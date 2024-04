Cultura escucha las peticiones de los creadores audiovisuales asturianos

"Lluces", la recién creada Asociación de Creadores Audiovisuales Independientes d’Asturies que lucha por arrojar luz sobre el sombrío panorama asturiano, sigue con una hoja de ruta firme y sin rodeos. Y uno de los primeros pasos se celebró ayer con una toma de contacto con la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Un encuentro que la presidenta de "Lluces", la productora Marta Fernández Crestelo, valoró como "positivo y cordial".

Fue una reunión de carácter técnico, explica, "dirigida sobre todo a intentar la creación de unas mesas de trabajo sólidas del sector audiovisual, sostenidas en el tiempo y con un reglamento claro en cuando al tipo de composición de las mismas". Punto importante que enfocar: "Cambiar las bases de las convocatorias de ayudas. La tecnología va por delante, y cada vez más, la transformación legislativa en el campo tecnológico debe estar presente ya. Los sistemas de ayudas de antes ya no sirven. Estamos en otro escenario".

Como era de esperar, en la reunión se trató el asunto de la próxima creación de una Filmoteca regional, aunque Fernández Crestelo no salió de ella con más datos de los que ya tenía en un encuentro del verano pasado: "La voluntad política de crearla porque es un proyecto de legislatura. ‘Lluces’ no puede posicionarse por una sede porque tenemos asociados en toda Asturias. Sin saber el modelo y el proyecto no se puede saber qué lugar tiene el equipamiento más apropiado".