Bertín Osborne no se ha podido desplazar hasta el tanatorio de Valencia para despedir a su gran amigo Paco Arévalo porque tiene Covid y está aislado. Una información que salía a la luz esta mañana cuando todos los medios esperaban la presencia del presentador de televisión allí... Sin embargo, esta tarde ha hablado con el programa 'En boca de todos' y ha confesado cómo ha recibido esta noticia.

"Fue el primer amigo que tuve en esta profesión, ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano" aseguraba el artista, que entristecido, aseguraba que se enteró del fallecimiento de Arévalo este miércoles por la noche cuando "me llamó mi otro hermanito José Luis López, El Turronero y casi me da un chungo".

"Ha sido especialmente doloroso porque hace un mes tuve una bronca por teléfono" explicaba Bertín, una discusión que se producía "porque yo soy una persona que me cuido y hago deporte y Paco su punto de inflexión fue la muerte de Elena y desde ahí se medio abandonó. De repente se ha puesto en 40 kilos más de lo que debería pesar, no andaba porque le dolían las rodillas".

En esa última conversación "Le pegué un broncazo, le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento y le dije 'cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia...'" y esas fueron las últimas palabras que intercambió con él.

Debido a su contagio por Covid "cuando me lo contó anoche José Luis casi me da a mí un infarto porque me arrepentí de habérselo dicho". Y es por esta razón por la que no ha podido viajar hasta Valencia para despedirse de él, pero ha asegurado que en cuanto pueda irá para estar con sus hijos.

"Yo he asumido que es un infarto porque otra cosa no tenía, ha sido un infarto casi al 90%" concluía Bertín bastante apenado por la pérdida de un gran amigo que le ha acompañado en la profesión durante tantos años.