenientes del Museo Reina Sofia. Según salíamos de la sala de reuniones del Consejo de Ministros no me pude resistir y le pregunté, entre risas, qué tal les iba la conexión de internet. Al fin y al cabo, en la serie fue mi personaje, una mujer adelantada a su época, quien hizo aquella instalación en la Moncloa a principios de los años 90. Y con aquello me recorrió una sensación única producida al unir ficción con realidad.

Al llegar a la sala de retratos me topé de frente con los de Felipe González y José María Aznar, que tanto nos han servido para las tramas de nuestro matrimonio ficticio y de nuestros respectivos puestos de trabajo, demostrando que las diferentes ideologías políticas pueden coexistir bajo un mismo techo mientras el respeto y el amor permanezcan por encima de todo.

Con el bonsái en el jardín y la foto para la posteridad en la icónica escalinata de la puerta principal finalizaba aquel recorrido por el corazón de la política que es la Moncloa. Ser recibidos por el Presidente ha sido un broche de oro, un ilustre honor para una gran serie que ya podríamos considerar como patrimonio cultural compartido y perteneciente a todos los espectadores. Una experiencia excepcional que deja huella duradera e inolvidable en la trama de nuestra memoria, del mismo modo que lo ha hecho "Cuéntame cómo pasó"."