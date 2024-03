Teresa Sanjurjo: "Con ‘Carmen y María’ abrimos otra puerta a los Premios"

«Carmen y María. Dos caminos y una mirada», la primera producción documental que lleva la firma de la Fundación Princesa de Asturias, se estrenó ayer en el teatro Echagaray de Málaga, dentro del Festival de Cine de la capital andaluza. Aunque la proyección estaba fuera de concurso, había «algo de nervios» pero, sobre todo, «mucha ilusión» por ver la acogida y hasta Málaga se desplazaron la presidenta y la directora de la Fundación, Ana Isabel Fernández y Teresa Sanjurjo.

Por delante contaban con el visto bueno de las dos protagonistas del trabajo cinematográfico, la cantaora Carmen Linares y la bailaora y coreógrafa María Pagés, premios «Princesa» de las Artes en el año 2022, que se presentaron a la cita habiendo visto con antelación los 40 minutos en los que quedaron condensadas las muchas horas de grabación acumuladas en el proceso de documentar la creación artística que hay detrás de sus espectáculos. La película recoge también sus reflexiones acerca de su profesión y su vida, así como su visión del arte flamenco.

«Nos pareció que era muy interesante y muy propio presentar en Andalucía este trabajo. Y el Festival de Málaga es ideal para eso. Tiene una larga trayectoria, está muy asentado, tiene poder de atracción dentro del sector y calidad como para que, cuando lo pensamos, nos encantara ir», contó Teresa Sanjurjo.

La incursión asturiana en el mundo del flamenco fue, como explica Sanjurjo, casi una cuestión de sentido de la oportunidad. «La Fundación siempre trabaja para acercar la figura de los galardonados con los premios ‘Princesa’ al conjunto de la sociedad. Y eso lo hacemos de muchas maneras distintas. Está claro que en estos tiempos lo audiovisual impera y te da una capacidad de llegar a la ciudadanía muy potente. Así que esta ocasión nos pareció la idónea para hacer un documental, porque tras concederles el premio a ellas dos juntas les propusimos reunirse para producir un espectáculo específico. Y pensamos que estaría fenomenal ir documentándolo, grabándolo y que ellas dos fueran el hilo argumental. Es una puerta nueva que abrimos», detalla la directora de la Fundación.

No era un proyecto cualquiera ya que las dos artistas llevaban 25 años sin compartir escenario. «Al empezar desde cero con el espectáculo, nos permitía documentar todo: recorrer todo el proceso creativo, de montaje de un espectáculo flamenco, su presentación en Asturias y jalonarlo todo con sus reflexiones», añade Sanjurjo. Ella lo define como una pieza «muy particular y difícilmente repetible, que resume unos meses muy interesantes para Carmen y María; meses intensos y emotivos, con seguimiento tanto en el centro de María Pagés de Fuenlabrada, como en Conde Duque, sin perder de vista todos los escenarios de Asturias. También es un trabajo muy interesante para las personas que no estamos tan cerca del mundo flamenco porque las imágenes son muy ilustrativas de lo que supone ese arte».

Por el momento no hay previsión de cuándo se proyectará el trabajo en Asturias o en otros escenarios. «Estamos viendo qué pasos tiene sentido dar. Somos un equipo pequeño y estamos a las puertas de las reuniones de los jurados para la nueva edición de los Premios... Hay que ver cuándo es el momento adecuado para hacer ese estreno público», reflexiona Sanjurjo... No descarta que se sume a las actividades del mes de octubre de los Premios, «aunque luego hay tantísimas cosas que si sumamos más no sé por dónde saldremos. Solo el año pasado hubo 114 actos programados». Habrá que encontrar el hueco.