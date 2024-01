La Universidad de Oviedo lidera un consorcio europeo para dinamizar los pueblos con cultura

La Universidad de Oviedo coordinará el proyecto "Culturality" (Cultural heritage in rural remote areas for creative tourism and sustainability), un consorcio formado por 13 instituciones europeas para dinamizar culturalmente los núcleos rurales, para activar su economía y propiciar su desarrollo sostenible, creando empleo y asentando población.

Este proyecto, que arrancará el 1 de abril y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2028, tiene una dotación económica global de tres millones de euros, 2,4 millones de la Unión Europea y el resto de los gobiernos de los miembros asociados. Ana María Fernández García, profesora del Departamento de Historia del Arte y Musicología, coordinará a una docena de instituciones de España, Italia, Portugal, Escocia, Estonia, Eslovenia, Noruega, Suecia y Rumanía. "Cada una de ellas aporta experiencia en una área diferente a los demás, dando lugar a un equipo multidisciplinar de especialistas en patrimonio, economía de la cultura, antropología, diseño industrial y artesanía, herramientas de la información y la comunicación, turismo y filosofía", indica, y entre ellas hay organizaciones que trabajan "directamente con las comunidades locales". "Las universidades tenemos que dar respuestas a los problemas a los que se enfrentan las sociedades que nos acogen", ha manifestado el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, acerca de este proyecto, añadiendo que "no hay duda de que el despoblamiento rural es uno de estos problemas".