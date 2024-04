El artista ovetense Juan Falcón recrea "la obra viva" de Legazpi con una muestra en As Quintas

Dos artistas asturianos engarzan su obra por caminos paralelos y tiempos divergentes. A partir de material técnico y de taller legado por los descendientes del artista José Legazpi (Bres, Taramundi, 1943-Oviedo, 2019), Juan Falcón (Oviedo, 1983) ideó dar vida a "un cadáver exquisito", juego que sustituye las palabras que extraen de una imagen otras muchas por objetos con los que crear arte. El resultado, homenaje y fábrica de ideas compartidas, podrá verse el sábado a partir de las 19.00 horas en la sala de exposiciones de As Quintas (La Caridad) en el arranque de su temporada artística. Legazpi es el autor de la "Estela", escultura que se entrega a los galardonados con el "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA.

Afirmó ayer Falcón a este diario que "Un mundo simbólico" es el resultado del trabajo "más personal que hice hasta el momento. Seguí muy de cerca la obra de Legazpi pero no fue hasta sus últimos años cuando conectamos, casi siempre a través de las redes sociales de las que él era muy activo. Conocía a su hijo de la primera juventud, de otro ámbito, la música y algunos amigos comunes".

Como comenzaba en el arte, recuerda Falcón, "siempre que podía le preguntaba por su padre y me interesaba por lo que estaba haciendo. Llegó el momento de conocernos y fue en la exposición que realizó conjuntamente con el alumnado de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, dirigido por la profesora Ana María Fernández. Más tarde volvimos a coincidir en la muestra de la Junta General del Principado (2018). Pronto llegó su fatal fallecimiento y no tuvimos ocasión de vernos más".

Un lazo de confianza

Una pérdida que no excluye el hallazgo de un vínculo especial que Falcón dibuja así: "Tengo la sensación de haber pasado más tiempo con él, fue tal la confianza que estrechamos que no me parece haberme perdido algo. Tras su muerte, un día me llamó Diego, su hijo, quería quedar conmigo para darme algunos materiales de su padre. Llegó al estudio y dejó varias cajas de óleos de amplia gama de colores, lápices, bolígrafos, portaminas de varios grosores y herramientas de modelar, muchas de ellas fabricadas por él mismo o manipuladas para ofrecer un mejor uso. Poco minutos después sentí que debía hacer algo con esos materiales, un homenaje al legado de su obra. Percibí una energía en aquellos objetos, me transmitían una fuerza y pensé: ‘De estas pinturas y herramientas saldrá una obra viva, quiero representar la herencia de los artistas del pasado a los del futuro’. Su ausencia es una presencia a través de los objetos vividos. Utilicé sus colores recién salidos del tubo, sin mezclar, sobre arpillera superpuesta a lienzo, un tejido rudo, naturalmente basto, pero muy resistente, que agarra muy bien la pintura".

Legazpi, apunta Falcón, "utilizó las técnicas ancestrales y materiales más puros, los transformó e hizo piezas realmente novedosas, ingenios únicos. Así quise manipular lo que tenía entre manos, como lo habría hecho él. En cuanto a las esculturas, la opción principal fue el barro, la arcilla con mucho textura, salida directamente de la tierra. Utilicé sus herramientas para modelar las formas y conseguir las texturas. Todo conforma un cosmos único, un mundo en el que cada elemento tiene su símbolo, y un todo, donde somos lo vivido, nuestro pasado y presente continuo".

La exposición se enmarca en el circuito autonómico de las artes plásticas "Asturies Cultura en Rede" en colaboración con el Ayuntamiento de El Franco y la Asociación de Amigos de As Quintas. Explica el artista ovetense que se proyectó como un trabajo interdisciplinar "en el que colaboro con mi hermana Lucía Falcón en el comisariado, el texto fue escrito por Gabino Busto Hevia, conservador del Museo de Bellas Artes de Asturias, Sergio Llunik en el diseño de imagen y catálogo y Erika Anes en la fotografía. Cada uno de los pasos fue esencial en la creación y el apoyo de otros profesionales crea y se afianza una red en las artes plásticas. No solo me interesa la red entre profesionales, también el apoyo de otros agentes y allegados, vitales en la evolución de un artista, por eso la exposición va dedicada a todas aquellas personas cercanas que creen en la cultura y el arte como bien para una sociedad mejor".

Explica Gabino Busto en el catálogo que "Un mundo simbólico" ilustra "acerca del afán investigador y la versatilidad creadora de Juan Falcón, un artista pluridisciplinar con "una personalidad artística que, regida por la curiosidad y el emprendimiento, no cesa de indagar en los innumerables misterios del arte".

