Conciertos de rock. La sala Gong (calle Julián Cañedo, s/n) recibe a partir de las 20.30 horas a dos grupos de heavy metal. Primero, "Legacy of Brutality" presenta "Travellers to nowhere" y, después, "Nazgash" hace lo propio con "Psalms of fire and suffering". Entrada anticipada, 12 euros; en taquilla, 15 euros.

Edificio histórico. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la exposición "Lepanto más allá de Cervantes". La muestra explica mediante 20 paneles el contexto geopolítico de la batalla de Lepanto y sus protagonistas. Hasta el 31 de enero. En horario de 10.00 a 19.00 horas de lunes a sábado; y de 10.30 a 14.30 horas los domingos. Acceso gratuito.

Exposición. La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias, organiza en su sede (plaza de España) la exposición de modelismo terrestre "Pequeños Guerreros, Grandes Historias", de diversas escalas, épocas, camuflajes y modalidades. Se puede visitar hasta el 30 de enero. Laborables de 10 a 13.30 horas, gratuita y libre acceso, pudiendo hacerse a grupos guiados, con cita previa, los sábados.

Navidad en Oviedo. Las actividades navideñas de Oviedo permanecen abiertas en varios recintos a lo largo de todo el día. Las plazas Porlier y la Catedral, así como la calle Eusebio González Abascal acogen un mercado navideño con 106 puestos. En el Campo San Francisco, la pista de hielo del paseo del Bombé estará abierta entre las 10.00 y las 22.00 horas. Igualmente, a lo largo del día los niños podrán visitar la recreación de Laponia, una noria y un tren circular en el mismo paseo, así como un tobogán de hielo, un hinchable de 50 metros y un tiovivo en el paseo de la Rosaleda. En la Herradura estarán abiertas ocho casetas hosteleras durante la práctica totalidad del día. Además, la plaza de Trascorrales alberga una muestra de belenes hasta el 7 de enero, que puede visitarse de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Museo de Bellas Artes. La muestra "Pinceles llenos de sol. Fondos de Sorolla en el Museo de Bellas Artes" exhibe, por primera vez e íntegramente, las 13 obras que posee el museo y un depósito de Pérez Simón como homenaje al 100.º aniversario de la muerte del pintor valenciano. Podrá visitarse hasta el 21 de enero. Además, también hasta el próximo día 21 de enero, se puede visitar la exposición "Aquí no hay nada que mirar", de Irma Álvarez-Laviada, y hasta el 28 de enero la muestra "Antonio Suárez. La lírica del informalismo". El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Facultad de Geología. El aulario de la Facultad de Geología acoge hasta el 15 de enero de la exposición "GEAS: Mujeres que estudian la Tierra". Es una exposición que da voz a 12 geólogas de épocas, contextos históricos y nacionalidades diferentes. Acceso gratuito de 10.00 a 20.00 horas.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente y durante los próximos meses acoge la exposición "26 años del Plan director de la Catedral de Oviedo (1996-2022)". La entrada es libre y el horario de apertura del Museo es, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral. La Catedral de Oviedo abre a las visitas turísticas de lunes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general es de siete euros, con descuentos de diversas modalidades. Las visitas a la torre gótica, independientes de las generales, empiezan a las 11.00 y duran una hora; las entradas cuestan ocho euros y se pueden comprar en catedraldeoviedo.com.

Mercado del Fontán. Hoy, a partir de las 8.00 horas, la plaza del Fontán acogerá su mercado semanal, donde los visitantes podrán adquirir una gran variedad de productos. El mercado abre de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas y los sábados por la mañana, hasta las 15.30 horas.

Gijón

Mercado solidario. En la sede de la Caja Rural de Gijón, en el paseo de la Infancia, se desarrollará hasta el próximo 16 de enero un mercadillo solidario a favor de la asociación ELA Principado, una iniciativa que permite a la asociación mantener su actividad con los enfermos. El horario es de 11.00 a 20.30 horas.

Navidad. En Begoña se podrá disfrutar del carrusel y la noria. En el "solarón" estarán la pista de hielo y las demás atracciones de 10.00 a 22.00 horas. Además, habrá funciones del Festival Internacional de Circo de Asturias a las 17.00 y a las 19.30 horas en el parque Hermanos Castro.

Belén monumental. El Antiguo Instituto acoge el belén monumental "El censo de César Augusto", de la Asociación Belenista de Gijón. Se podrá visitar hasta el 7 de enero de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hoy, el horario será de 17.30 a 20.30 horas.

Jardín Botánico Atlántico. Hasta el próximo 7 de enero se puede visitar el belén monumental "Ciudad de Gijón".

Antiguo Instituto. Hasta el 29 de enero se podrá ver la exposición "Asturianes". Además, hasta el 28 de enero se podrá visitar la exposición "Racionales e ¿irracionales? Retratos con animales (1865-1977)" en el Antiguo Instituto. Los horarios para las visitas son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Se podrá visitar hasta el 3 de marzo de 2024 la exposición "Un Valle no contado". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se puede visitar la exposición "De patrones y puntadas. 65 años de historia vistiendo el trabajo", impulsada por Obrerol Monza. El Muséu del Pueblu d’Asturies abre de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas. Hasta el 30 de enero pueden visitarse las muestras "La memoria de Asturias en la tarjeta postal ( 1892 -1941)", de la Colección Martín Carrasco, e "Iluminar la noche. Quinqués en la colección del Museo".

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 19 de mayo se puede ver la exposición "La mirada propia". Los horarios de visita son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Exposición colectiva de belenes de Avilés. El local situado en el número 11 de la calle la Fruta acoge la XXIV Edición de la Exposición Colectiva de Belenes de Avilés, que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 7 de enero, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Incluye belenes populares, belenes tradicionales, otros confeccionados por el alumnado de la Factoría Cultural, de cumbres y hasta realizados con las conocidas figuras de los Playmobil.

Exposición de Chillida en la Casa de Cultura. Enmarcada en las actividades conmemorativas del centenario del nacimiento del escultor vasco que impulsa la Fundación Eduardo Chillida – Pilar Belzunce, la Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Eduardo Chillida. Construir en el espacio". Abre de lunes a sábados de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición con acento femenino en el Niemeyer. La Cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 25 de febrero la muestra "Luchadoras. Mujeres en la colección del MUAC". El horario del centro cultural es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Carpa de hinchables y atracciones de feria en La Exposición con jornada gratuita. El recinto de La Exposición acoge sendos espacios de ocio infantil y juvenil: carpa de hinchables y atracciones de feria. La carpa abre hoy de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; al igual que los "caballitos".

Pista de hielo gratuita, tren turístico y mercado artesano en La Exposición. Abre en horario de 17.00 a 21.00 horas, en la pista de La Exposición, y permanecerá hasta el 7 de enero. La entrada será gratuita, así como el préstamo de los patines. La entrada se hará por estricto orden de llegada. Los horarios son los sábado y domingo, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además, en el mismo emplazamiento está instalado el mercado Artesano de Navidad, que abre de 11.30 a 21.00 horas. Cuenta con 20 puestos de variada artesanía. Además, el tren turístico navideño circulará hasta el 7 de enero con salidas y llegadas en la plaza de España y el recinto ferial de La Exposición. El trayecto durará aproximadamente 15 minutos y tendrá un coste de 3 euros.

"De Valencia al Cairo", el cómic de los creativos de "Línea clara", en Valdecarzana. La exposición sobre los autores de la "Línea clara", que revolucionó la escena del cómic español desde mediados de los años 60 a los 80 del pasado siglo, permanece abierta en el palacio de Valdecarzana hasta el 7 de enero de 2024. Siete artistas muestran su obra en la exposición "De Valencia al Cairo". Son Mariscal, Daniel Torres, Sento, Manel Gimeno, Mique Beltrán, Micharmut y Miguel Calatayud, las revistas y los fanzines que los vieron nacer, nombres fundamentales y fundacionales de una nueva forma de hacer cómic, empapados de las vanguardias internacionales y convirtiéndose ellos mismos en vanguardia, con un aire inconfundible. Sábados, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas; domingos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Concierto coral en Congostinas (Lena). Con motivo de la festividad del día de Reyes, el Coro de Congostinas ofrecerá un concierto esta tarde, a las 19 horas, en la iglesia parroquial de este pueblo del concejo de Lena.

Exposición del australiano Andy Thomas en el Pozu Santa Bárbara. La actividad cultural vuelve al Pozu Santa Bárbara de Turón. La exposición "Visual birds sounds", del artista australiano Andy Thomas, puede verse hasta el 28 de enero. El horario de visita es de martes a viernes, de 17.00 a 20.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada gratuita.

Exposición en Moreda. "Tierra negra. Minas y mineros" es el título de la exposición que se podrá ver en el centro cultural de Moreda hasta el 31 de enero. Puede visitarse en días laborales de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición en Mieres. El IES Bernaldo de Quirós alberga la exposición "Tejer, enlazar, transformar", de la artista asturiana Consuelo Vallina. Estará abierta al público hasta el 20 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre. Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario muestra el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Belén marinero en Tazones. En la Biblioteca "La Rula" de Tazones, se puede visitar hasta el 7 de enero el "belén marineru", elaborado por Rafael Fernández Cuervo, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Entrada gratuita.

Exposición de belenes del mundo en Pola de Siero. El Ayuntamiento de Siero, con la colaboración de belenistas de Siero y Asturias y la familia de Juan Manuel Rodríguez Díaz, organiza la X Edición de la exposición "Belenes del mundo", en memoria del belenista Juan Manuel Rodríguez. Hasta el 12 de enero, se expondrán 25 belenes y trabajos navideños de centros educativos en las cristaleras de la Plaza Cubierta de Pola de Siero. Dicha exposición, al ser en formato escaparate, será visitable las horas en las que permanezca con iluminación natural y/o artificial (de 8.00 a 24.00 h).

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa. Todos los sábados el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. De lunes a viernes, de 10.00 a 15.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Mercadillo navideño en Llanes. Hoy, último día, del mercadillo navideño ubicado en el parque de Posada Herrera de Llanes, de 13.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Con las tradicionales casetas para la venta de productos navideños, venta de castañas, vino caliente, churros chocolate, música en directo y villancicos.

Gran exposición de belenes en Llanes. Hasta el 7 de enero la villa llanisca acoge una gran exposición de belenes conformada por el que se muestra en la Casa Municipal de Cultura, de 17.00 a 20.00 horas, en el puente, en la basílica, así como en las capillas de Santa Ana y de los bandos, La Magdalena, San Roque y La Guía.

Exposición y concurso de belenes en Ribadesella. La Asociación Peregrinos de los Caminos del Norte de Ribadesella convoca el Certamen de nacimientos, este año con la participación del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Ribadesella. La exposición de los nacimientos puede verse hasta hoy, último día, en la Casa de Cultura de Ribadesella. Todas las personas que visiten la exposición podrán dejar su voto de su nacimiento favorito en la urna instalada en la zona de exposición.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. De martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 h.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Para visitar la Cuevona de Ardines se puede retirar la entrada conjunta sin coste adicional para el pase de las 16.15 horas los fines de semana.

Occidente

Concierto de Reyes en Vegadeo. El Coro "Eo Musical" de Vegadeo protagonizará el gran Concierto de Reyes 2024. Esta tradicional cita con la música, tendrá lugar en el auditorio Félix Menéndez, a partir de las 20.30 horas.

Fiesta de Reyes en Salas. El Espacio de Creación Joven acoge, a partir de las 23.00 horas, una fiesta para disfrutar de la música del grupo "D’Cano" y un dj. Entrada libre y gratuita.

Cine en Navia. La divertida película "Ocho apellidos marroquís" se proyecta en el Fantasio de Navia durante el próximo fin de semana, con sesiones el sábado, domingo y lunes. Sábado; a las 22.00 horas; domingo, a las 20.00 horas, y el lunes a las 21.00 horas.

Ruta de los belenes de Boal. La XII Ruta de belenes de Boal se desarrollará hasta 7 de enero organizada por la Agrupación Belenista de Boal, en colaboración con Forum Boal 3000. La ruta de belenes en Boal es un buen plan para disfrutar de la belleza de unos belenes que engalanan escaparates, el cabildo de la iglesia y otros lugares de la villa.

Belén popular en Tineo. El belén popular de Zardaín es una de las citas estrella de la Navidad tinetense. El paisaje asturiano, plasmado con maestría y mimo en este belén, podrá disfrutarse en Zardaín hasta el 21 de enero, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Exposición del LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca. La Casa de Cultura de Luarca acoge hasta el día 15 la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, cuyo premio "Ayuntamiento de Valdés" lo obtuvo Carmen Santamarina por su obra "Ni inventario, pues yo misma" y el "Fundación Caja Rural de Asturias" fue para Kela Coto por una obra sin título de su serie "Ampliación del territorio". De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición en Navia. El Espacio El Liceo de Navia acoge hasta el 20 de enero la exposición fotográfica "Asturias Colere. Arquitectura y territorio", con obras de los artistas Kela Coto, Cristina Ferrández, Sergio Abello y Marcos Morilla. De martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, de 17.00 a 19.00 horas.