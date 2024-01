José Manuel Ponte, periodista: "No quise ser médico desde que vi media pierna en un caldero"

José Manuel Ponte Mittelbrunn (La Coruña, 1942) fue redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y columnista de Prensa Ibérica, grupo editor de este diario, con una escritura de buena memoria e inteligente sentido del humor. No quiso ser médico, como gran parte de su familia, ni juez, para lo que opositó tres años, y al final impuso su gusto por la escritura y la diversión.

Su trayectoria como licenciado en la Escuela de Periodismo pasó por "La Voz de Galicia", "El Ideal Gallego" y distintos cargos en "El Pueblo Gallego", "Voluntad" de Gijón y LA NUEVA ESPAÑA, para luego dedicarse intensamente al sindicalismo, opuesto a la privatización de los diarios de Medios de Comunicación Social del Estado, antes Prensa del Movimiento.

Fracasado en su intento, fue asesor de Alejandro Bárcena, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de Mercancías, para el que hizo un estatuto de los centros de contratación de carga y después trabajó en el Insalud en Asturias hasta 1996 en que regresó a La Coruña atraído por la administración autonómica gallega, de la que se jubiló.

Es el padre de la modelo Laura Ponte, segunda hija de su matrimonio con la periodista asturiana Marcela Martínez Zapico, de la que se divorció. El otro hijo de ambos se llama Jacobo. Tiene 3 nietos: Luis, Laurina y Rodrigo. Se casó de nuevo hace 5 años.

Unos últimos años, incordiados gravemente por la salud –estaba ingresado cuando estalló la pandemia del covid–, no le han erosionado el sentido del humor ni su visión juguetona de la vida.

–Nací el 7 de junio de 1942. Había en el mundo 1.400 millones de habitantes. Hay ahora 8.300, una barbaridad. Soy responsable de dos y salieron bien. Nacieron el mismo día y mes que yo.

–¿Dónde nació?

–En La Coruña, frente a la playa de Riazor y cuando había galernas llegaba la arena hasta el portal y creíamos que aquella cabalgata de olas despeinadas por los vientos venía contra nosotros. Era muy bonito y asustante.

–¿Cuántos hermanos tiene?

–Amelia, Carlos y Jaime. Soy el mayor. Cuando yo tenía 9 años mi padre hizo construir un chalé en la ciudad jardín y fuimos a la bahía del Orzán. La Coruña es la ciudad del viento, decía Picasso. El viento lo lleva todo. Eres un homicida vocacional en La Coruña, sales a matar, viene una ráfaga de viento y dices: “¿qué iba a hacer?”.

–Su padre, José Ponte Ferreiro, era cirujano.

–Como su hermano Francisco. Nació en Corme, hijo de un hombre que tenía una flota de barcos de cabotaje. Salió de Madrid el 17 de julio de 1936, víspera del alzamiento, para pasar las vacaciones a La Coruña. Movilizaron a los médicos y vino hacia Asturias con el Ejército del general Varela. En Luarca conoció a mi madre y se casaron al acabar la guerra en la capilla del hospital asilo.

–¿Cómo era?

–Muy trabajador y tan discreto que no se dejaba retratar en reuniones porque decía que habían matado a mucha gente por aparecer en fotos. Era un liberal con tertulia intelectual en Madrid.

–Su madre: Magdalena Mittelbrunn Rico Villademoros.

–Era muy agradable y una mítica belleza del Occidente. Una vez que fui a recoger a mi hija [la modelo Laura Ponte] al aeropuerto, paramos en Luarca a pernoctar y, espontáneamente, alguien me dijo: "Ponte, tu fía ye guapa... como tu madre nada, ¿eh?". Era hija de un farmacéutico que no se sabe por qué se instaló en Luarca y de los Rico y los Avello, de los que hay documentos en Asturias que se remontan al año 1100. Se dice "De Ricos y de Avellos, Dios nos libre de ellos".

–Es su vínculo con Asturias.

–En verano veníamos a Luarca, donde mis abuelos tenían una casa preciosa, frente a la de Anciola, junto a la de Cascos, ante el Casino, con pasadizo al teatro Amelia, dedicado "a la culta juventud de Luarca", que es dudoso que fuera exactamente así.

–¿Qué tendencia tenían?

–Republicanos de derechas y caciques. Mi abuela se acercaba al confesionario y decía al cura: "Vienen mis hijas Lolina y Magdalena. Absténgase de preguntarles tonterías".

–¿Ambiente en casa?

–Estudiar. Entonces los padres no eran afectuosos, pero estaban muy preocupados por el futuro de sus hijos. Mi padre nunca escatimó en buenos libros y discos, éramos socios de la Filarmónica y suscriptores de "Destino", donde escribía Álvaro Cunqueiro. No leí "Cien años de soledad" porque en la primera ojeada dije "esto es Cunqueiro".

–¿Les daban libertad?

–No. La gente no decía a los hijos lo que pensaba por si trascendía y se metían en problemas.

–¿Dónde estudió?

–Bachillerato en el colegio academia Galicia de los Seoane Prado, con mucha fama de liberal.

–¿Quiso escribir pronto?

–Leí el Quijote a los 9 años y me gustaba: me reía con Sancho y lloré cuando murió Quijano. Leí los 43 libros de Guillermo, las novelas de Robert Luis Stevenson, las obras del teatro de Oscar Wilde y me encantó "El carro de las manzanas", de George Bernard Shaw, muy adecuado para entender hoy a Juan Carlos I. Empecé a escribir a los 8 años sobre la excitación de la gente en el fútbol. Me permitía alguna metáfora. El director del colegio dijo a mi padre: "Va a ser un gran escritor".

–¿Escribía regularmente?

–No, pero tuve una novia muy mona, con la que mi padre no quería que siguiera, que se fue a Nueva York y le envié cartas inflamadas de pasión.

–¿Qué tal estudiante fue?

–Bueno en Filosofía, Literatura, Historia del Arte y Latín, que no me gustaba tanto, pero lo usaba mejor que los abogados que echan latinajos encantados de decir una barbaridad.

–¿Qué adolescente fue?

–Mis preocupaciones eran las chicas –"me miró, la miré, me miró otra vez"– por la calle Real y el Cantón Grande. Me miraban porque era bastante guapo. Yo también miraba y ahí acababa. Me gustaba el cine muchísimo. Nos educó y era el mundo que veíamos que nos interesaba más.

–¿Sabía qué quería ser?

–Mi padre quería que fuera médico. Él trabajó en el sanatorio El Socorro de la ciudad jardín con su hermano, Francisco, 16 años mayor, y con mi primo Francisco. Mis hermanos Carlos y Jaime son médicos.

–¿Por qué no fue médico?

–Decidí que nunca sería médico a los 14 años, una vez que fui a la clínica a dar un recado a mi padre, me senté a esperar que salieran del quirófano y vi un cubo que tenía dentro una pierna cortada por el tobillo. Quedé horrorizado. En esto salieron mi padre y mi tío como dos carniceros, ensangrentados, hablando de que se cenaba muy bien en tal sitio.

–¿Hizo Bachiller de Letras?

–No, mi padre me obligó a estudiar Ciencias y Letras a la vez. Mis compañeros se iban a jugar al balón burlándose de mí porque tenía más clases. Mi padre me ponía el ejemplo de los médicos humanistas, Marañón, Rof Carballo, Cajal... Para él, dedicarse a la literatura era como dedicarse al vicio. Estaba muy bien que lo hicieran otros, pero no sus hijos. Hice preuniversitario en Santiago de Compostela, volví a casa y estudié por libre Derecho, una carrera para vivir con cierto desahogo. Nos daban clase dos fiscales que habían estado en Oviedo y nos traían a examinarnos.

–¿Qué le pareció Oviedo?

–El viaje era larguísimo. Salías de La Coruña a las 9 de la mañana y llegabas a Oviedo a las 9 de la noche. El primer coche llevaba a Ribadeo y el segundo a Oviedo. En Asturias eran todo curvas; si había una recta tenía nombre: la de Otur, la de Salas. Llegaba el Alsa a la parada de la plaza de los Pachorros de Luarca y veías a la gente de color verde y vomitados. Al lado de la peluquería de Jote, dos señores con unos cubos, detergente y cepillos largos limpiaban las vomitonas de los que venían vomitados de Trubia, de Salas, de Cornellana, de Trevías.

–Insisto, ¿y Oviedo?

–Mi primera imagen de Oviedo fue en la inauguración de La Casera. Mi abuelo era socio en Asturias del dueño, un industrial catalán llamado Duffo. La ciudad era muy oscura y tenía señales de los disparos, de las bombas y de los incendios. Me preguntaba ¿por qué hay tantos cojos? y me hacía a la idea de que no lo eran de nacimiento, sino que había escaleras mal iluminadas y que, al beber, caían. Para los que venían de La Coruña las mujeres de Oviedo eran más liberales.

–Volvamos a Derecho.

–No me gustaba, no tuve compañeros y el fiscal Antonio Couceiro Tovar me daba clases en la audiencia, así que pasaba por un ambiente siniestro de detenidos y de guardias civiles con tricornio. Couceiro, luego fiscal jefe, era una bellísima persona, muy honrado y sabio, al que los abogados le tenían asco porque pedía la pena justa y no podían vender a sus clientes cuánto habían rebajado la petición. Acabé la carrera y oposité a juez tres años.

–Inició periodismo en 1968.

–Me convalidaron mucho. De niño leía "El Ideal Gallego", pocas páginas que manchaban y mucha información internacional porque no se podía informar de España. En "ABC" seguía a Josefina Caravias, Gastón Baquero y Vintilia Horia.

–¿Quería escribir o contar?

–Contar y divertirme. Me impresionó la primera redacción que vi por la miseria formal de aquella gente –entre ellos había confidentes de la Policía– con la ropa brillosa, que trabajaba en tres sitios e intentaba colar informaciones de su otro empleo.

–¿Cómo cayó en casa que no sería médico ni juez?

–Mal. La escuela oficial eran tres cursos y la tesis, que hice sobre "Alfar", insólita revista modernista que editó en La Coruña el cónsul del Uruguay, J. Casal, donde escribían las mejores cabezas de entonces: García Lorca, Antonio Machado, Cernuda, el crítico de arte era Juan Gris…

–¿Hizo prácticas?

–Seis meses en "La Voz de Galicia". Entonces conocí a Marcela Zapico, joven, guapa, espabilada y tal. Ligamos.

–¿Qué escribía usted?

–La sección "El elefante del papel", influido por el autor satírico polaco Slawomir Mrozek, autor de "El elefante". No sabía mecanografiar así que lo dictaba. Tuvo éxito. El elefante era culto y divertido, como quería ser yo. Un día escribí algo que recordaba demasiado un discurso de Franco, se enfadó mucho Manuel Fraga y ahí acabó.

–¿Y después?

–Fui a "El Ideal Gallego", de Editorial Católica, e hice otra columna. Tuve líos y me enemisté con un montón de gente que conocía a mi padre. Leía a mis hermanos lo que preparaba y me decían “esa parte no pasa”. A mi padre le gustaba que escribiera, pero me tenía miedo. Un día llegó alterado de un peritaje porque le dijeron en el Juzgado que el Ponte del periódico iba a dormir en la cárcel.

–¿Fue así?

–No, pero vi que escribir era peligroso.

–Entró en 1971 en "El Pueblo Gallego", de Prensa del Movimiento, y estuvo dos años.

–Sí. Marcela quería venir a Asturias y desde ahí era más fácil llegar a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Eran novios o matrimonio?

–Nos casamos antes de ser novios, fue una cosa rápida. Fue en 1970 y en 1971 ya estaba Jacobo en el mundo y todos en Vigo. Intervine en la organización sindical y me dieron a presidir 12 convenios, entre ellos el del textil, que fue muy avanzado socialmente.

–¿Qué hacía falta para ello?

–Gozar de confianza, ser algo especialista, tener mano izquierda y vadear temas conflictivos.

–"El Pueblo Gallego" era...

–Espantoso, pero con la mejor redacción: Francisco Armesto Faginas, que fue director de “Faro de Vigo”; Rodrigo Varela, luego director de “El Correo Gallego”, y Pepe Rei, excepcional reportero.

–¿A qué se dedicó en "El Pueblo Gallego"?

–A la confección y la organización. En aquel céntrico caserón descuidado y con una organización del trabajo disparatada se vivieron momentos de gloria. Di la vuelta a todo: publicamos el escándalo Reace, que implicaba a Nicolás, el hermano de Franco, anunciamos huelga en Citroën...

–¿Sin consecuencias?

–Madrid mandó dos espías: uno, hijo de un periodista fascista de Salamanca; otro, Martínez Garrido, que bebía el mar, dejaba centollas sin pagar, ganó el premio "Nadal" y tenía una perra que –decía– detectaba quién no era periodista y se le abalanzó a Eugenio Seco, el director. Me ofrecieron una salida digna porque tenía una agarradera y lo había hecho bien. No me querían en ningún lado y me reclamó Alfonso Calviño para "Voluntad".

–Diario de Gijón.

–Era como una consignataria arruinada en un edificio donde estaba Falange con escaleras por las que bajaban curas con sotana. Lo pasé de locura. Nos instalamos en Sotrondio, pueblo de Marcela.

–¿Qué hizo en Gijón?

–Conocer a la izquierda gijonesa a través de un cura. Calviño me dijo que la Policía le llamaba para saber qué iba a publicar yo cuando les apretaba el gobernador y estaban despistados. "Esto no me ha pasado nunca", decía.

–¿Era para tanto?

–José Manuel Martínez Morala y Luis Redondo decidimos en el bar La Costa denunciar a las subcontratas de los astilleros con mucha publicidad. Redondo trajo a Cristina Almeida y Juan Luis Rodríguez-Vigil dijo que debía venir Felipe González. Llamé a casa de François Mitterand para hablar con Felipe González desde Telefónica con Juan Luis Rodríguez-Vigil muy nervioso, umm, umm, entrando y saliendo.

–¿Cómo resultó?

–Publiqué la venida de Felipe para hacerse cargo y que se ganó el pleito. Se hizo una espicha para celebrarlo y recuerdo ver a Felipe delante mientras Luis Redondo me decía: "El rédito político lo vamos a sacar nosotros". Le contesté: "No conoces cómo funciona la socialdemocracia europea".

–Entró en LA NUEVA ESPAÑA al absorber "Voluntad".

–Había un edificio y una rotativa nueva en Poniente para «Voluntad» y yo decía que nunca iba a hacerse allí el periódico. Coincidió que nombraron delegado nacional de Prensa y Radio a Emilio Romero y lo primero que hizo fue llamar a Calviño –su subdirector en «Pueblo», porque era el único que no bebía y no estaba borracho en la redacción– y decirle que iba a ser el director de LA NUEVA ESPAÑA, pero que no podía haber dos periódicos en 20 kilómetros. La rotativa nunca llegó a bajar del camión y la llevaron al Andalucía. Corrió la idea de que yo había influido para dejar de viajar a Sotrondio por la Carretera Carbonera, en la que se patinaba a 40 por hora.

–Años de efervescencia.

–Fui a una reunión de la Junta Democrática, que manejaba el Partido Comunista, en casa del artista Miguel Ángel Lombardía, en El Condado, donde estaban el cura de Sama, el párroco de El Entrego, Solís, Julio Camblor... y se decidió tomar el Ayuntamiento de Sama. Dije: "¿Y la Guardia Civil no va a opinar?". Salimos de la reunión de uno en uno, con lapsos de tiempo... Salí el primero. Vi una luz al fondo en la recta de El Condado, me acerqué y eran dos guardias civiles de capote, uno de ellos el brigada Vallejo, famoso por las tabaladas. Puse voz de oveja y pregunté qué deseaban. "A ver si nos puede bajar a Pola de Laviana, que andamos buscando a los furtivos de las truchas". Los dejé subir. El siguiente en salir me vio hablando con la guardia civil. Hubo quien pensó que era un delator.

–¿Estuvo afiliado alguna vez?

–No, ni sindicalmente.

–Rondó Unidad Regionalista.

–La inventó Masip, que no sabía cómo iban a funcionar el PC y el PSOE, y metió a la extrema izquierda a pegar carteles. Llenó El Bibio en un mitin donde intervinieron Hevia Carriles, José Manuel Palacio, que hablaba como pa dentro pero era muy eficaz, y Ambou, gran rojeras, simpatiquísimo y muy agradable, que gritó: "¡Los muertos del Ebro reclaman venganza!". Masip, pálido, repetía: "Eso no, eso no".

–Luchó por la permanencia de los periódicos públicos.

–Antes de la muerte de Franco había inquietud entre periodistas de mi círculo por el futuro de la Prensa del Movimiento.

–Fue largo.

–En un restaurante chino de Madrid se me ocurrió fundar un partido, Unión para la Libertad de Expresión (ULE), y presentarnos si había elecciones. Para una certificación acabamos en la notaría de Blas Piñar, a quien contamos que éramos empleados del Movimiento que quedábamos con el culo al aire. Hubo editoriales en contra de "La Vanguardia" y "Diario 16".

–¿Qué pretendían?

–Llamar la atención. Teníamos derecho a los espacios gratuitos de TVE, iguales a los de los grandes partidos, y en nuestra intervención contábamos la lista de negocios de los ministros de la UCD en las elecciones de 1979 leída por una señora imponente. Al final, impidieron el anuncio "manu militari".

–¿Tenían hinchada?

–Sí, aunque los redactores progres del "Arriba" no estaban de acuerdo porque decían que íbamos a quitarle votos a la izquierda. Fui asesor adjunto a la Dirección gerente del Organismo Autónomo en Medios de Comunicación Social del Estado para montar las cooperativas. Estaba con lo que el PSOE tenía en su programa: la pervivencia de la prensa pública. Cambió de un día para otro, como suele hacer el PSOE. Me pusieron dos secretarias, un despacho de dos plantas y sala de reuniones para que no hiciera nada.

–Eso lo hizo Javier Solana.

–Sí, que me empitonó. Solana era el segundo de Felipe, no Guerra. Fue ministro de Cultura para cargarse los medios de comunicación del Estado; ministro de Educación para hacer la concertada con la Iglesia; ministro de la Presidencia y luego secretario general de la OTAN... Un carrerón.

–Trabajó en el Insalud y en 1996 regresó a La Coruña.

–Aquí el PSOE no me tenía en sus oraciones y Jesús Pérez Varela quería que hiciera los discursos de Manuel Fraga. Objeté que se iba a notar mi sesgo. Elaboré una ley de cine con la que no se hizo nada porque los cineastas andaban a subvenciones y fui a certámenes en representación de Galicia. Me jubilé en una entidad de disminuidos físicos y psíquicos con una jefa imponente.

–¿Cuándo se divorció?

–Después de 9 años casado.

–¿Fue un padre presente?

–No. Intenté no ver demasiado a mis hijos para no sufrir yo y para evitar que se les usara como arma arrojadiza. Pensaba, mal hecho, que cuando pudieran entender aparecería y recuperaríamos, ya a salvo de las batallas intestinas entre los matrimonios. Nos vimos relativamente poco, pero salieron muy bien, son muy majos y guapos.

–¿Imaginó ser contrapariente de los Borbón?

–En mi familia eran casi todos republicanos de derechas, algunos huidos a México. A mis hijos les dio por la aristocracia, con gran horror por mi parte. Luis Gómez-Acebo, marido que fue de Laura, me caía muy bien. Decía: "¿Qué defecto tengo yo, excepto que me gustan la caza y el Real Madrid?".

–¿Cómo se encuentra?

–Estos años tuve dos caídas y lesioné las dos caderas y alguna cosa más relacionada. Cuando el covid estaba ingresado y fue terrible. Concibo que mucha gente haya quedado trasvolada porque fue muy exigente y veías el miedo reflejado en la cara del personal por la avalancha sobre los hospitales.

–¿Qué tal le trató la vida?

–Cojonudamente. No habiéndome fusilado... Di la lata hasta un punto.