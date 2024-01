"Danubio Azul": el concierto-símbolo planetario del Nuevo Año

El acontecimiento que marca a nivel global el comienzo del Año Nuevo no es el reloj –algo provinciano– de la Puerta del Sol, ni siquiera la cosmopolita aglomeración de gentes de todo tipo en la Times Square de Nueva York, capital del planeta. El gran símbolo planetario del Nuevo Año es el glamuroso concierto de valses de Viena. Hasta que los cadenciosos acordes de ese vals de valses, "El Danubio Azul", no resuenan en la Gran Sala de la Musikverein, última gran catedral de la Música, los anales de la Historia no registran el nacimiento de la nueva criatura, que acontece en ese "sancta sanctorum" del arte musical, donde la más conspicua aristocracia del dinero, el poder y la cultura se deleitan con los supervirtuosos instrumentistas que siguen obedientemente la batuta del ilustre dirigente de turno. Resultado: un concierto que parece una página sonora sacada de "El Mundo de Ayer" de Zweig, hombre-símbolo de la cultura de la "k.u.k. Monarchie", es decir, de la imperial y real monarquía austro-húngara, que, resucitando de la muerte, parece volver a la Historia, aunque sólo sea en forma de sueño.

En esas dos horas mágicas al mundo actual se le concede una gracia única: entrever lo que fue aquella complejísima amalgama social y cultural de Viena, hecha de damas exquisitas (la Sissi de la fábula), aristócratas criados en las majestuosas mansiones donde circulaban a diario los mayores genios de la literatura y de la música de la época (Mozart y Beethoven, por mencionar a los dioses mayores). Durante ese par de horas la música nos transporta a aquel mundo –artístico y social– como si no hubiese ocurrido aquel instante histórico que describe detalladamente Zweig: aquel extraordinario 28 de junio, víspera de la fiesta de San Pedro y San Pablo tan celebrada en Austria, cuando el escritor está sentado en un bello parque de Baden, cerca de Viena (y lugar habitual de veraneo de Beethoven), leyendo un libro, "Tolstoi y Dostoievski", mientras la banda de música avanza mecánicamente en su melodía, pero de repente se para en medio de un compás, deja de tocar la pieza y los músicos abandonan el templete en medio de la agitación popular. Acababan de enterarse de los fatídicos disparos de Sarajevo que desencadenarían la guerra de todas las guerras, la de 1914. En ese preciso momento se acabó el mundo de ayer y se abrió el gran abismo del s. XX. Que todavía marca nuestras vidas. Lo que nos seduce aún hoy de ese concierto de Año Nuevo es la misma ensoñación que encandiló a aquellas cínicas y, a pesar de ello, ingenuas clases conspicuas de Viena. A saber, que los humanos estamos en condiciones de construir un orden racional, del que la música sería su expresión más accesible y excelsa, que nos sirve de muralla de protección para frenar el estallido de la irracionalidad humana, de sus resentimientos y locuras. Como se demostraría, esa supuesta muralla no era más que una hoja seca y carcomida. Que fue arrasada por los huracanados vientos de la Historia. Lo había anunciado el mejor analista de la Viena finisecular, el gran escritor Hermann Broch, tan grande y tan olvidado: quien diagnosticó que aquella pomposa cultura vivía cómodamente sentada sobre un polvorín, realidad que irresponsablemente ignoraron durante decenios aquellos grandes señores que tenían mil razones para saber que aquella supuesta edad de oro de la seguridad, fábula sostenida contra viento y marea, era una quimera y por tanto estaba condenada a saltar por los aires, como así ocurrió. La razón de la explosión la teorizó brillantemente Broch: el vals. Perfecta expresión del vacío de Viena, de su banalidad y ligereza, pura pompa y artificialidad, y por eso causa fundamental de su apocalipsis. El vals, explica Broch, es un precioso envoltorio: pura cosmética o decoración que recubre un cuerpo hueco y sin contenido. Naturalmente, una oquedad tan frívola no podía servir de base ni fundamento de nada. Y menos de la Historia. En ese primoroso concierto de Año Nuevo vemos todavía las luces del viejo espíritu vienés y la superficialidad de su idea de belleza. Entre las suaves ondulaciones musicales de "El Danubio Azul", agua espiritual que va inundando cadenciosamente nuestras almas, también nosotros nos entregamos a ese gusto por la decoración y la teatralidad y sentimos el ansia de perennidad que tan intensamente anhelaron los padres y antepasados de Zweig y otros contemporáneos, tan necesitados entonces como nosotros hoy de sosiego y calma en tiempos de convulsión, provisionalidad, inseguridad y desconsuelo. Como los antiguos vieneses, también nosotros estamos convencidos de que vivimos protegidos por una férrea arquitectura de razón –democracia constitucional se denomina el milagro– en la que cada deber y cada cosa está en su sitio y cada valor supone un pilar inamovible. Hasta que aparece, bajo el disfraz más inesperado, el narciso de turno. Y entonces se desparrama el vals entero. Es comprensible que el mundo actual se deje seducir por esa música liviana y banal, pero nadie debería ignorar la sentencia de Broch: que la oquedad del vals y su magia es una guía muy mala para enfrentarse a la selva de la Historia y a sus desvaríos.