Juicio a Dani Alves: los siete cambios que implica la 'ley del sí es sí' en el proceso

La vista contra Dani Alves es el primer gran juicio mediático bajo el influjo de 'la ley sí es sí'. La norma que tuvo su germen en el juicio contra 'la Manada', donde la Audiencia de Navarra apreció un simple abuso sexual sobre la chica que fue sometida por cinco hombres en un portal, y no violación, ha sobrevolado todo el proceso y se está haciendo palpable durante el juicio, dado que ha cambiado el paradigma de los delitos sexuales, tanto la investigación y como la vista oral.

El cambio es tan significativo que, en esta ocasión, la defensa del exjugador de fútbol ha pedido suspender el juicio porque considera que se ha producido un "juicio paralelo". En el proceso contra 'la Manada' fue la víctima la que, en ocasiones, sufrió ese juicio paralelo, ya que se desveló su identidad y se puso en cuestión su credibilidad, porque iba sola y bebida; incluso la defensa contrató a un detective para demostrar que tras la agresión hacía "vida normal".

Estos son los principales cambios que ha implicado la entrada en vigor de la ley 'sí es sí':

El consentimiento

La gran modificación tiene que ver con que la investigación y el juicio versará sobre si hubo o no consentimiento para realizar el acto sexual, que es lo que ahora marca si existe o no delito. “El centro de la prueba durante mucho tiempo -con el Código Penal anterior- era si la víctima se resistió y cuántas veces dijo que “no’ y ahora la defensa tiene que acreditar que el acto fue consentido y la acusación que no lo fue”, explica la magistrada y fundadora de la Asociación Mujeres Juezas Lucía Avilés.

La 'ley del solo sí es sí’ establece que es delito cualquier conducta que atente contra la libertad sexual sin consentimiento, entendiendo que este “se manifiesta con actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Es decir, ya no hace falta decir ‘no’ ni resistirse hasta ser apaleada para que se tipifique como violación.

Sin imágenes de la víctima

Además, la ley ha reforzado la protección de la denunciante para evitar la doble victimización a causa de la filtración de datos, de imágenes suyas, de vídeos del acto sexual... Este hecho ha provocado que la fiscalía haya iniciado una investigación de las imágenes difundidas por la madre de Dani Alves y que su declaración haya sido a puerta cerrada. Antes también se podía hacer, pero en esta ocasión se ha distorsionado incluso su voz e imagen para preservar su protección en caso de que el vídeo se filtre.

Interrogatorio sin preguntas sobre la vida íntima de la víctima

Otro cambio fundamental, explica Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la violencia machista, “es que durante el juicio no se podrán hacer preguntas de la vida íntima de la víctima, como cuántas parejas sexuales ha tenido". "Antes el presidente podía pararlas si veía que estaban fuera de lugar, pero se formulaban; ahora no se podrán ni mencionar”, sostiene.

Cambio de criterio en la indemnización

En un inicio la víctima renunció a ser indemnizada. “Lo vemos mucho en violencia de género y sexual, los estereotipos juegan en contra de las víctimas, que se ven en la tesitura de renunciar a la indemnización por presión del entorno o porque no quieren dar la imagen de que buscan aprovecharse [en este caso de un jugador de fútbol famoso]. El legislador permite que no sean presas de su decisión y puedan cambiar de idea”, explica Avilés.

Efectivamente, la 'ley del sí es sí’ permite cambiar de criterio antes de que las partes presenten sus escritos definitivos. Eso es lo que hizo la abogada de la víctima, quien alegó la modificación en base a que su defendida no era consciente de “las consecuencias plenas del delito ni de las circunstancias sobrevenidas” que le provocan una afectación a su vida diaria.

Una "reparación integral"

En línea con lo anterior, la nueva ley permite una petición de reparación “integral”, que incluye el daño físico y psíquico, pero también la reparación social, “lo que supone un avance importante y tener en cuenta cómo la agresión ha cambiado tu vida”, según Rosell. De hecho, tanto la fiscalía como la acusación han solicitado 150.000 euros de indemnización, una cuantía muy superior a la que frecuentemente se solicitaba antes de la ‘ley sí es sí’.

Las penas

No está del todo claro como la 'ley del sí es sí’ puede afectar a la condena, en el caso de que el tribunal considere que Alves es culpable. Antes de la entrada en vigor de la norma, podría haber sido juzgado por abuso sexual con penetración y sin violencia y haberle impuesto una pena de entre cuatro y diez años. Esta posibilidad ha desaparecido porque ese delito ya no existe. Pero, en el caso de que los jueces aprecien una agresión sexual con penetración (es decir, violación), la horquilla de penas es similar con el Código Penal anterior y el actual. El Código del 95 contemplaba condenas de entre 6 y 12 años para este delito y la ley ‘sí es sí’ (con la reforma impulsada por el PSOE para evitar las rebajas de pena) mantiene esa horquilla. De hecho, la fiscalía solicita 9 años de prisión, y la acusación, la pena máxima, 12 años.

Las denuncias

Lo que los especialistas sí consideran que trae consigo el cambio de paradigma es un aumento de las denuncias. “Si la víctima no sale revictimizada y la ley se aprobó para eso, creo que habrá más denuncias. Antes si una mujer iba al baño voluntariamente con un hombre y había una violación, nunca denunciaba la agresión sexual y ahora sí, es un cambio fundamental para sacar a la luz las violencias ocultas”, opina Rosell. Avilés también coincide en que casos mediáticos como este “influyen a la hora de denunciar”.