El Fondo de Creadores de TikTok nació en septiembre de 2020 con 60 millones de euros destinados a miles de creadores en toda Europa, como una oportunidad, indicaban desde la empresa, para ayudar al talento creativo emergente de España a utilizar este "trampolín para comenzar una carrera tanto dentro como fuera de nuestra plataforma". De esta forma, TikTok inauguraba su pequeña fuente de recompensa para los influencers patrios más destacados y ponía como requisito para quienes se quisiesen unir a su fondo que fuesen mayores de edad y acumulasen más de 100.000 seguidores y más de 100.000 visualizaciones en sus contenidos originales en los últimos 30 días desde el momento en el que activasen la funcionalidad.

Este fondo premia a los creadores que generan un contenido creativo y de valor para la plataforma, pero no sirve de sustento. "No puedo vivir de TikTok, ni yo ni nadie. De la plataforma, de que nos pague TikTok, imposible. De las marcas, sí", resuelve Juan López (@juanloppeez), un tiktoker de moda de 21 años que cuenta con más de 100.000 seguidores y 4,7 millones de me gusta y vídeos con más de 1,3 millones de visualizaciones.

Lo que aporta este fondo a los creadores destacados que deciden activarlo en su cuenta -tienen la opción de no hacerlo- supone un ingreso residual. En un reportaje anterior, Alex y Arina, padre e hija, conocidos por ser los creadores de la coreografía viral del Despechá de Rosalía, indicaban que TikTok "no paga mucho". A pesar de que esta red social no cuenta con estadísticas segregadas de ingresos, este ucraniano calculaba que, por cada millón de visualizaciones, "abona entre 10 y 30 euros".

Los tiktokers dominicanos Stiver y Darling, de la cuenta @stiver06, que crearon el trend viral de la canción Caile de Luar La L, aseguraban que "hay meses en los que aparecen en tu cuenta 20 euros; otro mes, 10 euros, o incluso puede haber algún mes en el que te encuentres con 100", cantidades nada comparables a las que pagaba YouTube, donde, "dependiendo del país, por cada 1.000 visualizaciones, ganas un euro", es decir, entre 50 y cien veces más, revelaba Alex.

Este 26 de febrero, este Fondo de Creadores dejará de estar disponible en nuestro país. "Aprendemos continuamente de nuestra comunidad, a medida que evolucionamos nuestros programas de monetización para proporcionar las mejores soluciones, para que los creadores en TikTok puedan generar ingresos", indican fuentes de la compañía a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Mismo terreno de juego

Este periódico ha contactado con varios influencers que han desvelado que no tenían activado el fondo de creadores. Sólo uno de ellos, el propio Juan López, ha razonado el porqué de su decisión: "Si el creador se unía a esta función, TikTok, como empresa, tendría que pagarle a partir de ese momento por algo por lo que antes no le pagaba, por lo que a lo mejor le da menos visibilidad o menos visitas para no pagar tanto. He preferido no arriesgarme".

"Para el poco dinero que genera el Fondo de Creadores por visita, merece la pena tener más visibilidad, llegar a trabajar con más marcas, tener más colaboraciones y una audiencia mayor", opina este creador, que añade que esta función en Estados Unidos "está más desarrollada, igual que en YouTube. No se cobra lo mismo por un vídeo en España que por uno en Estados Unidos". A partir del 26 de febrero, quienes recibían algo del fondo y quienes no jugarán en el mismo terreno de juego: el de potenciales anunciantes de marcas.

Desde TikTok animan a los creadores a monetizar sus contenidos a través de las colaboraciones con marcas. Para ello, la empresa ofrece TikTok Creator Marketplace, una funcionalidad que conecta a los creadores con las marcas o a las marcas con los creadores, para que puedan cerrar por su cuenta, fuera de la plataforma, cualquier negociación. Existen otras aplicaciones similares, como Skeepers, que permiten a los incipientes influencers abrirse camino en el entorno profesional de las redes sociales.

TikTok, más atractivo para las marcas que otras redes

TikTok resulta atractivo para las marcas porque presenta "números mucho más heavys que Instagram", señala un trabajador del sector que busca influencers para campañas de grandes y medianas marcas. "La gente tiene mejores métricas porque las visualizaciones son muchas más en esta red social, pero la interacción en TikTok es más difícil de conseguir", puntualiza.

Estas mismas fuentes reflejan que los influencers también "prefieren hacer publicidades en TikTok, porque el contenido que se publica en esta red social es muy efímero, no como el que se sube al feed de Instagram, y requiere menos esfuerzo para ellos, se lo trabajan menos (por decirlo así), porque tiene que ser más orgánico".

Juan López trabaja con frecuencia con al menos tres marcas de moda española emergentes. Hace mínimo cinco colaboraciones al mes, pero no siempre se las pagan y rechaza muchas ofertas "porque a lo mejor la marca no me interesa". "Aunque algunas marcas no me paguen, prefiero tener una relación de amistad con ellas. Y las marcas emergentes a nivel nacional no pueden permitirse siempre lo que yo pido. Considero que tengo unas tarifas bastante caras para el nivel de seguidores que tengo en TikTok, porque hago un contenido muy trabajado: hay una historia y un desarrollo detrás", explica.

"Las marcas emergentes nacionales no suelen pagar más de 100 euros, a no ser que confíen mucho en tu perfil, por hacer un vídeo y enseñar la prenda. Y reza por que no pidan más contenidos. Yo lo que pido por un vídeo de unos 40 o 50 segundos en TikTok son 300 euros. Es muy caro, pero no lo estoy cobrando porque no lo pueden pagar y hago muchas gratis porque me interesa mucho una marca determinada", dice este influencer que sostiene que no sabe cuánto cobran el resto de creadores de su escalón de seguidores.

'Packs' de contenidos

Juan López considera que "las marcas quieren que los creadores tengan una comunidad e interacción con el público". Las fuentes del sector consultadas por este periódico indican que los influencers se suelen mover por packs, no acostumbran a trabajar por un solo contenido" y las marcas lo agradecen porque consiguen un "mejor precio" con estos contenidos agrupados.

"Por mi experiencia, lo que puedo decir es que hay personas que se cree que van a cobrar una burrada y en realidad tienen un precio bueno para el mercado", señalan estas fuentes. Aporta el ejemplo de una de las principales influencers de nuestro país, que cuenta con una comunidad de 7,4 millones de seguidores en TikTok y de la que prefiere no desvelar la identidad por asuntos de confidencialidad. Dice de ella que tiene un caché "asequible para los números que maneja", mientras que "otros tienen la mitad de seguidores e interacción y piden el doble que ella".

"Lo que más me han pedido son 25.000 euros por contenidos de un influencer que tiene 3,7 millones de seguidores en TikTok y 1,5 millones en Instagram", confiesan estas fuentes. "Aunque ellos en Instagram tengan comunidades más pequeñas, cobran menos por las campañas en TikTok" que por las de Instagram. Los precios fijos de los influencers que suelen trabajar con marcas aumentan "si su contenido es boosteado (usar una cuenta o un personaje para subir de nivel) con contenido pagado: suelen pedir 2.000 o 5.000 euros más del caché que normalmente tienen".

¿Qué buscan las marcas?

Estas fuentes declaran que lo que les interesa normalmente a las marcas es la "afinidad con el contenido que publican los influencers y que el perfil les llame la atención, pero al final depende un poco de la activación, según lo que quieran conseguir. Si quieren conseguir comunidad, amplificación, seguidores, entonces tiran de un macroinfluencer. Si quieren veracidad y que los seguidores y el contenido tengan calidad, seleccionan a uno más pequeño".

El mexicano Iker Mendoza está detrás de la cuenta de su negocio de limpieza de zapatillas, Sneaker Repair Saltillo, acumula casi 150.000 seguidores, pero en los tres años que lleva generando contenido para esta red social "sólo he generado dinero por contenidos con los directos de TikTok en los que limpiaba tenis (zapatillas) en directo en las madrugadas", un ingreso que proviene de las donaciones con las que premian a los influencers quienes se unen a esos directos.

Él gana dinero con la conversión de las visitas y los likes en su perfil a compras en su tienda. "Tuve un profesor que, cuando empecé a hacer vídeos y le dije que tenía algunas visitas y algunos likes, me dijo: '¿Y cuántas ventas te generó? Tus likes no van a pagar las ventas'. Eso que me dijo me hizo cambiar mi mente totalmente y enfocarme más en el negocio que en las redes sociales", asegura.

"Actualmente, las marcas lo que buscan es siempre crear un squad, un equipo de creadores mezclados que les aporten las dos cosas: una macroinfluencer que les dé amplificación, mezclada con medium e igual algún micro, que me den esa veracidad y credibilidad", concluyen las fuentes del sector.