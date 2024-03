El poeta Jesús Beades (Sevilla, 1978) es el autor del "Mejor Poema del Mundo" de este año. Así lo ha decidido el jurado del XI Premio Internacional de Poesía "Jovellanos", que ayer, coincidiendo con la celebración del Día de la Poesía, dio a conocer la obra ganadora de esta edición, titulada "Plegaria por las conversaciones" y elegida entre 1.866 candidaturas enviadas desde decenas de países.

Triunfadores del día: el ovetense Lorenzo Roal y el andaluz Jesús Beades / Elena Fernández-Pello

Beades recibió el premio "con mucha alegría, porque todo lo que proviene de esa zona del mundo me produce alegría". Para él la poesía es "una llamada a verter en la página, en unos versos, ciertas emociones interiores, cierta visión del mundo, de una manera específica, que no es la de ningún otro, eso que se llama voz personal". "Es una vocación; en un momento dado uno descubre que aquello lo va a necesitar hacer toda la vida, más que una querencia o un deseo es una necesidad, algo inevitable", confiesa. "Hay que hacerlo bien, hay que leer, hay que escribir..., pero surge de una necesidad, si no no se haría, porque la poesía, salvo excepciones, no reporta ningún beneficio económico ni material", añadió.

El Día de la Poesía dejó otro gran premio ayer en Asturias, el "Hiperión" –uno de los grandes galardones de poesía joven– a Lorenzo Roal (Oviedo, 1992) por la obra "Oro en las grietas". El jurado de esta 39.ª edición del certamen destacó "su perfección y belleza formal al servicio de los temas vitales más trascendentes como el amor, la amistad y la poesía".