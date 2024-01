Quijada: "La Universidad debe salvaguardar su patrimonio al margen de su procedencia"

La Universidad de Oviedo debe ser garante de su patrimonio de arte para "salvaguardarlo con independencia de su procedencia". Ese fue el mensaje final de Ana Quijada, responsable de Bienes Culturales y Protocolo de la Universidad de Oviedo, en la conferencia "Fondos artísticos depositados en Asturias durante la posguerra: Universidad de Oviedo y Museo de Bellas Artes de Asturias" celebrada en el Edificio Histórico de la Universidad. Un acto que contó también con la presencia de Paula Lafuente, responsable del Registro de la pinacoteca regional, que inició hace años un minucioso trabajo de identificación de obras en depósito que proceden de incautaciones franquistas.

Fue una auténtica labor detectivesca la llevada a cabo para seguir el rastro y poder catalogar 19 cuadros depositados en la institución académica tras la Guerra. Un trabajo de investigación puro y duro que Lafuente explicó con ejemplos significativos de algunas obras muy representativas. "La palabra incautación es la clave". Un obstáculo importante: "Rastrear la propiedad original".

Tras finalizar la Guerra Civil hubo una "ingente labor de devolución de obras a sus legítimos propietarios". Se celebraron exposiciones públicas para ello pero hubo muchísimas obras no reclamadas. ¿Qué hacer con ellas? Una solución pragmática: "Repartir lotes a instituciones religiosas o de otro tipo, como los Museos". El proceso de identificación se basaba en informes de restauraciones, pegatinas de la Junta de Incautación, fotografías... Hoy, destacó Lafuente, 101 obras conviven en el Museo, 4 fueron devueltas a sus propietarios y de 13 no se sabe el destino.

Quijada quiso dejar algo bien claro: "La Universidad no es un museo. No tiene medios técnicos ni humanos para serlo". Otra cosa es la llegada de colecciones con carácter coyuntural, algo así como "un patrimonio en diáspora que hoy sí forma parte de nuestra historia". Una historia que sufrió daños devastadores en 1934: "Lo perdimos todo". Continente y contenido. Tras el expolio de la invasión francesa, fue un agujero negro para el patrimonio universitario. "El depósito de 1942 no fue el primero, era práctica frecuente en siglos anteriores. En la segunda mitad del XIX, el Ministerio de Fomento cedió importantes obras que se perdieron en el 34. Tras las labores de reconstrucción, una necesidad: lograr contenidos de arte. De ahí la solicitud de recibir patrimonio que devolviera "el esplendor del ambiente universitario".

Y ahí entran esas 19 obras. Punto de llegada: 1942. Primer inventario: 1980. Medio siglo que borró muchas huellas. Hay obras totalmente identificadas, Otras, casi. Y algunas de las que se ignora todo. Las pesquisas continúan: hay mucho arte aún en juego.