"Irme de TVE es uno de los desgarros de mi vida; ojalá me hubiera ido cabreado"

Carlos Franganillo (Oviedo, 1980) logró el lunes, en su primer informativo en Telecinco, superar en audiencia a al Telediario de La 1, presentado también por primera vez por la periodista Marta Carazo. Aunque la curiosidad por ver a los dos excompañeros no fue suficiente para batir a Vicente Vallés, en Antena 3. Franganillo, que estrenó un nuevo plató de grandes dimensiones y con una puesta en escena en la que mandó la digitalización, logró la atención de 1.559.000 telespectadores y una cuota de pantalla del 11,5 %. En su debut hubo un guiño a su antecesor cuando dijo que "el ejemplo y la independencia de Pedro Piqueras, del que tomo el testigo, servirán de referencia".

Y para el final dejó su mensaje: "Queremos que nos elijan y que nos exijan y nos comprometemos a estar a la altura".

–Muchos se sorprendieron al saber que dejaba TVE para fichar por Mediaset. ¿Qué le llevó a hacer este cambio?

–Muchos elementos. Primero por Pedro Piqueras, que fue muy persuasivo y sé que todo lo que me recomienda es con la mejor intención. Luego fui conociendo los detalles de lo que estaba por venir, y era un proyecto muy apetecible. Pocas veces en mi vida profesional se va a dar la situación de que uno de los mayores medios de comunicación de España me llame para estar en el proceso de renovación de los informativos, y apostando tan claramente por ese área en su plan del futuro.

–¿Le persiguió Piqueras mucho tiempo?

–No mucho, pero desde hacía unos meses me venía soltando puyas e indirectas. Yo no le entraba el trapo porque tampoco había nada serio, pero luego se cruzaron otras circunstancias y la llegada de Paco Moreno (el nuevo director de Informativos de Mediaset), que también apostaba por mí, y eso fue lo que me hizo dar el paso definitivo.

–Hay gente que dice que también será cuestión de dinero.

–Se mezcla un proyecto súper apetecible con una buena oferta personal, claro. Pero yo creo que en cualquier cambio en la vida y de trabajo, todo el mundo valora los dos elementos. Uno sin el otro no hubiera funcionado. Hay valores y ganas de hacer un proyecto potente.

–¿El objetivo es el liderato?

–El objetivo es hacer el mejor informativo posible, que sea útil al espectador, y ser ambiciosos y seguir creciendo. En un informativo, fijarse como meta el liderato es un error. Yo pienso, sinceramente, que la audiencia no marca exactamente la calidad de un informativo.

–Pero ir terceros en los "rankings" de audiencia de informativos debe pesar.

–Todos queremos trascender. Si no, nuestro trabajo no tiene sentido. Y aspiramos a crecer. Pero no creo que la principal obsesión sea la audiencia. Si ese es el único parámetro para medir el informativo nos estaríamos equivocando.

–¿Habrá posicionamiento político?

–Haremos un informativo riguroso basado en hechos, tratando de ser muy explicativos. Creo que sosiego y análisis es lo que un informativo de televisión puede aportar ahora, en un tiempo de tanta sobreinformación. Pero no va a haber un posicionamiento político ni opinativo, que me parece muy legítimo. Pero no es la opción donde yo me siento cómodo.

–Anna Bosch, periodista de TVE, escribió cuando se supo su marcha a Mediaset: "En RTVE estamos de luto. Ganas de llorar". ¿Cómo se le queda el cuerpo cuando lee cosas así?

–Fue muy triste, irme de TVE es uno de los grandes desgarros de mi vida. ¡Ojalá me hubiera ido cabreado de RTVE, la decisión hubiera sido mucho más fácil!

–¿Cómo se diferencia uno de la competencia en informativos?

–Es un reto enorme. Uno puede incidir más en temas fuera de agenda, por ejemplo, o puede tratar de desmarcarse más de la actualidad, pero los contenidos son muy similares. Cómo se cuenten puede marcar también la diferencia: ser más explicativos, tener más capacidad de contexto y de análisis yo creo que puede ayudar a entender cosas complejas. Ahí tenemos la tarea de poner orden y un cierto sosiego.

–A usted no le pasará porque ya no existe ‘Sálvame’. Pero Piqueras tuvo que lidiar con las transiciones que le daban desde el programa de Jorge Javier. ¿Cómo lo hubiera vivido usted?

–Habría que verse en la situación y comprobar la capacidad de reflejos que uno tiene de salir airoso. Pedro lo hizo con mucho talento y bonhomía porque es un tipo de primera. A veces no es cómodo, sobre todo cuando la primera noticia del día es terrible. Dar ese salto con ese contraste puede ser muy comprometedor.

–¿Con qué tipo de información se siente menos cómodo trabajando?

–Con la que más disfruto es con la información internacional. La política nacional me interesa mucho también, pero no la sigo tan a fondo. Pero si tuviera que hablar de deportes me moriría, porque no tengo ni idea. Recuerdo cuando estaba en Radio Nacional, en Oviedo, y me tocó ir a cubrir un partido del Sporting de Gijón. Lo pasé realmente mal.