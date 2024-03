El paseo a la cárcel de Alejandra Rubio y Carlo

Inseparables. Tanto que van juntos a la cárcel. Alejandra Rubio y Carlo Constancia son la pareja sorpresa de la temporada. La hija de Terelu Campos ha acompañado al hijo de Mar Flores a la puerta de la prisión. El chico cumple una pena de 21 meses por estafa y alguna gestión debió de tener que cumplir, eso sí, con su novia al lado. De esta singular visita da cuenta “Lecturas” con fotos. La revista explica también que el enfrentamiento de Ángel Cristo jr. y su madre Bárbara Rey se debe a que ésta le metió en un negocio algo turbio que a él no le gustó. La visita del Rey Felipe a su hija la Princesa Leonor, de maniobras con la Academia Militar de Zaragoza donde estudia y se forma, merece una foto en portada, como también (cómo no) Kate Middleton y sus idas y venidas. “Aclarará su estado de salud”, avanzan.

La Princesa de Gales repite, por supuesto, en el resto de portadas del quiosco rosa. En “Hola” hablan de su gran crisis en su peor momento. A su lado, otra princesa, Carlota de Mónaco, quien tiene una situación muy distinta. Se confirma la relación con el escritor Nicolas Mathieu, con quien ha sido vista paseando, feliz y sonriente, por París. Feliciano López y Sandra Gago presentan a su familia recientemente ampliada con el pequeño Marco.

“Semana” asegura que Kate Middleton “prepara su reaparición” tras el escándalo que sacude a la Corona Británica. Unos que se van al golfo Pérsico y otros que se vienen. Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta se van a vivir a Dubai. Mientras, el Rey Juan Carlos se instala en Ginebra un tiempo. Dicen que es por obras en su casa de Abu Dabi. La revista habla también de lo inseparables que son Alejandra Rubio y Carlo Constancia.

A Aitana y Sebastián Yatra los han pillado en plena reconciliación. “Diez Minutos” lleva a portada las fotos de la estancia de él en la casa madrileña de ella. Antonio Tejado insiste en decir que no tiene nada que ver con el asalto a casa de su tía María del Monte, por lo que está detenido. Mientras, Mar Flores avisa: “Espero que no me llamen pronto abuela”.