Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 15 de abril

Oviedo

Empieza la Semana de la Ciencia. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) inaugura hoy la IX Semana de la Ciencia "Margarita Salas". El acto inaugural está programado para las 19.30 horas. Después, tendrá lugar la conferencia "Materiales metálicos y sostenibilidad", a cargo de Juan José de Damborenea González, profesor de Investigación del CENIM-CSIC y Miembro Honorario de la Federación Europea de Corrosión. Entrada libre.

RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) es escenario, a las 19.00 horas, de la segunda de las conferencias del ciclo "Paisajes de zarzuela: corte, ciudad, campo", a cargo de María Sanhuesa Fonseca, profesora titular de Musicología de la Universidad de Oviedo. Entrada libre.

Concurso de Verdinas. El Gran Premio las Mejores Verdinas de España "Ciudad de Oviedo" celebra su segunda edición en el Palacio de Congresos (edificio Calatrava). Cocineros de 20 restaurantes de toda España estarán cocinando por tandas desde las 9.00 a las 14.00 horas. Después, el jurado determinará el ganador, el segundo y el tercer premio del certamen.

Campeonato de Pinchos de Oviedo. Treinta bares y restaurantes carbayones participan en la XIV Edición del Campeonato de Pinchos de Oviedo, en el que LA NUEVA ESPAÑA es un año más medio oficial del certamen. Los locales ofrecerán sus originales bocados hasta el 21 de abril, con un precio que varía en función de cada restaurante. Los participantes se pueden consultar en https://mas.lne.es/concursos/pinchos-oviedo/.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales alberga la exposición "Ecos visuales, una mirada artística", de Encarna Díaz. El montaje se mantendrá hasta el 23 de abril y se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Escuela de Arte. La exposición "Por ahora", de Maite Centol, permanece en la Escuela de Arte de Oviedo (Julián Clavería, 12) hasta el 26 de abril. Horario de visitas: lunes, de 8.30 a 17.30 horas, y de martes a viernes, de 8.30 a 15.00 horas.

Exposición en la Universidad. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de abril la exposición "Escultura y fotografía de Joaquín Valdeón". Se puede visitar de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Acceso libre.

Gijón

Conferencia sobre la conservación de los mares. A las 19.00 horas se ofrecerá la conferencia "Misión Océanos: ¿Cómo se restauran los mares?" en el Centro Municipal Integrado de El Llano. El acto lo organiza el Centro Oceanográfico de Gijón junto al Instituto Español de Oceanografía.

Ateneo Obrero. Enmarcado en el Ciclo Fotomatón, que organiza el Ateneo Onrero de Gijón, a las 19.30 horas tendrá lugar en la Escuela de Comercio un encuentro con Ana Barreales, de Fotocine Asemeya Villa de Gijón.

Sociedad Cultural Gesto. Dentro del 50.º aniversario de la Revolución de los Claveles, en el Antiguo Instituto habrá a las 19.00 horas una videoaudición de Francisco J. Faraldo titulada "Voces de abril".

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas se imparte la charla-taller "Testamento Vital. Cómo y dónde formalizarlo". Tendrá lugar en la Escuela de Comercio, organizada por la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Asturias (DMD-Asturias).

Sociedad Cultural Gijonesa. Dentro del ciclo "Cine Club 60. Joyas salientes" se proyecta a partir de las 19.00 horas la película "El último" (1924), dirigida por F. W. Murnau. Se trata de un drama del expresionismo alemán que aborda la vejez. Además, este clásico del cine mudo fue el primer filme que explotó el movimiento de cámara. La actividad está organizada por la Sociedad Cultura Gijonesa y tendrá lugar en la Escuela de Comercio.

Antiguo Instituto. En la sala 1, hasta el 19 de abril estará abierta al público la instalación artística "Paisajes respirados", de Román Torre. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula. Hasta el 21 de abril se puede visitar la exposición "Mucho más que arcilla. El comercio cerámico a través del Hiberus", de lunes a viernes, de 17.00 a 19.00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 4 de mayo está abierta al público la exposición "Camín de memoria", de María Jesús Rodríguez, en la Galería Llamazares. Se puede visitar en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Fundación Alvargonzález. Hasta el 19 de abril se podrá visitar la exposición fotográfica "El desierto inundado", en la que se pueden visualizar las instantáneas capturadas por José María Duart en el mes de agosto de 2010 en la desembocadura del río Preguiças, en Brasil. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Jornadas de restauración y diseño en la Escuela de Arte. A las 9.00 horas se inauguran las Jornadas de Conservación-Restauración del Patrimonio Industrial en la Escuela de Arte, en la sede del palacio de Camposagrado. Durante la jornada hablará sobre mecenazgo Antonio Blanco, de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes; sobre patrimonio industrial Rubén Domínguez, que es historiador de arte y responsable del Centro de Estudios Alfoz de Gauzón; la también historiadora Fernanda Fernández Gutiérrez; el director del Museo del Ferrocarril, Javier Fernández; el director del Museo Marítimo, José Ramón García; el director de Comunicación de Hunosa, Gustavo M. Pañeda, y Alfonso García, responsable del archivo histórico de Asturiana de Zinc (Azsa).

Conferencia sobre la peregrinación a Santiago desde Sabugo de hace 70 años. El palacio de Valdecarzana acoge a las 19.00 horas la conferencia "De Sabugo a Santiago. Peregrinando hace 70 años", en la que la cronista oficial de la villa, Pepa Sanz, y Arsenio Fernández, "Tito", hablarán sobre aquella experiencia.

Club de lectura "Una habitación propia". En las sala polivalente de la Casa de Cultura, a las 17.30 horas, vuelve el club de lectura "Una habitación propia" con el ciclo "Entretenimiento y algo más". El cuarto de los encuentros tendrá como protagonista la obra "Gordo de feria", de Esher García Llovet, que presenta un loco recorrido lleno de personajes estrambóticos narrado con afilado humor.

Charla sobre menopausia y salud cardiovascular en La Serrana. A las 19.00 horas, en los salones del complejo hotelero de la calle la Fruta, que es sede de la asociación La Serrana, tendrá lugar la conferencia "Menopausia y salud cardiovascular", impartida por la doctora Elena López Viesca, que es médica especialista en Ginecología y Obstetricia, graduada en Medicina por la Universidad de Navarra. En la actualidad, ejerce en el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Mercado semanal en Avilés. Los puestos se instalan en la plaza de Hermanos Orbón de 9.00 a 14.00 horas.

Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios de Avilés (plaza de Álvarez Acebal, 3) acoge la exposición "Soldados", del fotógrafo y artista digital Jordi Bru. El acto se enmarca dentro de las actividades organizadas por el Ministerio de Defensa para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2024 en el Principado de Asturias. Jordi Bru (Pamplona, 1967) es un fotógrafo profesional dedicado a la recreación de ejércitos y batallas históricas. Siempre en busca de la máxima precisión histórica, en su labor se documenta meticulosamente para conseguir recreaciones tan fidedignas como memorables que acercan a los espectadores a episodios clave de la historia de España. Su obra se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Mujeres del metal (rock). La Casa de las Mujeres de la calle de La Ferrería acoge hasta el 10 de mayo la exposición "Metal Queens Vol. 3", una muestra del poder de las artistas que han roto moldes en el mundo del rock en un género como el metal. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los martes y jueves, de 17.00 a 19.00 horas. A partir del 24 de abril también los miércoles en horario de 17.00 a 19.00 horas.

Casonas de indianos en el Valey. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge la exposición "Casonas de indianos y palacios novelescos", de David Heres Fernández, hasta el 26 de abril en el foyer del centro cultural. El acceso es libre y gratuito.

Daniel Acuña expone "Blue Abstraction" en el Museo Marítimo de Luanco. El Museo Marítimo de Asturias, con sede en Luanco, presta su sala expositiva a la obra pictórica de Daniel Acuña, que agrupa sus trabajos bajo el título "Blue Abstraction". Está abierta –al igual que la oferta museística del centro– de lunes a sábado entre las 11.00 y las 14.00 y las 17.00 y las 20.00 horas; los domingos, solo en el horario de mañana. Hasta el día 15.

Las Cuencas

Muestra pictórica sobre el ferrocarril Trubia-Collanzo. Hasta el 26 de abril puede verse en el Centro Cultural de Moreda la exposición de acuarelas "El ferrocarril histórico Trubia-Collanzo", comisariada por Toño Huerta. Puede verse de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición "Mirada de mujer" en Langreo. La pinacoteca de Langreo acoge hasta el 30 de abril la exposición "Mirada de mujer", con imágenes de la fotógrafa Ángeles González.

Muestra fotográfica sobre espeleología en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama albergan, hasta el día 26 de abril, la exposición fotográfica "Un país oculto bajo tus pies", con imágenes del espeleólogo Juan Montero. Se trata de cuarenta imágenes que plasman algunas de las cuevas más espectaculares del país.

Exposición "Round-trip journey", de Mónica Dixon, en el IES Bernaldo de Quirós. El Instituto de Enseñanza Secundaria Bernaldo de Quirós acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica "Round-trip journey", de la artista Mónica Dixon. La muestra puede verse de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Aula del Prerrománico. Alojada en la antigua estación de tren de La Cobertoria, el aula está dotada de paneles ordenados en cuatro secciones, adaptándose a la distribución interior del propio edificio: introducción al aula, el reino de Asturias, la arquitectura asturiana, Santa Cristina de Lena. Asimismo, dispone de varias aplicaciones multimedia, en las que el visitante puede ampliar la información recogida en los paneles y observar reconstrucciones infográficas de Santa Cristina de Lena, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Se puede visitar gratuitamente con reserva previa en la Oficina de Turismo de Lena, teléfono 985497608.

Centro

Taller de lectura en Lugo de Llanera. La Casa de Cultura de La Estación acoge a partir de las 18.00 horas "Magüetones", a cargo de Manuel Noval Moro. Se trata de un taller literario pensado para público adulto pero basado en las técnicas de creatividad que suelen utilizarse en los talleres infantiles. Habrá nuevas sesiones los siguientes lunes de abril.

Taller en Ribera de Arriba. La biblioteca de Soto de Ribera acoge a partir de las 17.30 horas el taller de creación colectiva de libros con materiales reciclados "Cartoneras", a cargo de Lara Meana. Dirigido a público adulto.

Exposición del taller de pintura en Grado. El corredor de la Casa de Cultura de la villa moscona acoge la exposición "Pintando el patrimonio olvidado: hórreos y paneras en el concejo de Grau". 29 pintores y 58 cuadros basados en las fotografías del libro de Gustavo Adolfo Fernández, cronista oficial del concejo. La muestra puede visitarse hasta el 29 de abril, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45, mientras que los sábados y los domingos el horario será de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Conferencia en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta hoy la exposición "Zaragoza 150", un homenaje en 150.º aniversario al pintor cangués José Ramón Zaragoza, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Con motivo de la clausura de la muestra, a las 19.00 horas habrá una ponencia de Javier Remis, responsable del Museo de Covadonga, en la que abordará la vida y obra del autor desde la perspectiva de su relación con Cangas de Onís.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge durante el mes de abril la muestra "De pandemia, tabaco y soledades", de Luis Felipe Capellín. Durante la pandemia, el autor realizó una serie de dibujos que, ahora, por primera vez da a conocer públicamente. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Cine en Luarca. La Casa de Cultura luarquesa acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "On the go", dirigida por María Gisèle Royo y Julia de Castro, en versión original en inglés subtitulada en español. La proyección se enmarca dentro del programa de Laboral Cinemateca Ambulante. No recomendada para menores de 16 años. Ser o no ser madre, esa es la cuestión. Milagros estira una juventud sin preocupaciones en sus últimos años de fertilidad mientras Jonathan busca consuelo a un abandono en su adicción a Grindr. Milagros huye de su cita de inseminación monoparental. Jonathan provoca un encuentro con un amor de infancia. La carretera y la amistad alivian la desorientación que provoca la engañosa libertad de principios de siglo XXI.

Cine en Navia. El Fantasio acoge a las 20.30 horas la proyección de la película "Matusalén", dirigida por David Galán Galindo e interpretada por Julián López, Miren Ibarguren, Antonio Resines y Alberto San Juan.

Club de lectura en La Caridad. El popular club de lectura Infantil de la Biblioteca de As Quintas vuelve a reunirse esta tarde a partir de las 18.00 horas. En esta ocasión, los lectores más menudos disfrutarán del libro "Misterios a domicilio 2: una estrella estrellada", de Begoña Oro, dirigido a niños de 8 a 10 años.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge la muestra semipermanente "Artistas contemporáneos asturianos. Fondos de la Asociación Cultural Arcángel San Miguel", que puede visitarse de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general es de 4 euros.

Mercado en Tapia. La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

