El primer "amigo internacional" del Museo de Bellas Artes llega desde México

Julio César Vázquez Mellado Mier y Terán es un arquitecto mexicano que, junto a su esposa, la psicóloga Natalia Aguilar, ha elegido Oviedo para pasar un año sabático, mientras su estudio sigue abierto en Querétaro. Para aprovechar su estancia se matriculó en un posgrado en Historia del Arte en la Universidad de Oviedo y a través de una de sus profesoras contactó con Alfonso Martínez, el presidente de la Asociación Amigos del Bellas Artes, que enseguida lo reclutó. Vázquez Mellado, que espera contribuir al proyecto de la asociación con su entusiasmo, se convirtió así en el primer amigo internacional del Museo.

Hace unas semanas, hizo de guía en un recorrido por las salas de la pinacoteca regional, a instancias de la asociación y siguiendo el rastro de tres empresarios hispanoamericanos, que donaron o depositaron sus obras en el Museo de Asturias.

Son, enumera, "Juan Antonio Pérez Simón, que nació en Llanes; Plácido Arango, que muy chico emigró a México; y Antonio Suárez Gutiérrez. El más importante para el Museo es Plácido Arango, y Pérez Simón tiene una de las colecciones más importantes del mundo".

En ese recorrido por el Bellas Artes, el arquitecto mexicano se detuvo ante una de las obras "más significativas" para él y sus compatriotas, la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Comentó una decena de obras, como "El banquete de Ester", de Francisco Gutiérrez, donada por Arango, y sobre la que el guía comentó que en ella "el uso de la perspectiva es muy potente"; o "Campo de campos", de Pablo Palazuelo, otra de las aportaciones del coleccionista mexicano. Fue, según Vázquez Mellado, "una charla amena, tranquila", y bastante concurrida, en la que habló y contestó dudas sobre "el espacio, la luz, la tridimensionalidad... Me encantó, nunca lo había hecho antes, y no soy experto en arte, así que mi punto de vista no fue muy técnico".

Él y su pareja han visitado el Museo de Asturias en varias ocasiones, muchas más que muchos asturianos. "Es un lugar muy feliz para nosotros", reconoce. En los Amigos del Bellas Artes dice haber "encontrado gente maravillosa, amable y cálida, a la que le gusta el arte y la cultura" y espera "aportar al proyecto el entusiasmo de un arquitecto mexicano".