La OSPA pone música de flauta a la historia de amor de Myra y Peter

"Concierto para dos flautas" es una historia de amor, la del dúo formado por la flautista estadounidense Myra Sinclair y por el escocés, también flautista, Peter Pearse. Es, además, una pieza escrita expresamente para ellos y para la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) por el compositor vasco Fernando Velázquez. Y se va a estrenar el jueves, en Gijón, y el viernes, en Oviedo, dando a conocer, así, cómo dos músicos extranjeros pudieron, pese a todas las dificultades iniciales, acabar formando una familia en Asturias. Donde ya llevan 33 años, tocando juntos en la OSPA.

Pero el inicio de todo está en Londres. Allí se conocieron dos jóvenes músicos, en un pequeño piso que compartían varios compañeros y donde entablaron largas conversaciones sobre música y sobre la vida. Después, ella regresó a Estados Unidos, impulsada por Pearse, para finalizar el máster en música por la Universidad de Indiana. Al cabo de un tiempo Pearse la siguió. Incansables en su búsqueda de empleo, los padres del músico escocés le enviaron una convocatoria a las pruebas para entrar en una Orquesta Sinfónica de Europa. Y resultó ser la OSPA. Pearse logró superar las pruebas y hasta hoy.

Y es que Peter Pearse y Myra Sinclair llevan tocando en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias una treintena de años. Primero llegó el escocés, tras realizar la mentada audición en Ámsterdam que le reportaría el puesto de coprincipal de flauta. Después se incorporó la estadounidense Sinclair y ambos quedaron encantados con la manera de trabajar de la Sinfónica de Asturias. Fue ese sentimiento de comunidad, de hogar lejos del hogar, lo que llevó a la pareja a quedarse. "Es muy difícil estar lejos de la familia, especialmente a medida que pasa el tiempo y todos nos vamos haciendo mayores, porque te das cuenta de que los momentos son finitos y las distancias insalvables", reflexiona Peter Pearse. A pesar de ello, sus padres le animaron a intentarlo. Funcionó. La familia de Sinclair también la animó a perseguir sus sueños "y a mi marido", relata, entre risas. Una vez ingresaron en la OSPA no volvieron la vista atrás. Si bien es cierto que pasados algunos años se plantearon hacer una audición cuando salieron plazas para flauta en la orquesta de Minnesota, el padre de Sinclair les disuadió rápidamente. "Se había enamorado de Asturias", cuenta. "Tuvimos la gran suerte de aterrizar aquí y quedarnos", dice la pareja. Fortuna que alcanza hasta el día de hoy, ya que todavía "nos dura la resaca emocional" de asimilar que alguien como Velázquez haya compuesto una pieza específicamente para ellos. "Es un genio, sus melodías siempre son muy bonitas y emocionantes", opina la pareja.

"Concierto para dos flautas", la obra que se estrenará esta semana (la cita se titula Con-cierto Velázquez) es una obra pensada por y para la OSPA y su comunidad. "Ya estamos mucho más cerca de la jubilación que de nuestros comienzos y es una maravilla poder seguir tocando juntos", aseguran. Cientos de conciertos que no hubiera sido posible celebrar sin "el magnífico equipo de la OSPA". Por todas alegrías que les ha dado la Sinfónica asturiana, quieren celebrar "el buen rollo que hay en la orquesta" a través de esta obra.

Una obra que surge de la inspiración en la pareja y en la música celta, pero que también incluye un poema escondido del escocés Robert Burns. "Es una canción de amor, un paseo por la noche y recuerdos de cosas que nunca he vivido", explica Velázquez. El compositor –que apunta un Grammy y un Goya en su palmarés– acostumbrado a escribir bandas sonoras, en esta ocasión tuvo que "saltar al vacío" porque "en las películas partes de un ‘background’, la historia que las crea y las vertebra, pero aquí tuve que imaginármela", expone. A ello hay que sumar que "casi no hay conciertos modernos para flauta y aún menos para dos", desvela. Por eso la pieza supone un regalo muy especial para Pearse y Sinclair. Los tres coinciden en la importancia de las presentaciones de la pieza al público. "Esperemos que sea la primera vez, pero no la última", comentan. Una historia de amor y una canción dedicada a los amantes que se podrá escuchar por primera vez este jueves, en el Teatro Jovellanos de Gijón, a las 20.00 horas. Y no será la única, puesto que tendrá un segundo pase en el Auditorio Príncipe Felipe, el viernes, también a las 20.00 horas. Después, Dios dirá.