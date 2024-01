Bertín Osborne aparece a toda portada en “Hola” en el quiosco rosa un día después de conocerse que ha sido padre, cosa que él ha “decidido” que no lo va a ser. Le da igual que el bebé de Gabriela sea suyo si se confirma en las pruebas de paternidad. “No ejerceré” dice rotundo el cantante, quien admite además que echa de menos a su exmujer Fabiola. Esos vaivenes, cosas de la edad, quizás... Tiene 68 años y una buena papeleta encima el artista (admite que "ayudará" si el pequeño es suyo), quien posa para la revista en su hacienda de Sevilla. La familia Prat también posa, en su caso junto al árbol de Navidad para celebrar el año nuevo. Y en la familia Pombo no hay descanso. Si alguien pensaba que con las bodas y el reality ya estaba todo dicho, pues no. Ahora empiezan los bautizos de los babies, y no son pocos... Para empezar 2024 toca el de Vega, hija de María.

En otra familia que no paran es en casa de los Rivera Ordóñez. En “Lecturas” Julián Contreras, hermanastro por parte de madre (Carmina Ordóñez) de Fran y Cayetano Rivera ajusta cuentas con el primero, con el que se despacha a gusto después de que el torero diese una polémica entrevista. Contreras llama a Fran “machista, soberbio y clasista”, le acusa de no ayudar a su madre cuando sufrió malos tratos, de no pagarle la rehabilitación… Una joya de entrevista, vaya. Anabel Pantoja (sobrina de Isabel, madre del hermanastro de Fran y Cayetano, Kiko, y quien tampoco salió bien parada de la entrevista del torero) enseña su piso y dice que no quiere perder a los pocos familiares que le quedan. Quien han aumentado la suya son Patricia Pardo y Christian Gálvez, que acabaron el año convertidos en padres: él, por primera vez; ella ya es veterana en esas lides.

Quien no parece cómoda con la paternidad (o no) de Bertín es Fabiola Martínez, quien en plena calle se vino abajo abordada por los periodistas, tal y como “Semana” lleva en su portada. Una ex que en su día no se lo tomó muy bien (lo de ser ex) y ahora sí es Raquel Perera. Ha perdonado a Alejandro Sanz y se alegra de su felicidad. La revista cuenta la historia de la actriz Mónica Cervera, de la alfombra roja a pedir en la calle. Y también que Tamara Gorro y Ezequiel Garay se han ido a la nieve juntos a despedir el año.

El año acaba y empieza en paz para José Ortega Cano, quien ha reunido a sus tres hijos para su cumpleaños, cuenta “Diez Minutos”. Con pareja estrena 2024 Alba Carrillo, “enamorada” de Álex Coves. Y otra que ha empezado con el corazón alegre es Shakira, a quien relacionan con el productor Rafael Arcaute. Él sabrá dónde se mete (y qué canción le caerá encima) de salir mal la relación.