Agenda: qué hacer hoy 10 de abril en Asturias

Oviedo

Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge a partir de las 19.30 horas una charla-coloquio. Interviene la farmacéutica Marián García, que tiene más de medio millón de seguidores en las redes sociales y hablará a propósito de su nuevo libro, "Tu cerebro tiene hambre". Presenta Pablo Álvarez, periodista de LA NUEVA ESPAÑA. Entrada libre hasta completar aforo.

Literaturas africanas. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge las VI Jornadas Internacionales de Literaturas Africanas. El aula Leopoldo Alas es escenario, a partir de las 18.00 horas de la conferencia "Dolor y rebeldía en la palabra de las mujeres de la literatura", de la escritora maliense Habi Bamba. Después será el turno de "Desde Tanzania a Estados Unidos, superando brechas culturales y de género", por la catedrática Lioba Mkaficha Moshi, oriunda de Tanzania. Entrada libre.

Librería Kafka & Co. La escritora Virginia Gil Torrijos presenta su último poemario, titulado "Lo ilusorio". Lo hace a las 19.00 horas en la librería Kafka & Co (C/ Ildefonso Sánchez del Río, 14). Entrada libre.

"Suspiros en la naturaleza II". La primera planta de El Corte Inglés de Salesas acoge, hasta el 13 de abril, la segunda edición de la exposición "Suspiros en la naturaleza", de la Asociación Fotográfica Estado Puro. La muestra está compuesta por 24 fotografías de paisajes de montaña, mundo animal y vegetal, fotografía creativa o macrofotografía. Horario de 9.00 a 22.00 horas.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales alberga la exposición "Ecos visuales, una mirada artística", de Encarna Díaz. El montaje se mantendrá hasta el 23 de abril y se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Escuela de Arte. La exposición "Por ahora", de Maite Centol, permanece en la Escuela de Arte (Julián Clavería, 12) hasta el 26 de abril. Horario de visitas: lunes, de 8.30 a 17.30 horas, y de martes a viernes, de 8.30 a 15.00 horas.

Exposición en la Universidad. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de abril la exposición "Escultura y fotografía de Joaquín Valdeón". Horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Acceso libre.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del Museo es, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Además, dentro del programa "La Obra invitada", se expone hasta el 28 de abril "Hiperbòlic", de Miquel Barceló, una pintura realizada en el año 2018 que procede de la propia colección del artista mallorquín. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías, realiza un recorrido por el arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Además, el centro acoge hasta el 28 de abril la exposición temporal "Santiago de Gobiendes. 1.100 años de la donación de Ordoño II a la Catedral de Oviedo", organizada y creada bajo el comisariado de Lorenzo Arias Páramo con la colaboración de la Asociación "Amigos Concejo de Colunga", el Arzobispado de Oviedo y el Ayuntamiento de Colunga. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas; lunes y martes, cerrado.

Gijón

Conferencia. A partir de las 16.30 horas Jessica González, neuróloga del Hospital de Cabueñes, ofrecerá una charla bajo el título "¿Qué significan algunas palabras que usamos en la consulta de párkinson?" en el Centro Municipal Integrado de El Coto.

Conservatorio de música. A las 19.30 horas, el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias Eduardo Martínez Torner ofrecerá un concierto en el Antiguo Instituto. Llevará por título "Piano y más piano".

Sociedad Cultural Gesto. Fernando de_Silva ofrece a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio la charla "Viaje fotográfico a Papúa Nueva Guinea". El acto lo organiza la Sociedad Cultural Gesto.

Ateneo de La Calzada. Dentro del ciclo "El Cine del Ateneo" se proyectará "Caminar sobre las aguas" a las 19.00 horas en el Ateneo de La Calzada.

Asociación Evaristo San Miguel. A las 19.00 horas, dentro de la actividad "El misterio de las palabras", Katy Bertrand e Iván P. Roche proponen "Ana Clara teje su destino. El juego que apaga la voz. La vida ficcionada de Teo Soler". Será en la sede de la Asociación Evaristo San Miguel en El Polígono de Pumarín (calle Puerto Pontón número 3).

Antiguo Instituto. Hasta el 28 de abril se puede visitar la exposición "Pepa Osorio. Confesiones a grito pelado". Además, hasta el 19 de abril se podrá ver la muestra fotográfica "El alma de los stolpersteine", de Mariano J. Sánchez. También la exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. Y en la sala 1, hasta el 19 de abril estará abierta al público la instalación artística "Paisajes respirados", de Román Torre. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula. Hasta el 21 de abril se puede visitar la exposición "Mucho más que arcilla. El comercio cerámico a través del Hiberus" de lunes a viernes, de 17.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 14 de abril, se puede visitar la exposición "Gijón bajo las bombas" de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 4 de mayo está abierta al público la exposición "Camín de memoria", de María Jesús Rodríguez, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el día 30 de abril se ofrece la exposición "30+9" en la sala de arte Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Sala Astragal. Hasta el 11 de abril está abierta la exposición colectiva "Afes Arte: tres miradas artísticas" en la Sala Astragal del Conseyu de la Mocedá. Está organizada por AFESA Salud Mental Asturias. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Fundación Alvargonzález. Hasta el 19 de abril se podrá visitar la exposición fotográfica "El desierto inundado", de José María Duart. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Actividades en el centro de mayores de Las Meanas. El centro de la calle Cuba acoge a lo largo del día talleres de memoria (10.15 y 11.30 horas), estiramientos (17.00 y 18.15 horas), movimiento consciente y creativo (10.15 y 11.30 horas) y crecimiento personal (10.45 y 12.00 horas).

Actividades en el centro social de Llaranes. El centro de la calle Río Eo ofrece actividades de baile activo (17.30 horas), memoria y entrenamiento cognitivo (11.00 y 12.15 horas) y un taller intergeneracional de intercambio de recetas (17.00 horas).

El 16J, marchas republicanas. El actor Willy Toledo, el historiador Pablo Martínez Corral y la exeurodiputada Estefanía Torres ofrecen esta tarde en el palacio de Valdecarzana información sobre las marchas republicanas del 16 de junio a Madrid. Será a las 19.00 horas.

Mujeres del metal (rock). La Casa de las mujeres de la calle de La Ferrería acoge hasta el 10 de mayo la exposición "Metal Queens Vol.3", una muestra del poder de las artistas que han roto moldes en el mundo del rock, en un género como el metal. Se puede visitar de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y los martes y jueves de 17.00 a 19.00 horas. A partir del 24 de abril también los miércoles en horario de 17.00 a 19.00 horas.

Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios de Avilés (plaza de Álvarez Acebal, 3) acoge la exposición "Soldados", del fotógrafo y artista digital Jordi Bru, que se enmarca dentro de las actividades organizadas por el Ministerio de Defensa para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2024 en el Principado de Asturias. Jordi Bru (Pamplona, 1967) es un fotógrafo profesional dedicado a la recreación de ejércitos y batallas históricas. Su obra se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.

Exposición "Luz y color" en la sala Ámbito Cultural. La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Avilés, acoge la exposición "Luz y Color" de la Agrupación de Acuarelistas de Asturias, Acuarelastur. La muestra da la bienvenida a la primavera con paisajes, figuras y retratos. La exposición puede visitarse en horario comercial, hasta el 13 de abril en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Avilés situada en la 1ª planta.

Exposición de mujeres artistas grabadoras en Avilés: "Amalgama". Organizada por Ediciones Patanegra & Fermín Santos López, se trata de la séptima edición del proyecto "Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea", dedicada única y exclusivamente a mujeres artistas grabadoras. Se puede ver en la Casa de Cultura de Avilés hasta el 14 de abril de 9.00 a 21.00 horas; los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Noé Baranda interpreta los incendios de Asturias. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge, hasta el 28 de abril, la exposición del fotógrafo Noé Baranda "Quemas", sobre los incendios que arrasaron Asturias en el 2023. La muestra está comisariada por Paco Nadie y pertenece a la convocatoria de 2023 de Artes Visuales de Asturies Cultura en Rede. Horario de visitas, todos los días, excepto los lunes, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "Las baladas de Zapico". La Sala de Cómic de Avilés acoge la muestra "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. Sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

El Niemeyer exhibe una antológica de Juana Francés. La artista Juana Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990) protagoniza con motivo del centenario de su nacimiento una exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer hasta el 2 junio. Está producida por el Institut València d’Art Modern (IVAM) y comisariada por una de sus conservadoras, María Jesús Folch. Se trata de la mayor exposición dedicada a esta artista fundamental de la plástica española del siglo XX. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Entradas: 4 euros por persona (3 euros para la entrada reducida para diversos colectivos) en la taquilla del Centro Niemeyer o en www.centroniemeyer.es.

La Serrana expone una antológica del acuarelista Faustino Martín. En la sede de la asociación La Serrana, en el complejo hotelero de la calle La Fruta, se puede visitar una exposición de acuarelas realizadas por Faustino Martín González, pintor oriundo de La Arena (Soto del Barco) que falleció en octubre de 2021. Permanece abierta de 20.00 a 22.00 horas.

Casonas de indianos en el Valey. Este mediodía se inaugura en el Centro Cultural Valey de Castrillón de la exposición Casonas de Indianos y Palacios Novelescos, de David Heres Fernández. Asisten el autor y la concejala de Cultura, Rosa Rubio. Se podrá visitar hasta el 26 de abril en el foyer del centro cultural. El acceso es gratuito.

Daniel Acuña expone "Blue Abstraction" en el Museo Marítimo de Luanco. El Museo Marítimo de Asturias, con sede en Luanco, presta su sala expositiva a la obra pictórica de Daniel Acuña, que agrupa sus trabajos bajo el título "Blue Abstraction". Está abierta –al igual que la oferta museística del centro– de lunes a sábado entre las 11.00 y las 14.00 y las 17.00 y las 20.00 horas; los domingos, solo en el horario de mañana. Hasta el día 15.

Las Cuencas

Exposición "Mirada de mujer" en Langreo. La pinacoteca de Langreo acoge hasta el 30 de abril la exposición "Mirada de mujer", con imágenes de la fotógrafa Ángeles González.

Muestra fotográfica sobre espeleología en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama acogen, hasta el 26 de abril, la exposición fotográfica "Un país oculto bajo tus pies", con imágenes del espeleólogo Juan Montero. Se trata de 40 imágenes con algunas de las cuevas más espectaculares del país.

Último día de la muestra "La mujer en el arte" en Mieres. "La mujer en el arte. Otra mirada" es el título de la exposición dedicada a las mujeres pintoras que han desarrollado conjuntamente el IES de Turón y el colegio público Vega de Guceo. Recoge trabajos de los estudiantes que replican obras de arte firmadas por mujeres artistas de todos los tiempos. Puede verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta hasta el 10 de abril, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición "Round-trip journey", de Mónica Dixon, en el IES Bernaldo de Quirós. El IES Bernaldo de Quirós acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica "Round-trip journey", de la artista Mónica Dixon. La muestra puede verse de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Exposición en Llanera. La Casa de Cultura de Lugo acoge hasta el 12 de abril la muestra "Puntos de vista", de la artista de Kinga Wozniak, interesada especialmente la técnica de la acuarela, en la que todo es intuitivo y sin control, y creadora de eco-mosaicos a partir de materiales naturales.

Exposición en Villaviciosa. La galería de arte Eliza Southwood Art de Villaviciosa acoge hasta mediados de abril la exposición colectiva "Amalgama Internacional Contemporánea Gráfica IV Asturias", los miércoles y viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, y los jueves, de 10.30 a 14.00 horas.

Exposición del taller de pintura en Grado. El Corredor de la Casa de Cultura de la villa moscona acoge la exposición "Pintando el patrimonio olvidado: hórreos y paneras en el concejo de Grau". 29 pintores y 58 cuadros basados en las fotografías del libro de Gustavo Adolfo Fernández, Cronista Oficial del concejo. La muestra puede visitarse hasta el 29 de abril, de lunes a viernes de 10.00 a 20.45, mientras que los sábados y los domingos el horario será de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 30 de junio, Abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado. El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo Prerrománico de Santianes de Pravia. La Fundación Valdés-Salas, en colaboración con el Ayuntamiento, guía a los visitantes por la colección y la iglesia de San Juan, la primera del estilo arquitectónico de la monarquía del Reino de Asturias. Hay pases de 10.00 a 13.00 y, por las tardes, a las 16.00 y a las 17.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00; domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Hasta el 12 de mayo, se puede visitar la muestra "Lo sólido y lo frágil", de Luis Parades. De martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 h. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge durante el mes de abril la muestra "De pandemia, tabaco y soledades", de Luis Felipe Capellín. Durante la pandemia, el autor realizó una serie de dibujos que, ahora, por primera vez da a conocer públicamente. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el 15 de abril la exposición "Zaragoza 150", un homenaje en 150.º aniversario al pintor cangués José Ramón Zaragoza, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve. El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas, y el primer miércoles de mes, acceso gratuito exposición permanente.

Cueva de El Pindal. Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el número 608175284.

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. Información en el 664382026.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Abre los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 17.00 h; sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00.

Occidente

Cine en Vegadeo. La Casa de Cultura de A Veiga acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "El cine, 5", dirigida por Elisa Cepedal, dentro del programa de Laboral Cinemateca Ambulante.

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 28 de abril la exposición "Un mundo simbólico", en la que Juan Falcón García recrea la obra de Legazpi a partir de herramientas y pinturas legadas por el fallecido creador. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 3 de mayo la exposición de la XXVI Edición del Premio Asturias de Arquitectura, que se puede visitar de martes a sábado de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, este jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general es de 4 euros.

Museo del Calamar Gigante en Luarca. Este espacio expositivo de Luarca contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. Abre de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Ecomuseo de Somiedo. El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

