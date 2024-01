La cerámica floral de Noemí Iglesias sirve de reflexión sobre el amor en el museo Thyssen

La artista langreana Noemí Iglesias estrenó ayer exposición en el Museo Nacional Thyssen–Bornemisza. Su primera muestra grande en uno de los principales centros de arte españoles. Más de medio centenar de ojos recorrieron las salas 53, 54, 55 y 56 de la colección permanente del Thyssen, en la primera planta del museo, que ahora y hasta el próximo 28 de abril dialogará con la muestra "Love Me Fast" de Iglesias.

Sus obras, una veintena, se muestran repartidas en esas cuatro estancias y en cada una de ellas la artista asturiana busca una reflexión crítica sobre el concepto de amor moderno desde una perspectiva diferente y ayudada por un código de color distinto. "Al principio iba a ser una sala, pero en septiembre, me proponen hacerlo en cuatro. Y cuando fui a ver las estancias no pude evitar preguntarme si realmente era una buena o mala noticia, porque yo veía las salas tan grandes y mis flores tan pequeñas...", explicó Iglesias, entusiasmada por este "salto" en su carrera, pero que afronta "muy segura de mi trabajo". En la presentación que el museo hace de la asturiana no dejan de recalcar que Noemí Iglesias es una de las artistas contemporáneas "que han vuelto a poner la cerámica y la porcelana en el centro del sistema artístico, tanto en ferias y bienales como en exposiciones en museos", y con gran bagage internacional.

El momento llegó y en las paredes del Thyssen brotaron esas flores cerámicas de Iglesias, pero también se llenaron de luz con el neón "Love Me Fast", que da nombre a la colección, y además se ha colgado una espectacular vidriera en tonos rosas y rojos. "La idea es hacer un recorrido a través de la historia del arte, explorando el amor desde el romanticismo y la dulzura hasta la concepción actual, con las aplicaciones de citas en las que se concibe como un bien de consumo en lugar de atender al sentimiento", reveló la artista asturiana.

En la primera sala o "sala europea", dotada de color azul, se plasma un "amor galán, que tiene esa parte de historia de cuento, de la mitología". Es la sala en la que está, por ejemplo, "El rapto de Europa" de Vouet y en diálogo con esta obra aparece "mi estética floral". La siguiente, "la sala rosa", aborda "el entendimiento desde una perspectiva más inocente". Ahí están las vanguardias y donde la langreana trabaja el concepto del amor "más desde el cliché, con el uso de tonalidades rosadas y rojizas".

En la tercera estancia "la sala roja" que es la "zona pop, con un estilo más americano" se ubica el neón "Love Me Fast" y en ella se tratan "las acciones. El consumismo de ese amor romántico y la mercantilización de las emociones que recorren toda la muestra, pero es quizá en esta sala donde se presenta de una manera más directa". Se introducen símbolos de la cultura de masas, como un coche, "el Ford Mustang de 1967", contó Iglesias. En la cuarta y última sala "se cierra el ciclo, con un entendimiento un poco más actual y por ello entran en juego las redes sociales o las aplicaciones de citas. Lo que conlleva racionalizar emociones como el amor a través de un texto y/ o una fotografía como sucede en este tipo de plataformas", expone la ceramista langreana.

Una colección pensada al detalle, para la que Iglesias consultó a diferentes especialistas, por ejemplo para la vidriera: "Valoro mucho que las cosas salgan bien y que todo quede perfecto, por eso, si no controlo mucho de alguna materia prefiero contactar con un profesional", dijo.

"Love Me Fast" aterrizó en la capital española a través de la séptima edición del programa "Kora" que, comisariada por Rocío de la Villa, constituye una oportunidad para que cada año una artista contemporánea pueda mostrar su obra desde una perspectiva de género. La muestra tardó una semana entera en montarse, trabajo que se agilizó "gracias a la profesionalidad del equipo del Museo Thyssen-Bornemisza", indicó la ceramista langreana. Ayer, tras levantarse el telón, Noemí Iglesias estaba muy agradecida: "La exposición ha tenido una acogida buenísima, mucha gente se acercó a verla e incluso hubo quienes viajaron desde países como Grecia, Bulgaria o Italia", contó.