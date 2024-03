Agenda: qué hacer hoy 27 de marzo en Asturias

Oviedo

Procesión de Semana Santa. La Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno realiza a las 20.00 horas su procesión del Narazareno. El paso sale de la iglesia de Santo Domingo hacia la plaza de la Catedral, y tras realizar una ofrenda floral a la Nuestra Señora de la Esperanza en La Balesquida, se reza el vía crucis frente a la Sancta Ovetensis. El regreso a Santo Domingo será sobre las 0.00 horas.

Sociedad Filarmónica. Nuevo concierto de la Sociedad Filarmónica en el teatro Filarmónica, a partir de las 19.45 horas. La Orquesta Humboldt, con sede en Granada, interpreta tres piezas de Haydn, Schubert y Mozart. Dirige Michael Form. Entradas a 22 euros.

La Salvaje. Hoy, Miércoles Santo, cuando la tradición cristiana conmemora la traición de Judas a Jesucristo, se celebra una nueva sesión delicuescente, dentro del ciclo de conciertos que organiza «El Tiempo Delicuescente» en la sala La Salvaje (C/ Martínez Vigil, 9). Es el turno de Puri Penín, Álvaro Bárcena y Jacobo de Miguel, con el concierto «Heaven on Their Minds», que recrea la banda sonora de la ópera rock y de la película «Jesucristo Superstar». Las puertas se abren a las 20.00 y los conciertos comienzan a las 20.30 horas. Las entradas, al precio de 12 euros, se venden en la taquilla.

Bocados del Cofrade. El campeonato de pinchos de Semana Santa «Bocados del Cofrade» se celebra en veinte establecimientos hosteleros ovetenses. Ofrecen, hasta el 31 de marzo, especialidades relacionadas con la época de Pascua y homenajea desde la cocina al culto religioso.

La Granja. La biblioteca de La Granja (Campo San Francisco) alberga hasta el 31 de marzo la exposición «Mujeres haciendo historia» en colaboración con el Instituto de Estudio para la Paz y la Cooperación. La muestra resalta el papel de figuras femeninas relevantes de distintas épocas. Horario: lunes y martes, de 9.00 a 15.00 horas; miércoles, jueves y viernes, de 14.00 a 20.00 horas.

Escuela de Arte. La exposición «Por ahora», de Maite Centol permanece en la Escuela de Arte de Oviedo (C/ Julián Clavería, 12) hasta el 26 de abril. Horario de visitas: lunes de 8.30 a 17.30; de martes a viernes, de 8.30 a 15.00 horas.

Universidad. El edificio histórico de la Universidad acoge hasta el 28 de abril la exposición «Escultura y fotografía de Joaquín Valdeón». Horario: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Acceso libre.

Muévete. La Casa de Cultura de Bueño alberga a las 10.30 horas un taller de ejercicios de mantenimiento y mejora. La actividad se repite a las 12.00 horas en la Casa de Cultura de Palomar.

Ven a bailar. El edificio de servicios múltiples de Soto de Ribera acoge un programa de baile saludable de las 18.30 a 20.00 horas para los alumnos de nivel básico y de 20.00 a 21.30 horas para los participantes de nivel avanzado.

Musicoterapia. La Asociación de Mayores y Pensionistas de la Ribera organiza un taller de musicoterapia, de 17.30 a 19.30 horas, en el centro social de La Caballería, en Soto de Ribera.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías, realiza un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por sus quince monumentos. Además, el centro acoge hasta el 28 de abril la exposición temporal «Santiago de Gobiendes. 1.100 años de la donación de Ordoño II a la Catedral de Oviedo», organizada y creada bajo el comisariado de Lorenzo Arias Páramo con la colaboración de la Asociación «Amigos Concejo de Colunga», el Arzobispado de Oviedo y el Ayuntamiento de Colunga. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Visitas a la Catedral. La Catedral de Oviedo ofrece visitas guiadas de lunes a sábado. Los recorridos se realizan, durante los meses de marzo y abril, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00; hasta las 17.00 si es sábado. Entrada general a siete euros.

Gijón

Procesión de Semana Santa. La Procesión del Encuentro Camino del Calvario sale a las 20.15 horas con el paso de Jesús Nazareno y de la Verónica desde la iglesia de San José. Y a partir de las 20.45 horas harán lo propio los pasos de la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista desde la iglesia de San Pedro. La ceremonia del Encuentro será a las 21.15 horas en la plaza Mayor.

Excena Xixón. «La Westia Producciones» ofrece a las 19.00 horas en el Antiguo Instituto la obra «Encuentro con la Westia: las matemáticas de Ada Byron». El acto se enmarca dentro de la programación de Excena Xixón.

CMI El Llano. Desde las 16.00 horas se celebra con actividades de caligrafía práctica, lettering o cueroflexia el Día Europeo de la Artesanía.

Ateneo de La Calzada. Dentro de la programación de «Arte en el barrio» actuará a las 19.00 horas «Otus scops», formación que integran Pipo Méndez (guitarra y voz solista), Pablo Canalís (bajo y coros), Iván Ortiz (batería y percusiones) y Chez García (teclados).

Centro Montedeva. A las 11.00 horas se celebra la yincana familiar «Árboles» en el Centro de Interpretación de la Naturaleza.

Palacio de Revillagigedo. La exposición «Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX» se puede visitar hasta el 8 de septiembre, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Antiguo Instituto. La exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 hasta el 9 de junio. Y en la sala 1, hasta el 19 de abril estará abierta al público la instalación artística «Paisajes Respirados», de Román Torre. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 19 de mayo, se puede visitar la exposición «Forma y medida en la Colección del Museo Casa Natal de Jovellanos» de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola. Hasta el 9 de junio se puede visitar la muestra «Kilos de oxígeno en la zona de intercambio», de Eugenio Ampudia. Los horarios de visita son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingo y festivo de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 30 de junio se puede visitar la exposición «Javier del Río, íntimo». Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; y sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 14 de abril, se puede visitar la exposición «Gijón bajo las bombas» de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula. Hasta el 21 de abril se puede visitar la exposición «Mucho más que arcilla. El comercio cerámico a través del Hiberus» de lunes a viernes, de 17.00 a 19.00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Avilés y comarca

Procesión de Miércoles Santo en Avilés. A las 20.30 horas sale la procesión del Encuentro. La cofradía de Nuestro Padre Jesús de Galiana partirá de la capilla de Galiana. La cofradía de San Juan Evangelista y la de Nuestra Señora de los Dolores saldrán de la parroquia de San Nicolás de Bari, en la plaza Álvarez Acebal.

Jornadas gastronómicas de las tapas de las cofradías. Hasta el 30 de marzo, l os doce establecimientos que participan en esta oferta gastronómica ofrecen a clientes tapas elaboradas con productos de la cocina asturiana que destacan por su cromatismo, sabores y formas, invitando a realizar diferentes rutas de tapas por la ciudad. El listado completo de participantes se encuentra publicado en las redes sociales de Ucayc.

Programación especial de «Hoy se sale» para Semana Santa. De 10.00 a 14.00 horas, en el Local Social Abierto (José Cueto, 46), «Hoy se sale» ofrecerá una programación especial para adolescentes de 12 a 16 años, entre ellos, aquapark, en el Complejo Deportivo La Magdalena (10.15 a 13.00 horas) y juegos de interior en el local (de 13.00 a 13.45 horas).

Torneo de skate de El Bollo. A 11.00 horas, en el Complejo Deportivo La Magdalena (Sabino Álvarez Gendín, 14), en el marco de la programación de actividades deportivas de El Bollo.

El Niemeyer exhibe una antológica de Juana Francés. La artista Juana Francés (Alicante, 1924 - Madrid, 1990) protagoniza con motivo del centenario de su nacimiento una exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer hasta el 2 junio, comisariada por María Jesús Folch. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Excepcionalmente, el lunes 1 y martes 2 de abril también abrirá en el horario habitual. Entradas: 4 euros por persona (3 euros para la entrada reducida para diversos colectivos) en la taquilla del Centro Niemeyer o en www.centroniemeyer.es.

Mathieu Pernot en el Niemeyer. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge hasta el 1 de abril la exposición fotográfica «Documento/Monumento», de Mathieu Pernot, comisariada por Victoria del Val. Horario: de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Excepcionalmente, el lunes 1 y martes 2 de abril también abrirá en el horario habitual. Entradas: 4 euros por persona (3 euros para la entrada reducida para diversos colectivos) en la taquilla del Centro Niemeyer o en www.centroniemeyer.es.

La Semana Santa de_Avilés abre un escaparate en el centro comercial El Atrio. Durante todo el mes de marzo, salvo los domingos y festivos, puede verse en el centro comercial El Atrio de Avilés una exposición de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés en la que cada una de las ocho cofradías da a conocer, con ayuda de paneles informativos, los hechos más significativos de su historia; también se pueden ver los hábitos, capirotes, túnicas, símbolos identificativos y estandartes que diferencian e identifican a cada una de las cofradías.

María José Navarro expone «Entrapados» en la Factoría Cultural de Avilés. Por su temática marina y submarina, la propuesta de Pepa Navarro se alinea de forma coherente con sus trabajos previos. Se puede ver en la Factoría Cultural de Avilés hasta el 8 de abril, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de mujeres artistas grabadoras en Avilés: «Amalgama». La muestra de la séptima edición del proyecto «Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea», dedicada única y exclusivamente a mujeres artistas grabadoras, cuenta con 45 artistas grabadoras de 8 nacionalidades diferentes. Se puede ver en la Casa de Cultura de Avilés hasta el 14 de abril de 9.00 a 21.00 horas; los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Noé Baranda interpreta los incendios de Asturias. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge, hasta el 28 de abril, la exposición del fotógrafo Noé Baranda «Quemas», sobre los incendios que arrasaron Asturias en el 2023. La muestra está comisariada por Paco Nadie y pertenece a la convocatoria de 2023 de Artes Visuales de Asturies Cultura en Rede. Horario de visitas, todos los días excepto los lunes de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición «Las baladas de Zapico». La Sala de Cómic de Avilés acoge la muestra «Las baladas de Zapico», que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

La Serrana expone una antológica del acuarelista Faustino Martín. En la sede de la asociación La Serrana, en el complejo hotelero de la calle La Fruta, se puede visitar una exposición de acuarelas realizadas por Faustino Martín González, pintor oriundo de La Arena (Soto del Barco) que falleció en octubre de 2021. Permanece abierta de 10.00 a 22.00 horas.

Daniel Acuña expone «Blue Abstraction» en el Museo Marítimo de Luanco. El Museo Marítimo de Asturias, con sede en Luanco, presta su sala expositiva a la obra pictórica de Daniel Acuña, que agrupa sus trabajos bajo el título «Blue Abstraction». Está abierta –al igual que la oferta museística del centro– de lunes a sábado entre las 11.00 y las 14.00 y las 17.00 y las 20.00 horas; los domingos, solo en el horario de mañana.

La Catedral de Oviedo se asoma al mar en el Museo Marítimo de Luanco. El Museo Marítimo de Asturias, con sede en Luanco, presta su sala expositiva a la muestra itinerante que da a conocer la intervención multidisciplinar llevada a cabo en la Catedral de Oviedo desde 1996 en adelante. Está abierta –al igual que la oferta museística del centro– de lunes a sábado entre las 11.00 y las 14.00 y las 17.00 y las 20.00 horas; los domingos, solo en el horario de mañana.

El centro cultural Valey de Castrillón expone fotos de la colección Bragales. Las mujeres son el hilo conductor de la exposición «Sin cerraduras» que se puede ver en el centro cultural Valey de Piedras Blancas (Castrillón). La selección de obras expuestas, todas ellas pertenecientes a la colección Bragales, permite hacer un recorrido por el siglo XX de la mano de algunas de las más destacadas creadoras de esos años. Se puede visitar hasta el 31 de marzo de lunes a sábado de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Las Cuencas

Exposición aniversario sobre los clicks en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín, en El Entrego, acoge hasta el 30 de junio una exposición sobre los clicks de Playmobil, con más de 25.000 figuras, en la que se conmemoran los 50 años de este popular juguete. El horario desde el sábado 23 de marzo hasta el lunes 1 de abril es de 11.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. El precio de las entradas es de 6 euros para los adultos, 4 para los niños. Los menores de 3 años entran gratis. Para más información y reservas para grupos, el teléfono de información es el 684686670, de 10.00 a 14.00 horas.

Muestra fotográfica sobre Irán en la pinacoteca de Langreo. La pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo alberga hasta el 28 de marzo una exposición titulada «Irán», con imágenes de distintos autores de la Federación Internacional de Arte Fotográfico (FAP).

Exposición con la obra de Valentín Vega en El Entrego. Valentín Vega es uno de los más grandes fotógrafos de Asturias. La Casa de Cultura de El Entrego acoge hasta el 5 de abril una exposición en la que puede verse una muestra de su obra. Está abierta de 11.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Muestra fotográfica «Muyeres», en Mieres. Enmarcada en los actos del 8M, hasta el 29 de marzo se puede ver en la Casa de Cultura de Mieres la muestra fotográfica «Muyeres», con imágenes de Rosalía Vázquez. El horario es de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Fotografía musical en Langreo. La Casa de la Cultura de Riaño acoge hasta el 31 de marzo la exposición «Encuentros musicales», con imágenes de Nono García y Jerónimo Villena. Cada uno aporta veinte fotos de conciertos.

«Pioneras. Las mujeres del carbón», exposición en Aller. El Centro Cultural de Moreda acoge hasta hoy la exposición «Pioneras. Las mujeres del carbón», cedida por el Archivo Histórico de Hunosa. Puede verse de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición «Round-trip journey», de Mónica Dixon, en el IES Bernaldo de Quirós. El IES Bernaldo de Quirós acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica «Round-trip journey», de la artista Mónica Dixon. La muestra puede verse de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Centro

Cuentacuentos en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de la Pola acoge a las 18.00 horas la actuación de «Fantastique Company» con «El fabuloso bosque de Esopo», un cuentacuentos con kamishibai audiovisual que nos sumergirá en las fábulas de Esopo.

Música religiosa en Villaviciosa. Con motivo de la Semana Santa de la Villa, fiesta declarada de interés turístico regional, la iglesia de La Oliva acoge a partir de las 18.00 horas un concierto de polifonía religiosa a cargo de la Coral Capilla de la Torre.

Taller de dibujo y pintura en Grado. El antiguo telecentro acoge de 10.30 a 12.00 horas un taller infantil de dibujo y pintura dirigido a niños a partir de 5 años. Taller gratuito (no hace falta llevar material), impartido por Ana Rodríguez Iglesias. Imprescindible inscripción previa: 679075108 (Ana).

Animación musical en Grado. A partir de las 22.30 horas en El Charcón, los grupos «D’Cano» e «Ideas» pondrán música a la velada, dentro del programa de actuaciones organizadas por la Hermandad de Santiago y Santa Ana para estas fiestas.

Exposición en Grado. La Casa de Cultura de Grado acoge durante el mes de marzo «Expo Peregrina», una muestra colectiva e itinerante inspirada en el Camino de Santiago. El horario de la exposición es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábado y domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Cine en Arriondas. La Casa de Cultura Benito Pérez Galdós acoge a las 19.00 horas la proyección de la película «Fallen Leaves», dirigida por Aki Kaurismäki, en versión original en finés subtitulada en español, dentro del ciclo de Laboral Cinemateca Ambulante. No recomendada para menores de 12 años. Entrada gratuita.

Presentación en Llanes. La Casa de Cultura acoge a partir de las 19.00 horas la presentación de «Los superpoderes de Ian», de Carmen González y Luca Marchante (abuela y tío del protagonista). Se trata de un cuento solidario que narra la historia real de Ian desde la experiencia vivida por su tío Luca que, con tan solo 4 años y desde la ilusión y la pasión por su sobrino, se da cuenta de que Ian es un superhéroe: tiene superpoderes que le hacen ser muy especial.

Ludoteca en Ribadesella. Último día para disfrutar de la ludoteca de 9.00 a 14.00 horas en el colegio público Manuel Fernández Juncos. También habrá horario para madrugadores, de 8.00 a 9.00 horas, y posibilidad de recogida tardía, de 14.00 a 15.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 31 de marzo una muestra fotográfica con imágenes antiguas de Ribadesella. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el 15 de abril la exposición «Zaragoza 150», un homenaje en 150.º aniversario al pintor cangués José Ramón Zaragoza, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar hasta el 30 de junio en el siguiente horario: de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas; lunes y martes, cerrado. Para visitar la Cuevona de Ardines se puede retirar la entrada conjunta sin coste adicional para los pases de las 11.45 o las 16.15 horas de miércoles a domingo.

Occidente

Semana Santa en Luarca. A las nueve de la noche, desde la iglesia parroquial, procesión del Cristo del Perdón, precedido por las imágenes de La Dolorosa, San Juan y La Verónica.

Fiesta de la primavera en Navia. La popular fiesta se celebrará, a partir de las 23.00 horas, en la explanada de La Granja, donde se vivirá una larga noche con el grupo «Azero» y una discoteca móvil.

Cuentacuentos en Cangas del Narcea. El teatro Toreno de la villa canguesa acoge a partir de las 18.00 horas el cuentacuentos titulado «La mar de cuentos», a cargo de «Mar Rojo Teatro».

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, clausura hoy la muestra fotográfica «Colere. Arquitectura y territorio», de los artistas Cristina Ferrández, Kela Coto, Marcos Morilla y Sergio Abello, Esta exposición itinerante del Centro Niemeyer en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Ecomuseo de Somiedo. El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Esta Semana Santa abre con un horario especial, el miércoles, de 11.00 a 14.00 horas; de jueves a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18,00 horas.

