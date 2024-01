"Nadie volverá a leer ‘disminuido’ en la Constitución", destacan las asociaciones

La reforma del artículo 49 de la Constitución Española, por la que se eliminará el término "disminuido" de la Carta Magna, se celebró ayer en Madrid, en el Ateneo Obrero, en un acto convocado bajo un simbólico título: "La primera reforma social de la Constitución Española".

A la cita, que se organizó como un acto de agradecimiento al movimiento de la discapacidad que ha peleado por sus derechos, acudieron la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Díaz ha animado a "seguir molestando" para "mejorar el país" y para que se cumplan los "derechos humanos", aunque sea obligando a una "histórica" reforma que "va a cambiar la vida" de las 4,3 millones de personas con discapacidad que viven en España –el 10% de la población española.

Díaz ha apuntado también que es "de justicia" reconocer que "este logro no le pertenece a ningún partido político" y frente a "quienes han querido desmerecer la relevancia de este cambio constitucional diciendo que tan solo se trata de sustituir unas pocas palabras", la vicepresidenta segunda ha afirmado que "no es un cambio menor" y ha reivindicado la importancia del lenguaje. Entre los invitados al acto en Madrid al menos había dos asturianos, Carmen Alonso, histórica expresidenta de la Fundación Alpe Acondroplasia, y Lucas Ayala, integrante del grupo juvenil. Susana Noval, presidenta de la citada entidad, con sede en Gijón y referente nacional para personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas, sostiene que "la principal ventaja" de este cambio terminológico que ya parece irrefrenable tras superar el trámite en el Congreso es que "el foco se pone ahora en la persona". "Una vez logras eso, todo lo que viene detrás tiene menos impacto. Eres, primero, una persona, y ya, después, una persona con discapacidad, acondroplasia o lo que sea. Lo que se logra con este cambio es aclarar que una discapacidad no define a la persona", explica la presidenta.

Para Noval, modificar el texto de la Constitución supone, en realidad, amoldarse a una realidad ya bastante asentada. "En nuestros 24 años de historia jamás hemos empleado el término ‘disminuido’. Supongo que este cambio es un detalle más, pero lo cierto es que la palabra ya apenas se usa", reconoce, aunque no le quita mérito a la decisión de suprimirlo oficialmente. "Nosotros sabemos que el poder que tienen las palabras es muy grande", aclara la presidenta, cuya fundación lleva años luchando contra el uso de la expresión "enano" para referirse a personas con acondroplasia, un término que se utiliza también en espectáculos en los que se contratan a estas personas (muchas veces obligadas a aceptar por la alta tasa de desempleo del colectivo) y a quienes se les denigra como forma de entretenimiento. "En ese sentido, saber que a partir de ahora cualquier que lea o cite la Constitución ya no podrá usar ese término nos alegra mucho", asegura.

Otra entidad desde la que ayer se valoraba la reforma de la Constitución es la Asociación Rey Pelayo de Avilés, que se dedica a la atención de las personas con discapacidad en la comarca. Su director, Alejandro Alonso, señala que es "una buena noticia" ya que se trata de una terminología que hoy en día "no se debería utilizar".

"Más recursos y menos maquillaje"

Pese ello, Alonso añade que se trata de "un gesto" que "está muy bien", pero que es necesario implementar "recursos efectivos". "La vida de las personas con discapacidad no va a cambiar por modificar una palabra. Con que, no es un tema de especial preocupación para los usuarios de Rey Pelayo", señala Alonso. En este sentido, insta a que "se destinen los esfuerzos necesarios" al desarrollo de medidas "que inciden realmente en su día a día". "Pedimos recursos efectivos, no maquillaje", asevera el director de la asociación avilesina.

Y si el Museo del Prado ya anunció la revisión de 1.800 cartelas de sus cuadros y 27.000 textos de su página web para eliminar el término "disminuido" y "acompasarse" con el cambio constitucional, en el Museo de Bellas Artes de Asturias aseguran que harán lo propio no tardando, aunque no tenga la trascendencia de los cambios del Prado.