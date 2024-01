Profesionales del mundo audiovisual reclaman que Asturias aproveche el tirón del sector

Asturias es una de las pocas autonomías en España que no tiene ningún plan para el sector audiovisual desde hace décadas, según denuncian, y así se lo expusieron ayer a los responsables de las políticas culturales de la región, con quienes una representación de la asociación mantuvo ayer una reunión. A día de hoy, dicen, estarían conformes con que el Principado se acerque a Murcia, Extremadura o Cantabria. Fijan el catalejo, a largo plazo, en el horizonte de Galicia, Madrid, País Vasco o Cataluña, autonomías punteras en cuanto al cuidado del sector.

"No hay que inventar nada, basta fijarse en los numerosos casos de éxito que hay a nuestro alrededor", afirman sus portavoces, que urgen a abordar el asunto, "inaplazable", ya que la era digital es "inevitable".

En "Lluces" muestran preocupación porque su sensación es que no encuentran a nadie en la administración regional que tenga un interés en mejorar un problema "endémico". "Es increíble que tengamos una televisión pública y centros de formación audiovisual sin que haya nadie en el Gobierno de Asturias que tenga una estrategia al respecto. Somos la única autonomía en esta situación", advierten.

En su opinión, la Radiotelevisión del Principado de Asturias debería ser el motor de la dinamización e innovación del sector audiovisual "como ocurre con otras regiones". Aseguran haberse reunido tres veces con su Consejo de Administración sin lograr el más mínimo avance.

Otro de sus grandes objetivos es introducir el lenguaje audiovisual en el aula, en el currículo educativo de los escolares asturianos. Su voz llegó a la Junta del Principado el pasado mes de diciembre. Uno de sus vocales compareció en la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos de los Presupuestos 2024. En ese foro informaron de que Asturias está en un momento repleto de oportunidades en el sector audiovisual para la creación de actividad económica y empleo. Transmitieron que su área constituye uno de los ejes principales de la Agenda España Digital 2025, a través del plan "España, Hub Audiovisual de Europa", que persigue convertir al país en el gran productor de contenidos del continente.

El documento establece un incremento del 30% en la producción audiovisual con una inversión pública de 1.330 millones de euros que, en Asturias, "no ha tenido ni el más mínimo impacto, a diferencia del resto de autonomías", lamentan. La asociación ha ejecutado más de 30 acciones políticas desde su fundación. Entre ellas, la inclusión de sus propuestas más urgentes en los programas electorales de la mayor parte de los partidos en las últimas elecciones al Principado.

La actividad de "Lluces" no se queda en el mero altavoz. Estiman que existen poca formación en torno a su sector, por lo que están trabajando en enseñar lenguaje audiovisual y cinematográfico a los jóvenes y "a los que no lo son tanto". El taller "El mio primer curtiometraxe" es una de sus iniciativas. Se realizó en varias escuelas hogar asturianas, como la Reconquista de Cangas de Onís, la Cangas del Narcea y la de Pola de Allande, con la implicación de 24 miembros del colectivo que acercaron a la zona rural una introducción al mundo cinematográfico y a la elaboración de filmes.

Contaron con una subvención para proyectos culturales singulares en el ámbito rural, concedida por Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, pero, detallan, tuvieron que adelantar el dinero de su propio bolsillo al no ser financiación anticipada. ¿Su fin? Apoyar el talento joven. "Que no tengan que irse, como nos pasó a otros, en busca de oportunidades".

"El Principado convoca ayudas para guionistas pero sin contemplar su realidad", denuncian





"La Viceconsejería de Cultura convoca, por primera vez, una ayuda a la escritura de guiones sin tener en cuenta la realidad de los guionistas". Es la conclusión que la asociación "Lluces" se lleva de la reunión que mantuvieron ayer durante varias horas varios de sus vocales con el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García. Afirman desconocer cuál es "la fuente de inspiración" del Gobierno de Asturias porque la convocatoria –financiada a través de una transferencias del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)– "no tiene nada que ver" con otras propuestas que "llevan años funcionando en otras autonomías". Al colectivo le resulta "muy decepcionante" que desde la Administración "no escuchen al sector" antes de lanzar una subvención sobre un tema que "desconocen". "Debatiremos con nuestros asociados sobre este asunto porque no descartamos tomar otras medidas", adelantan.