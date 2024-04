Un proyecto de serie de Samu Fuentes, elegido por el laboratorio de la SGAE

Buenas noticias para el cineasta asturiano Samu Fuentes. El proyecto de serie de ficción "Las de IKE" es uno de los seis elegidos entre 72 para el laboratorio de desarrollo de la SGAE. "Es orgullo y un lujo", afirma Fuentes, "y un gran impulso para el proyecto. Es un trabajo en el que ya estoy inmerso desde enero y que finalizará a finales de junio con la participación durante cuatro días en el Conecta Fiction & Entertainment, un mercado profesional e internacional posicionado dentro del top 10 de los mercados internacionales de televisión de la industria audiovisual. Con lo que la oportunidad y la ilusión son máximas".

El proyecto, explica, "está inspirado en la situación real que vivieron las trabajadoras de Confecciones Gijón durante los cuatro años de encierro en la fábrica (1990-1994). Una lucha obrera y feminista que aún hoy es desconocida por mucha gente en Asturias, y por supuesto fuera de la región. La idea me llega, hace ya más de 3 años, por un buen amigo guionista que es Alberto Rodríguez De la Fuente. Me cuenta la historia que me sonaba, pero muy poco, y me propone ponernos a desarrollar el proyecto a cuatro manos. Tras investigar mucho con entrevistas, libros, fotografías y prensa, nos dimos cuenta de que hay un relato muy potente detrás de esta historia. Entre las posibilidades que había en el documental y la no ficción, nos decantamos por la ficción, pero inspirada en la realidad".

El potencial dramático "es muy grande y es la mejor manera de hacer llegar y transmitir esta historia. Con una película no podríamos contar todo lo que nos gustaría, el formato de serie de ficción es el óptimo para plasmarlo. Es una historia muy humana y global. Se puede entender en cualquier parte del mundo. Y en ella hay un componente feminista real, y de lucha hasta las últimas consecuencias, pocas veces visto".

"Son unas heroínas", señala, "tienen toda mi admiración profunda y sincera. Me enorgullezco de que estas mujeres fueran asturianas. En una tierra donde la minería, la naval y el metal tienen una férrea tradición de lucha, la suya no ha tenido la relevancia, ni la trascendencia, que creemos que merece".