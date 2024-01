El Thyssen abre sus salas a la langreana Noemí Iglesias y su obra sobre el "fast love"

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abre sus salas, por segunda vez en el último lustro, a la obra de una artista asturiana contemporánea. En 2020 fue Chechu Álava (Piedras Blancas, 1973), con la exposición "Rebeldes", quien inauguró en la sede madrileña del Thyssen y ahora le toca a Noemí Iglesias Barrios (Langreo, 1987), que el próximo 29 de enero estrenará "Love Me Fast", un proyecto expositivo, en pequeño formato, sobre el "fast love".

Ambas, Álava e Iglesias, accedieron al espacio expositivo del Thyssen-Bornemisza a través del programa "Kora", que cada año da entrada en el Museo a una artista contemporánea para mostrar su obra desde una perspectiva de género.

Noemí Iglesias desembarcará a finales de este mes, con una exposición comisariada por Rocío de la Villa, con una veintena de piezas que dialogan con los cuadros de las colecciones del Museo y que están realizadas en materiales y técnicas muy diversas –bronce, cristal, vídeo, fotografía y, principalmente, porcelana–. La artista asturiana, que estudió Bellas Artes en Bilbao, atesora una vasta formación en el delicado arte de la cerámica, a través de estancias y residencias formativas en Grecia, Reino Unido, Hungría, China, Corea y Taiwán.

"Love Me Fast" está dedicada a uno de los temas recurrentes en su obra reciente, que no es otro que "el amor romántico en la época de las redes sociales, un amor idealizado en un plano de felicidad consumista".

El recorrido de la exposición arranca en la sala 45 de la colección permanente, donde la artista deja una nota, "Last Time Lover", junto a la "Habitación de hotel" de Edward Hopper. Se supone que esa nota es la que la figura protagonista del cuadro está leyendo. Su texto fue encargado por la autora a un software de inteligencia artificial.

Ese es el preámbulo, luego se entrará en la exposición propiamente dicha, con un primer espacio en el que tres buqués de flores de porcelana acompañan "El rapto de Europa" de Simon Vouet, del siglo XVII, y dos versiones rococó de "El columpio" de Fragonard y de Lancret, y una gran guirnalda con distintas variedades de flores azules sobre las que resaltan algunos pétalos amarillos, los colores de la bandera de la Unión Europea, se mostrarán junto a "El mito de Europa".

"El jardin d’amour" de James Ensor y "El apuro" de Francis Picabia dialogarán en la segunda sala con "Love Profussion", de Iglesias, con flores hechas a mano en porcelana y pigmento rojo; una gran ilustración sobre azulejo titulada "Bulk Love" hará lo mismo con "La casa entre las rosas" de Claude Monet, y una vidriera de la asturiana, "Love Over", versiona "el amor enmascarado" del óleo "Love, Love, Love. Homenaje a Gertrude Stein", de Charles Demuth. En la tercera sala la obra de Iglesias –el rótulo luminoso "Love me Fast", la serie performativa de fotografías "Heart & Chips" y el conjunto de automóviles decorados con flores "Everlasting"– coincide con dos obras "pop art", "Vidrio ahumado" de James Rosenquist y "Desnudo nº 1" de Tom Wesselman. La exposición se completa con la instalación "Quarantine", la porcelana "Isolation" y los vídeos "Las historias reales de ‘Off Love" y "He loves me, he loves me not". Iglesias ha reunido para este proyecto obras de los últimos años, desde 2018.

La exposición de Noemí Iglesias Barrios se instalará en las salas 53, 54, 55 y 56 de la colección permanente, en la primera planta del Museo, y permanecerá instalada hasta el 28 de abril. El 14 de febrero, Iglesias y la comisaria de su exposición ofrecerán una conferencia en la sede madrileña del Thyssen.

Esta no es la primera incursión de Noemí Iglesias en el Thyssen. En septiembre de 2022, Noemí Iglesias protagonizó una performance en forma de subasta sobre las convenciones del amor romántico, una performance que formaba parte del ciclo "Visión y presencia", comisariado por otra asturiana, la gijonesa Semíramis González.