"La mitología clásica nos adentra en un mundo fascinante que sirve para comprender nuestra cultura"

Después de cocinar unos "Calamares a la romana" sobre la herencia de la antigua Roma, Emilio del Río, doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, aborda ahora la "Pequeña historia de la mitología clásica" en una colección de la editorial Espasa con ilustraciones de Iulius: "La mitología clásica nos adentra en un mundo fascinante lleno de aventuras que sirve para comprender nuestra cultura y además nos ayuda para la vida", afirma a este periódico el autor logroñés.

–Después de servir unos calamares a la romana, ¿una musaka griega?

–Mi libro "Calamares a la romana" es un libro sobre la vida cotidiana de los romanos, con el subtítulo "Somos romanos aunque no nos demos cuenta". Porque, como se preguntan los Monty Python en esa película genial "La vida de Brian" "¿qué han hecho los romanos por nosotros?", hay que decir que entre otras cosas han hecho que vivamos como vivimos, y que hablemos español, y que entendamos la vida y el humor y las relaciones humanas como las entendemos. Esta "Pequeña historia de la mitología clásica" es un libro sobre mitología, sobre esas historias extraordinarias de dioses héroes y humanos que nos siguen atrapando miles de años después.

–¿Cómo convencemos a la chiquillería de que van a flipar con la mitología?

–El libro está pensado para lectores de todas las edades, no solamente para los más jóvenes. Es un libro para lectores de cero a 100 años, por eso ha resultado tan complicado escribirlo. Porque tenía que ser capaz de encontrar un estilo en el que se reconociera un adulto y que no lo rechazara un joven. Es un libro de alta divulgación en el que se cuenta de una forma divertida la mitología. Con rigor y con humor.

–¿Estamos faltos de héroes y sobrados de superhéroes?

–La mitología clásica no solo se ha transmitido y nos sigue fascinando 3.000 años después: hoy seguimos disfrutando y aprendiendo con los mitos de Hércules, de Perseo, de Júpiter, de Apolo, de Atenea. Nos sobrecoge la tragedia de Edipo y vibramos con el amor de Orfeo y Eurídice. Pero es que además los mitos clásicos se transforman: los héroes de Marvel son los héroes clásicos, Hulk es Hércules, Superman es Perseo y ha triunfado en las pantallas la película "Oppenheimer" en la que se le dice a Oppenheimer que es el nuevo Prometeo americano. De hecho está basada en una obra titulada "El Prometeo Americano". Prometeo, el titán que robó el fuego a Zeus para dárselo a los humanos.

–¿Cómo explicaban los clásicos el origen del mundo?

–Por un lado la tierra es la madre de todo (así que ya podemos cuidarla: la mitología siempre traslada mensajes para la vida desde el principio, como este que acabo de mencionar). Y por otro lado, en la lucha por el poder los dioses Olímpicos se enfrentan a los titanes y una vez que ganan los dioses se establece el orden. Por cierto, ¿por qué es Zeus el Dios de los dioses? Porque toma la iniciativa. Otra lección para la vida, porque la mitología sirve para la vida: quien toma la iniciativa gana.

–¿De aquellos dioses con cuál se queda?

–Atenea es la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciudad Atenas, a la que da nombre; es también la diosa de la estrategia en la guerra (Marte es el Dios de la guerra pero de la fuerza bruta). Es genial que la sabiduría, la inteligencia sea una mujer, bueno, una diosa. Necesitamos más Atenea porque es también la diosa de la civilización y del diálogo al ser la diosa de las ciudades (en las ciudades hay que llegar a muchos acuerdos aunque solo sea por dónde se cruza la calle; si uno vive solo en el monte no tiene que acordar nada con nadie). Necesitamos más Atenea: más diálogo, más sabiduría, más inteligencia y más estrategia que nunca.

–¿A qué gigantes de un solo ojo habría que enfrentarse hoy?

–Los gigantes de un solo ojo que quieren devorarnos son hoy la falta de libertad, la desigualdad y la falta de fraternidad.

–¿Todas las historias que vemos ahora en series y películas beben de los clásicos?

–La mitología clásica está más de actualidad que nunca porque se transforma. Y cada generación humana la interpreta a su manera... Estos mitos han impregnado toda la historia cultural de occidente, en todas las formas literarias y artísticas. No podemos entender nuestra cultura, nuestra literatura, nuestro arte, nuestra música, no podemos entendernos a nosotros mismos sin los mitos clásicos.

–Caballos alados, laberintos misteriosos, paisajes encantados… ¿quién da más?

–¡Eso es! La mitología clásica nos hechiza con sus viajes increíbles, con sus aventuras extraordinarias nos permite montar en caballos alados, luchar contra seres monstruosos mitad toro mitad humano dentro de un laberinto, nos hace soñar y vivir otros mundos y otras vidas y, sobre todo, es divertida. Este libro la cuenta en clave de humor.

–¿Qué lecciones de vida nos enseñan?

–Hay un momento mágico en la historia de la humanidad en el que hombres y mujeres relatan el origen del mundo, imaginan los dioses a los que adoran, crean historias inolvidables en las que reflejan el bien y el mal, el amor y el odio, la fuerza y la debilidad, la astucia y la estupidez, la soberbia y la humildad, la amistad y la traición, la lucha por el poder, la generosidad y la avaricia, la miseria humana y la heroicidad. Este momento mágico es el de la cultura griega, en el que se da forma a una de las grandes contribuciones culturales de la humanidad, la mitología clásica, que luego los romanos adaptarán y ampliarán.

–¿Qué papel tienen las mujeres en esas historias?

–Tienen una presencia extraordinaria en la mitología clásica: Hera, Atenea, Ártemis, Afrodita entre la diosas. Atenea es la diosa de la sabiduría de la inteligencia del diálogo. Afrodita es la diosa del amor, del sexo, de la sensualidad. Hera es junto a Júpiter la diosa de los dioses. Artemis es la diosa del feminismo radical porque no quiere saber nada con ningún hombre. Los clásicos lo dijeron ya todo antes. Antígona, es "una mujer que se rebela contra el poder de los hombres". Junto a esto es verdad que la mitología refleja una manera de entender el Mundo en la que tienen más poder los hombres, pero no ha sido así hasta nuestra era. Hemos avanzado en los últimos años pero anda que no nos queda todavía.

–¿La mitología es menos dañina que las religiones?

–La mitología clásica para los griegos y romanos durante más de mil años era una religión. Una forma de darle sentido a la existencia. En otras religiones hay un libro sagrado que recoge la "verdad revelada", es decir, la palabra de la divinidad; solo hay una versión. En cambio, la mitología clásica tiene una ventaja imbatible: no hay una versión única. La mitología la crean y la trasmiten los poetas, los escritores trágicos, los novelistas, los filósofos, los historiadores griegos y romanos, y por tanto hay tantas variantes de un mito como variantes ofrecen los escritores. Y, por tanto, como no hay una sola verdad revelada, no hay que matar para imponer esa verdad.

–¿Su libro es una invitación a seguir leyendo a los grandes clásicos?

–Lo mejor de un libro es que te anime a leer otros libros. Espero que esta "Pequeña historia de la mitología clásica" anime al lector a leer a los autores clásicos: las fascinantes obras de Homero, Hesíodo, Eurípides, Sófocles, Esquilo, Platón, Ovidio, Virgilio, Apuleyo y muchos, muchísimos más. La buena literatura sirve para la vida, así que esas obras van a servir también para la vida al lector. Los mitos clásicos, siempre actuales, nos hablan de nosotros mismos. Y, además, no se imaginan los lectores hasta qué punto los van a disfrutar,

–¿Se ha suavizado la parte más violenta de las historias?

–El humor es una de las claves en este libro, como en todos los míos. Y esto se aplica también a la hora de explicar las partes violentas de los mitos. Los mitos tienen violencia como la vida, que tiene también violencia.