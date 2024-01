Noan, el cantante vasco afincado en Asturias, listo para el Benidorm Fest

La revitalización del pop punk de comienzos del siglo XXI pilló a Noan en la cuna, pero eso no impidió que este joven músico eligiera esos ritmos raudos como base de su incipiente carrera musical, así como del tema que postula con un mensaje plenamente romántico a la victoria del tercer Benidorm Fest –recuperado en el calendario nacional musical como la gran cita de selección de Eurovisión–. "Para mí el amor es lo que mueve el mundo", afirma Noan ante el sentimiento predominante en "Te echo de -", una canción "con la que puedes llorar y saltar al mismo tiempo" en su combinación de "unas estrofas muy amorosas y un estribillo muy muy de desamor".

Nacido Íñigo López de Samaniego (Zarauz, Guipúzcoa, 1998) –afincado en Asturias desde que empezó a cursar Psicología en la Universidad de Oviedo–, el idilio de este solista con la música comenzó no al micrófono, sino a la batería. "Con 7 años empecé a darle a las cacerolas, luego me compraron una de Bob Esponja y rompí varias hasta que a los 12 años lo retomé para tocar con un amigo en el garaje de casa, aunque suavecito para no molestar al vecino", rememora entre risas.

Los platos fueron su instrumento de referencia (de hecho, dio clases hasta los 18 años), antes de empezar a trastear con la guitarra y con la voz de manera autodidacta. "Siempre me gustó la poesía mucho y me apunté a algún concurso en una época en la que empecé a cantautorear un poco", dice quien se vio impulsado a probarse como cantante cuando en su banda de entonces se quedaron con una vacante en ese puesto. Entre medias, con 15 años, ya había compuesto su primer tema, en inglés como el resto de canciones de aquella época en la que, después de descubrir a "Green Day" en una edición del Festival BBK Live, empezó a cultivar el gusto por el pop punk de grupos como "Blink-182".

También "Oasis" y "Red Hot Chili Peppers" se encontraban entre los artistas que escuchaba por aquel entonces y que versionaba junto a sus compañeros de banda. De hecho, de ahí viene su nombre artístico: "No-", por Noel Gallagher, y "-An" por Anthony Kiedis, explica. "Pensaba además que la ‘ñ’ de Íñigo no pegaba mucho con estas referencias anglosajonas", argumenta quien, tiempo después, terminó "cambiando el chip" al darse cuenta de que la lengua en la que se expresaba de manera más natural era el castellano, como hacían "Pereza" y "El Canto del Loco", otras bandas de las que "bebió algo".

Hace tres años comenzó a darle forma a su proyecto en solitario gracias al trabajo conjunto con el productor y compositor asturiano Juan Ewan, del que surgieron una serie de sencillos que incluyen incluso la firma de Andrés Suárez ("Con los pies en el techo") y que llevaron a Sony Music a ficharlo. Incluso tiene grabada una versión de "Nunca volverá", el clásico de "El Sueño de Morfeo" en la que hace pareja con Raquel del Rosario, en la que fue una esperada vuelta a los estudios de grabación de la canaria –que ahora ha vuelto, pero de verdad, con temas nuevos–.

En el Benidorm Fest 2023 se quedó a las puertas de participar (quedó en decimonoveno lugar en una edición con 18 finalistas), lo que lejos de amedrentarle le dio ánimos para volver a probar suerte ante esta tercera edición con "Te echo de -", la canción que le tocará defender el 30 de enero (será el segundo artista en actuar), el primer día del festival. De esta canción, producida igualmente por Juan Ewan, que la coescribió con él, confiesa que no la hizo pensando en la competición de RTVE, sino que la guardaba como un tema importante del que será su primer disco de estudio.

De hecho, confiesa que manejó varias canciones antes de presentar su candidatura y que no se decidió hasta el último momento, tras cambiarle toda la producción de la batería a "Te echo de -" para darle mayor empaque.

"Y me alegro de no haber participado en el concurso del año pasado porque esta canción me representa mucho más", celebra el joven músico.