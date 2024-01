Los nuevos cantares de chigre (según Rodrigo Cuevas)

Esti pandeiru que toco yía de pel.lechu d’ouvecha. Ayer berraba no monte, güei zumba que retumbecha. Eh. Pabilún, pabilún, pabilún. Si me das una peseta-eta para pasar-asar a Payares-yares el domingu-ingu cuando vuelva-vuelva yo traeréte-rete unos corales. Eh. Tu dices que nun me quieres porque nun soi la primera. La flor que primeiro sale, mia vida del alma, primeiro l’aire la l.lieva. Eh. Anque voi pa la braña nun l.lievo pena porque l.lievo conmigo la mia morena. Adiós, amante, adiós, adiós, adiós, amante, que yá me voi. Adiós, amante, adiós, adiós, adiós, amante, que yá me voi.