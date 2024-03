Agenda: qué hacer hoy 7 de marzo en Asturias

Oviedo

Charla en el Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, la charla-coloquio «Mujeres que aceleran el progreso en igualdad», por el Día de la Mujer. Intervienen: Nuria Blanco, coordinadora de Innovación del Instituto de Cerdeño; Raquel Álvarez Rodríguez, presidenta de la DOP Queso Afuega’l Pitu, y María Fernández, delegada del CSIC en Asturias. Presenta Lorena Landázuri, periodista de LA NUEVA ESPAÑA. Acceso libre.

RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos es escenario, a las 19.00 horas, de la mesa redonda «Aspectos económicos y jurídicos del hórreo». Participan Lourdes Morate, doctora en Derecho y letrada consistorial del Ayuntamiento de Oviedo, y Cristina Cantero, directora técnica del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias. Presenta Javier Junceda, presidente de la Comisión de Derecho, Ciencias Sociales y Económicas del RIDEA. Coordina Rafael Fonseca, miembro correspondiente del RIDEA. Entrada libre.

8M. Oviedo alberga dos actos dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer. La Casa de Acogida es escenario, a las 12.00 horas, de un café-tertulia destinado a las residentes en la institución. A las 16.00 horas, la sede de la Fundación Juan Soñador ofrece los talleres «Un retrato con historia» y « Creación de lapiceros», destinados a niños y niñas de 9 a 12 años.

Concierto de piano. El salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Oviedo (Rosal, 7) es escenario, a las 18.00 horas, del concierto «Aula de Piano», de la profesora Tania Guelfat. Acceso libre hasta completar aforo.

Escuela Municipal de Salud. El Centro Social El Cristo II alberga, a las 19.00 horas, la charla «Trastornos cardiovasculares. Prevenir para vivir mejor», que imparte Pablo Herrero, jefe de sección de Formación, Docencia e Investigación del Servicio de Urgencias del HUCA. Organiza la Escuela Municipal de Salud y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Entrada libre.

Tertulias del Campoamor. El Salón de Té del teatro Campoamor es escenario, a las 20.00 horas, de un encuentro literario con la periodista y novelista Nativel Preciado. El acto se enmarca en el ciclo Tertulias del Campoamor. Entrada libre.

Luis Fernández. El Aula Magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge, a las 19.00 horas, la conferencia «Luis Fernández y el arte como encarnación de lo Sobrenatural». La imparte el director del Museo de Bellas Artes de Asturias y máximo especialista en el pintor, Alfonso Palacio. Entrada libre.

Jornadas culturales del Conservatorio. El auditorio del Conservatorio de Música acoge dos actos enmarcados en las Jornadas Culturales del Conservatorio de Música Profesional. A las 18.00 horas será escenario del concierto de profesores y a las 19.30 horas, del recital de ensembles de flautas, saxofones y doble lengüeta. Entrada libre.

Matadero Uno. La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acoge, a las 19.00 horas, la presentación de «La asturiana», de la escritora belga Caroline Lamarche. La obra desgrana la historia de una familia que acaba en Lieja a comienzos de la Revolución Industrial y que fue pionera de la metalurgia del zinc en Asturias. Entrada libre.

Exposición de pintura. El Manglar (Martínez Vigil, 14) acoge la segunda exposición individual del pintor Francisco Taboada, el que fuera jefe de la UCI del HUCA. Se trata de una selección de veinte paisajes acrílicos que colgarán de los muros hasta el 22 de marzo.

Trubia. La biblioteca de Trubia acoge la exposición «Mujeres haciendo historia» en colaboración con el Instituto de Estudio para la Paz y la Cooperación. La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 17 de marzo. Horario: martes y viernes, de 16.00 a 20.00 horas, y lunes, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo de Bellas Artes. Las muestras «Luis Fernández» y «Luis Fernández y el dibujo» pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Además, dentro del programa «La Obra invitada», se expone hasta el 28 de abril «Hiperbòlic», de Miquel Barceló, una pintura realizada en el año 2018 que procede de la propia colección del artista mallorquín. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Festival. A las 20.00 horas, tendrá lugar un festival benéfico a favor de la Cocina Económica, impulsado por el grupo «MSCLE». Contará con la participación de artistas como Inma Suárez, Víctor el de Cimadevilla, Laude Martínez o Mina Longo.

Ateneo Jovellanos. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Alberto Marcos Álvarez presentará su poemario «Equilibrio».

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas, el paisajista Miguel Urquijo, licenciado en Biología por la Universidad de Buckingham (Inglaterra), ofrecerá la conferencia «La naturaleza contenida de Urquijo-Kastner». Se enmarca en el ciclo «De charla con el Botánico».

CMI El Coto. A las 19.00 horas, la Coral Amanecer organiza un concierto con motivo del día de la mujer y la igualdad. También participan la Coral Begoña y el Coro de Lieres.

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 19.00 horas, «The Elderly Brothers Band» (Álvaro Bárcena, Gustavo Pérez y Javi Méndez) ofrecerán un concierto en el marco de la iniciativa «Arte en el Barrio».

Fundación Alvargonzález. La exposición «Fabulario», de Rodrigo Fuente, se puede visitar hasta el 8 de marzo de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 16 de marzo está abierta al público la exposición «Todas las historias del mundo», de Diego Machargo, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Museo del Ferrocarril. Hasta el 31 de marzo se puede visitar la exposición «Un país en tránsito a todo color» de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 14 de abril, se puede visitar la exposición «Gijón bajo las bombas» de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula. Hasta el 21 de abril se puede visitar la exposición «Mucho más que arcilla. El comercio cerámico a través del Hiberus» de lunes a viernes, de 17.00 a 19.00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Palacio San Andrés de Cornellana. El proyecto «Lo verde. Un jardín amateur para el palacio», de la artista Virginia López, permanecerá en la residencia artística hasta el 21 de abril.

Galería Bea Villamarín. Hasta el 6 de abril se puede disfrutar de una muestra colectiva con obras de Juan Quiñones, Carlos Tárdez, Alejandro Quincoces, Rafa Rollón o Cova Orgaz en la Galería Bea Villamarín. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Concierto del Conservatorio Julián Orbón en clave 8M. El conservatorio municipal Julián Orbón de Avilés organiza con motivo del 8M, y por quinto año, un concierto con entrada libre con la participación de alumnado de diferentes especialidades donde se interpretarán exclusivamente obras de mujeres compositoras. En la Casa de Cultura de Avilés a las 19.00 horas.

Presentación literaria en Avilés en clave 8M. Presentación y coloquio en torno al libro de Carlos Beltrán «Prohibidas pero no vencidas», que cuenta la historia ocultada del deporte practicado, impulsado y disfrutado por mujeres. Es una actividad de la programación del 8M organizada por el Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte. A las 10.00 horas en la Casa de Cultura de Avilés.

Exposición de mujeres artistas grabadoras en Avilés: «Amalgama». Organizada por Ediciones Patanegra & Fermín Santos López, se trata de la séptima edición del proyecto «Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea», dedicada única y exclusivamente a mujeres artistas grabadoras. Esta edición cuenta con 45 artistas grabadoras de 8 nacionalidades diferentes. Se puede ver en la Casa de Cultura de Avilés hasta el 14 de abril de 9.00 a 21.00 horas; los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición «Ellas», de Ana Aparicio Ballina, en la Factoría Cultural de Avilés. Un proyecto multidisciplinar de fotografía analógica conceptual y video que busca estudiar las diferentes realidades de mujeres asturianas de distintas generaciones. La intención de este proyecto es meditar sobre los problemas y preocupaciones a las que se enfrentan estas mujeres, conocer las distintas maneras de vivir que tienen, su entorno, sus hogares, sus costumbres, sus sentimientos más profundos. Se puede ver en la Factoría Cultural de Avilés hasta el 8 de abril, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 15.00 y 16.00 a 21.00 horas.

María José Navarro expone «Entrapados» en la Factoría Cultural de Avilés. Por su temática marina y submarina, la propuesta de Pepa Navarro se alinea de forma coherente con sus trabajos previos. En ella, «el piélago aparece como origen y fondo sobre el que surge la vida, sus trasformaciones y sus fantasmas, representados en forma de pulpos y otros seres que fueron testigos de eras pasadas». Se puede ver en la Factoría Cultural de Avilés hasta el 8 de abril, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 15.00 y 16.00 a 21.00 horas.

La Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Avilés expone fotos de naturaleza. Hasta el 16 de marzo, la sala Ámbito de El Corte Inglés de Avilés acoge la segunda edición de la exposición «Suspiros de la Naturaleza», de la asociación fotográfica Estado Puro. La muestra está compuesta por 24 fotografías seleccionadas por un jurado internacional, entre los más de 80 fotógrafos participantes en esta edición. Las obras seleccionadas incluyen paisajes de montaña, mundo animal y vegetal, fotografía creativa y macrofotografía. Abre de 10.00 a 22.00 horas, salvo domingos y festivos.

VIII Jornadas Cervantinas de Avilés. Las Jornadas Cervantinas de Avilés, un clásico de la actividad cultural de la ciudad, cumplen en este 2024 su octava edición. El palacio de Valdecarzana acoge hasta el 15 de marzo la exposición «La española inglesa ilustrada por Carlos Sáenz de Tejada». La muestra recoge las 14 páginas ilustradas por Sáenz de Tejada, inmersas en el texto íntegro de la novela de Cervantes, así como las nueve láminas que el artista intercaló en la exquisita edición de 1948. Abre de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición en el Hospital San Agustín contra la estigmatización. En el vestíbulo principal del Hospital Universitario San Agustín, un conjunto de paneles recogen fotografías de distintas personas y de todas la edades haciendo un llamamiento a «Únete al cambio de mirada»; porque dar la cara contra los prejuicios y el estigma también es salud y porque cambiar la mirada ayuda a crear sociedades más justas e inclusivas. La muestra, hasta el 15 de marzo, está organizada por el Ayuntamiento de Avilés, Grupo 5 y el Servicio de Salud de Asturias.

El centro cultural Valey de Castrillón expone fotos de la colección Bragales. Las mujeres son el hilo conductor de la exposición «Sin cerraduras» que se puede ver en el centro cultural Valey de Piedras Blancas (Castrillón). La selección de obras expuestas, todas ellas pertenecientes a la colección Bragales, permite hacer un recorrido por el siglo XX de la mano de algunas de las más destacadas creadoras de esos años. Se puede visitar hasta el 31 de marzo de lunes a sábado, de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Las Cuencas

Presentación del libo «En blanco y negro» en El Entrego. La Casa de Cultura «Gaspar García Laviana» de El Entrego alberga hoy, a las 19.30 horas, la presentación del libro «En blanco y negro», la primera novela del matemático entreguino Marcelino Cortina.

«O Corno», cine en Langreo. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge esta tarde la proyección de la película «O Corno», de Jaione Camborda, de 2023. La entrada es gratuita, y se enmarca dentro de los actos de celebración del 8M. Empieza a las 20 horas.

Muestra fotográfica «Muyeres», en Mieres. Enmarcada en los actos del 8M, hasta el 29 de marzo puede verse en la Casa de Cultura de Mieres la muestra fotográfica «Muyeres», con imágenes de Rosalía Vázquez. El horario, de lunes a viernes, es de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

«El deporte nos iguala», charla con deportistas en Laviana. Hoy se presenta en el Cidan de Pola de Laviana, a las 19.30 horas, el circuito «Senderos del carbón» de carreras. Además, se celebra con motivo del 8M una charla titulada «El deporte nos iguala», con Maeva Morán, Mónica Arias y Noelia Campoy.

Exposición en Mieres. La sala de exposiciones temporales del IES Bernaldo de Quirós acoge, a partir de hoy, la exposición de Mónica Dixon «Round-trip journey», que permanecerá abierta al público hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro

Conferencia en Siero. Clotilde Vázquez dará la conferencia «Vivir más y mejor» a partir de las 19.30 horas en el Teatro auditorio de La Pola Siero, que se enmarca dentro del programa «Por tu salud». Entrada libre hasta completar aforo.

Visitas culturales en Santo Adriano. El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, «La aldea tradicional», a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado. El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa «Rutas Saludables» del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa. La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Mercado en Pravia. El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Oriente

Conciertos en Llanes. Entre las 18.00 y las 19.00 horas en el Casino de Llanes, Frédéric Bougouin presentará «El Electric Concierto: sorprendentes pequeñas arpas». Luego, el alumnado de la Escuela Municipal de Música de Llanes (EMMLLA) interpretará «Recital de canciones francesas». Entrada gratuita con previa reserva en: http://casaculturallanes.eventbrite.com.

Teatro en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a partir de las 19.00 horas la obra «Las mujeres de los cuadros cobran vida» de la compañía «Cuéntame un cuadro».

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 31 de marzo una muestra fotográfica con imágenes antiguas de Ribadesella. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres. La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Occidente

Cuentacuentos en La Caridad. Como parte de su programa en honor al Día de la Mujer, la Biblioteca de As Quintas acogerá a las 18.00 horas el cuentacuentos «El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa». Se requiere inscripción previa llamando al 985 637 233.

Concierto en Valdés. En honor al Día de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, se podrá disfrutar en el Conservatorio del Occidente de Asturias del concierto bajo el lema «La Mujer en la Música», a partir de las 19.00 horas.

Taller en San Martín de Oscos. El Centro Cultural de San Martín de Oscos se adelanta a la celebración del Día Internacional de la Mujer 2024, que tiene lugar cada 8 de marzo, y realiza a partir de las 16.30 horas el taller «Diez canciones con nombre de mujer», llevado a cabo por «Conbemoles Producciones», junto a las compañías «Galimatías» y «El Gato Callejero».

Taller de lectura en Luarca. A partir de hoy, todos los jueves se podrá disfrutar del taller de lectura «Amigos Lectores». Se realizará en el Centro Social de Personas Mayores entre las 17.00 y 19.00 horas. Para asistir se debe formalizar la inscripción llamando al 985 64 04 86.

Teatro en Tineo. El Cine Marvi en Tineo acoge a partir de las 19.30 horas la obra «Justina y Jacinta», realizada por la compañía «Teatro del Cuervo».