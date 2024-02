Rebaque: "Sería una oportunidad apostar por la generación de nómadas digitales"

Pablo Rebaque Morán (Hanói). «Hola, soy Pablo Rebaque, de Gijón y estoy en Vietnam. Es un país increíble. También he vivido en EE UU, India, Venezuela y Líbano. Soy diseñador gráfico freelance y profesor en la Universidad Internacional FPT de Hanói de Fundamentos de Diseño Gráfico, Comunicación Visual, Tipografía y Portafolio. En Asturias estudié Psicología y luego hice un máster en Diseño Gráfico. Como a la mayoría de los migrantes me encantaría volver, pero de momento lo descarto por la falta de oportunidades».

"Asturias desde el exterior se ve siempre igual. No cambia. Para lo bueno y para lo malo. Siempre tengo esa sensación cuando vuelvo a casa". Palabras lejanas sobre emociones cercanas las del gijonés Pablo Rebaque, diseñador gráfico y profesor en la Universidad Internacional FPT de Hanói (Vietnam). Se confiesa "muy urbano y orgullosamente playu. Claro que me encantan la montaña, la costa, muchísimos pueblos y lugares increíbles que hay en Asturias, es un privilegio ser asturiano. Pero mi paisaje es mi ciudad y cuando vuelvo a casa vuelvo a Gijón".

Su mayor motivación y motor personal es "aprovechar al máximo las experiencias y oportunidades que puedan surgir. Es lo que me ha motivado a tener una vida nómada. Aprender a abrazar la incertidumbre y los altibajos e intentar aprovechar lo que venga al máximo. Por otra parte, siempre he sido muy visual y me he defendido bastante bien aplicando la creatividad, tanto en el diseño gráfico como en la resolución de problemas".

Estuvo becado en Nueva York cuando estudiaba Psicología, "pero si tuviese que destacar un primer viaje, como tal, con toda la relevancia, sería la India, cuando tenía 27 años. Fue una experiencia increíble que me marcó, por lo divertida e interesante pero también porque me abrió los ojos a un mundo de posibilidades que desde la idiosincrasia asturiana de un chaval era difícil de atisbar. Me di cuenta de que había muchos trabajos, muchos países y muchas oportunidades fuera. Fueron dos años como coordinador de proyectos de una ONG española en Maharastra, que luego se expandió por otros estados del país y, además, allí conocí a quien hoy es mi mujer; así que poco más se puede pedir. Fue un viaje que me cambió la vida".

Se identifica con muchos rasgos del carácter asturiano, "sobre todo con la retranca, saber disfrutar de las cosas y la bonhomía. Son rasgos compartidos por muchos asturianos que he conocido en mi trayectoria internacional. Es muy prestoso, todo el mundo aprecia mucho nuestro carácter y adora Asturias, tenemos superbuena reputación".

Obstáculos hubo "unos cuantos. La trayectoria profesional no resulta fácil para nadie, pero tener que salir de Asturias, arrancar una carrera sin apoyos en otro lugar nacional o internacional es complejo; lo sabemos muchos. Es curioso porque internacionalmente al resultar exótico y quizás idealizado por algunos programas de televisión parece que es todo miel sobre hojuelas y nada más lejos de la realidad. En mi caso, la experiencia me ha enseñado a ser práctico, disfrutar de lo bueno y a que el temor, las dificultades o los retos no me paralicen. Las soluciones, los procesos, los buenos resultados surgen cuando te pones en marcha. También he aprendido a analizar los éxitos y fracasos profesionales siendo objetivo y generar aprendizajes que me sirvan para futuras ocasiones".

Asturias tiene muchas cualidades: "Hay muchísimo talento, un entorno privilegiado y económicamente sigue siendo un lugar asequible. Pero, los desafíos siguen estando ahí, y con respecto a lo profesional creo que Asturias necesita dar un paso en firme. Buscar soluciones al problema de la diáspora. Se me ocurre, por ejemplo, crear un equipo de profesionales independientes que analicen la situación y las barreras y aporten soluciones. Y sería fabuloso hacer algo así participativo; que el trabajo de ese grupo se haga público y que desde un enfoque de participación ciudadana se valoren los resultados y se decida si el proyecto funciona o no. O si hay que contratar a otro equipo. Estaría bien dar un enfoque profesional, efectivo y despolitizado al problema de la migración, y abandonar la cultura de la foto conmemorativa y generar propuestas".

Asturias necesita "avanzar. Aprender y aplicar lecciones aprendidas desde dentro como el parque científico tecnológico de Gijón, viveros de empresas u otras iniciativas municipales, y buscar vías quizás más creativas y centradas en demandas reales del mercado laboral actual. Por ejemplo, quizá sería una oportunidad apostar por la generación de nómadas digitales que viene pisando muy fuerte, e intentar atraerla a Asturias, sobre todo al entorno rural. Habría que mejorar los accesos y la conectividad, pero la materia prima, que es lo más importante, la tenemos. Podríamos ser referentes en startups rurales".

También convendría "intentar potenciar la cultura de las oportunidades laborales y del valor profesional. Siendo realistas, los contactos y las facilidades siempre están ahí en la búsqueda de empleo en cualquier lugar y obviamente hay muchas personas con talento que lo han hecho todo por sí mismas, pero la percepción global nos muestra que en muchos sitios se apuesta más por el talento. Mientras, parece que en Asturias si no tienes una recomendación o conexión lo tienes todavía más difícil".

Le encanta Hanói, una ciudad "siempre en movimiento, cinética. Ir en moto o andar por la calle aquí es increíble. Los vietnamitas no paran, están siempre haciendo cosas. A cualquier hora. Viven de puertas a fuera. La gastronomía también es impresionante, a veces hay que echarle un poco de valor, pero es explosiva, un viaje. El tráfico, la polución, la gestión de residuos y la calidad del aire son grandes asignaturas pendientes de aquí, pero no sería justo terminar con eso. Mejor quedarse con el carácter vietnamita muy risueño, respetuoso y que se adapta a todo. Disfrutan mucho de las cosas. Sin complejos. Hay mucho que aprender de ellos. Mis alumnos hoy en día son una fuente inagotable de inspiración y creatividad".