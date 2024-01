"Clowntigo Payasos", premio "Oh!" de honor por su labor en hospitales: el humor que inyecta alegrías

¡Oh!, qué sorpresa más risueña la que se llevaron los integrantes de "Clowntigo Payasos de Hospital" al conocer que la Asociación de Empresas de Artes Escénicas EscenAsturias había decidido concederles el premio "Oh!" de honor 2024 por llevar 15 años desarrollando su labor en un espacio de sonrisas urgentes y necesarias: el hospital. La entrega del galardón será el próximo viernes, día 2, en el teatro Jovellanos (20.30 horas).

Carambola, Fli el explorador, Anacleto, Pulpita, Clementina, Púa, Tiritina o Piltrafilla son algunos de los nombres artísticos de quienes integran "Clowntigo", asociación sin ánimo de lucro que conecta el arte clown con niños y adultos hospitalizados, colectivos vulnerables y personas mayores. Fundada en 2009, tiene payasos voluntarios y profesionales. Visitan a los niños en el Hospital Universitario Central de Asturias, y también a adultos en el Hospital Cruz Roja de Gijón y, desde 2021, la Residencia El Naranco.

Fran García-Bernardo, profesor y payaso, es coordinador de "Clowntigo". La noticia del premio, señala a LA NUEVA ESPAÑA, es muy ilusionante "por venir de donde viene, demuestra que el mundillo artístico valora nuestro trabajo. La asociación está formada por 20 personas, pero haciendo actividades de payaso somos 18. Hay quien empezó hace mucho, como yo, hay quien lo abandonó, hubo incorporaciones... Llevamos ya unos diez años con un grupo estable con un compromiso firme y a largo plazo". Este fin de semana hubo un ensayo intensivo: viernes tarde, sábado entero y mañana del domingo. "Lo hacemos ocasionalmente. Son un subidón, con algún profesor de fuera que da un supercurso. Lo normal es juntarnos los jueves por la tarde. Dos horas. Eso exige un compromiso, más luego la actividad que toque".

Empezó siendo asociación "absolutamente voluntaria y lo hemos mantenido, pero hemos sumado proyectos por la mañana que asumen artistas profesionales, y eso es remunerado. Por dignificarlo como oficio y para sostener más proyectos de forma firme". Hay algunas propuestas cerradas "pero nos hemos liberado porque nos estaba encorsetando. Para salir de la zona de confort queríamos trabajar la improvisación. Entras en la habitación que te va a decir cosas. El muñeco del niño, un libro, muebles... Chequear y construir. Eso nos enriquece como artistas. Cada habitación es un pequeño escenario". Afirma García-Bernardo –que se desdobla en "Pachucho" y "Presbicio"– que "buscamos generar recuerdos bonitos. Que luego cuando salgan de allí los tengan para anclarse y que su paso por el hospital puedan recordarlo con cierto cariño. A veces en las visitas no surge la risa y sí el llanto, pero no del niño, sino de la emoción contenida de un familiar que nos ve entrar y al niño le cambia la cara. Un lloro bonito, casi de gratitud. Y también hay algún susto, porque no siempre somos bien recibidos... Para eso estamos también, para que nos digan que no. Bastantes cosas les hacen que están obligados a recibir sí o sí".

Dentro de la improvisación, apunta, "tenemos gags con objetos sanitarios para darles otro uso. Las jeringuillas, por ejemplo, para hacer música. Resignificarlos". Hay mucha variedad de profesiones: profesorado, enfermería, fotoperiodismo, carpintería, promoción musical, psicología, artistas... Ante todo, el juego: "El motor que nos ayuda a salirnos de ese cerebro que está todo el día poniendo normas, juzgando... Cuando te libras de eso sale un mundo de fantasía muy bonito". La nariz roja es "la máscara más pequeña del mundo y es nuestro emblema". El emblema de la risa y la alegría como "celebración de la vida. El lado sano que quiere vivir a pesar de todo. No vemos al niño enfermo, solo vemos al niño".