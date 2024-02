El estudio candansín de Goyo Rodríguez triunfa en los premios "Anuaria" de diseño gráfico

La creatividad procedente de Asturias figura entre las mejores obras de diseño gráfico de España del año 2023. El estudio candasín de Goyo Rodríguez ha sido reconocido con el premio "Anuaria" en las categorías de mejor ilustración con la obra "Separa y Recicla", y al mejor logotipo de un producto o servicio con la obra "Logo La Parrala".

"Recibir dos premios en dos disciplinas tan diferentes en esta profesión es todo un orgullo y un incentivo a seguir trabajando de la mejor manera posible", afirma a este diario Rodríguez.

El "Anuaria España" es el premio de diseño gráfico con más apoyos del sector en España y cuenta con el respaldo de las principales organizaciones y centros de diseño. El jurado está formado exclusivamente por representantes de las principales organizaciones profesionales.

Rodríguez ejerce de guía para LA NUEVA ESPAÑA de sus obras:

–El logotipo La Parrala Centro de Creación Escénica de Burgos: "Crear una marca, una identidad es uno de los retos más estimulantes para un diseñador gráfico. En este caso me planteé hacer una imagen lo más sintética posible y que pudiera proyectar toda la sensibilidad de un centro de creación teatral que engloba a 32 compañías. La embocadura de un teatro como elemento central de la nueva imagen de La Parrala. Una abertura construida a partir de las dos RR de la palabra ‘Parrala’ en caja alta".

–Separa y Recicla. Lo orgánico es energía / lo orgánico es cultivo, para el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón. "Se trata de un proyecto expositivo itinerante formado por 11 piezas o carteles de gran formato para explicar el reciclaje orgánico mediante metáforas visuales. También se diseñó una publicación de 24 páginas en formato A5 para entregar al público. Siempre me ha gustado trabajar mediante este recurso gráfico, las metáforas visuales te permiten explicar cosas complejas con mínimos elementos. En este caso el cliente me dio libertad total y me planteé el proyecto como un reto gráfico".