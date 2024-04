Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 16 de abril

Oviedo

Semana de la Ciencia. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge la IX Semana de la Ciencia "Margarita Salas". Hoy, a partir de las 19.30 horas tiene lugar la conferencia "El impacto humano en el planeta desde una sociedad del des-conocimiento"", a cargo de José Luis Simón Gómez, catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza y Premio Medio Ambiente Aragón 2022. Entrada libre hasta completar aforo.

RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos es escenario, a las 19.00 horas, de la segunda conferencias del ciclo "100 años de Jesús Martínez: médico y polígrafo asturianista", titulada "¿De qué murió Quevedo" y que versa sobre el libro "Quevedo y la medicina", del doctor Martínez. La imparte Fernando Vázquez Valdés, director del Laboratorio de Medicina del HUCA, catedrático de Microbiología de la Universidad de Oviedo y miembro de número de la Real Academia de Medicina de Asturias. Entrada libre.

Campeonato de Pinchos de Oviedo. Treinta bares y restaurantes carbayones participan en la XIV Edición del Campeonato de Pinchos de Oviedo, del que LA NUEVA ESPAÑA es un año más medio oficial. Los locales ofrecerán sus originales bocados hasta el 21 de abril, con un precio que varía según el restaurante. Los participantes se pueden consultar en https://mas.lne.es/concursos/pinchos-oviedo/.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Además, dentro del programa "La Obra invitada", se expone hasta el 28 de abril "Hiperbòlic", de Miquel Barceló, una pintura realizada en 2018 que procede de la propia colección del artista mallorquín. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales alberga la exposición "Ecos visuales, una mirada artística", de Encarna Díaz. El montaje se mantendrá hasta el 23 de abril y se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Escuela de Arte. La exposición "Por ahora", de Maite Centol, permanece en la Escuela de Arte de Oviedo (Julián Clavería, 12) hasta el 26 de abril. Se puede visitar los lunes, de 8.30 a 17.30 horas, y de martes a viernes, de 8.30 a 15.00 horas.

Exposición en la Universidad. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de abril la exposición "Escultura y fotografía de Joaquín Valdeón". Horario, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Acceso libre.

Gijón

Antiguo Instituto. El Antiguo Instituto acoge a las 19.00 horas la presentación de la historia en cómic de la capilla de San Esteban del Mar de El Natahoyo y su rehabilitación, realizada por el historietista e ilustrador asturiano Alfonso Zapico, en un acto organizado por el Club Rotario de Gijón.

Encuentro musical. A las 19.30 horas Álvaro Cendoya mantendrá un encuentro con el público en el Antiguo Instituto, organizado por el Taller de Músicos y la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Sociedad Cultural Gijonesa. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar la presentación del libro "Voces del 11M. Víctimas de la mentira", de Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política y autor del libro. El acto lo organiza la Sociedad Cultural Gijonesa.

CMI Pumarín Gijón Sur. A las 18.00 horas Aurora Fernández ofrecerá la charla "Asistencia sanitaria en las comunidades indígenas del Amazonas Boliviano". Será en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur, organizada por ONGD Solidaridad Médica.

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas se proyectará "Breaking social. ¿Podemos mantener a los ricos?", dentro de la programación del "Documental del mes", en la Escuela de Comercio.

CMI El Llano. A las 19.00 horas tendrá lugar la charla "Sexo, género, identidad, derechos y sociedad" en el Centro Municipal Integrado de El Llano. El acto lo organiza el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología del Principado de Asturias.

Asociación vecinal de La Arena. Carlota Suárez presentará su libro "Muerte en el meridiano" a las 19.30 horas en la sede de la asociación vecinal de La Arena (avenida Rufo García Rendueles, 17).

CMI El Coto. Con motivo de los actos del Día Mundial del Parkinson, la Asociación Parkinson Jovellanos organiza a las 18.00 horas las charlas "Terapias de segunda línea y novedades terapéuticas en la enfermedad del Parkinson", con Marta Blázquez, responsable de sección de Enfermedades Neurodegenerativas del HUCA; y "Aspectos neuropsicológicos en la E. P.", con Juan Álvarez, doctor en Neuropsicología en el HUCA. Tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado de El Coto.

Antigua Rula. Hasta el 21 de abril se puede visitar la exposición "Mucho más que arcilla. El comercio cerámico a través del Hiberus" de lunes a viernes, de 17.00 a 19.00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Antiguo Instituto. La exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. Y en la sala 1, hasta el 19 de abril estará abierta al público la instalación artística "Paisajes Respirados", de Román Torre. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el día 30 de abril se ofrece la exposición "30+9" en la sala de arte Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 4 de mayo está abierta al público la exposición "Camín de memoria", de María Jesús Rodríguez, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Fundación Alvargonzález. Hasta el 19 de abril se podrá visitar la exposición fotográfica "El desierto inundado", de José María Duart en la sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Jornadas de restauración y diseño en la Escuela de Arte. A las 9.00 horas comienza la actividad de las Jornadas de conservación-restauración del patrimonio industrial en la Escuela de Arte, en la sede del palacio de Camposagrado. Durante la jornada hablarán sobre restauración los profesionales Natalia Tielve García, Joaquina Leal Pérez-Chao, Noelia Yanguas Jiménez y Francisco Gabriel Bejarano Navajas (todos en horario matinal). En el apartado de diseño, igualmente en horario de mañana, se hablará de "Nuevos materiales: naturaleza, tecnología y sostenibilidad", con ponencias de Marlén López (arquitecta), Manuel Persa (artesano), Sergio Baragaño (arquitecto) y Maite Prida (diseñadora).

"Bocados marineros": tapas con sabor a mar en Avilés. Doce establecimientos hosteleros de Avilés sirven desde hoy bocados marineros, creaciones gastronómicas en formato de tapa que tienen por objetivo promocionar y difundir la rica tradición marinera y pesquera de Avilés. Es obligado que cada elaboración se haga con productos de la rula de Avilés, la principal de Asturias.

Cine de los Martes. Tres adolescentes británicas se van de vacaciones para beber, salir de fiesta y ligar, en el mejor verano de sus vidas. Este es el eje de la trama de la película británica "How to have sex" (2023), que hoy se proyecta en versión original subtitulada en el ciclo "Cine de los Martes" de la Casa de Cultura de Avilés, a las 20.15 horas. La cinta atesora, entre otros, el Premio a la Mejor dirección joven (Molly Manning Walker) en el Festival de Cine de Valladolid 2023 y tres premios (actriz, actriz secundaria y casting) en los British Independet Awards 2023.

Exposición de dibujos de Semana Santa en el centro comercial El Atrio. El vestíbulo del centro comercial El Atrio acoge en horario comercial la exposición de los trabajos presentados al X Concurso de dibujo infantil de la Semana Santa de Avilés, organizado por la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés. La entrega de premios se realizará el sábado 27 de abril a las 13.00 horas. Cierra los domingos y festivos.

Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios de Avilés (plaza de Álvarez Acebal, 3) acoge la exposición "Soldados", del fotógrafo y artista digital Jordi Bru. El acto se enmarca dentro de las actividades organizadas por el Ministerio de Defensa para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en el Principado de Asturias. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Mujeres del metal (rock). La Casa de las Mujeres de la calle de La Ferrería acoge hasta el 10 de mayo la exposición "Metal Queens Vol.3", una muestra del poder de las artistas que han roto moldes en el mundo del rock, en un género como el metal. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los martes y jueves, de 17.00 a 19.00 horas. A partir del 24 de abril también los miércoles en horario de 17.00 a 19.00 horas.

Noé Baranda interpreta los incendios de Asturias. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge, hasta el 28 de abril, la exposición del fotógrafo Noé Baranda "Quemas", sobre los incendios que arrasaron Asturias en el 2023. La muestra está comisariada por Paco Nadie y pertenece a la convocatoria de 2023 de Artes Visuales de Asturies Cultura en Rede. Horario de visitas, todos los días, excepto los lunes, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "Las baladas de Zapico". La Sala de Cómic de Avilés acoge la muestra "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

La Serrana expone una antológica del acuarelista Faustino Martín. En la sede de la asociación La Serrana, en el complejo hotelero de la calle La Fruta, se puede visitar una exposición de acuarelas realizadas por Faustino Martín González, pintor oriundo de La Arena (Soto del Barco) que falleció en octubre de 2021. Permanece abierta de 20.00 a 22.00 horas.

Casonas de indianos en el Valey. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge la exposición "Casonas de indianos y palacios novelescos", de David Heres Fernández, hasta el 26 de abril en el foyer del centro cultural. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Daniel Acuña expone "Blue Abstraction" en el Museo Marítimo de Luanco. El Museo Marítimo de Asturias, con sede en Luanco, presta su sala expositiva a la obra pictórica de Daniel Acuña, que agrupa sus trabajos bajo el título "Blue Abstraction". Está abierta –al igual que la oferta museística del centro– de lunes a sábado entre las 11.00 y las 14.00 y las 17.00 y las 20.00 horas; los domingos, solo en el horario de mañana. Hoy, último día.

Las Cuencas

Yincana en Mieres. Mieres acoge hoy la yincana de juegos tradicionales "De Folixa en Folixa". Será de 18.00 a 20.00 horas en el parque Jovellanos. Está dirigida a menores de entre 3 y 12 años. Es necesaria la inscripción con anterioridad en el teléfono 985466262.

Presentación literaria en Langreo. El Centro de Creación Escénica Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "La matanza de Atocha y otros crímenes de la Transición". Estarán Joaquín Recio, director de la editorial Atrapasueños, y el autor del libro, Carlos Portomeñe. La actividad forma parte del programa del "Abril republicano" del PCE de Langreo.

Exposición sobre el conflicto de Duro Felguera. La Casa de Cultura de Sama acoge una exposición que conmemora las tres décadas desde que estalló el conflicto de Duro Felguera, con el despido de 242 trabajadores en septiembre de 1993. La muestra podrá verse hasta el 30 de abril.

Muestra pictórica sobre el ferrocarril Trubia-Collanzo. Hasta el 26 de abril puede verse en el Centro Cultural de Moreda la exposición de acuarelas titulada "El ferrocarril histórico Trubia-Collanzo", comisariada por Toño Huerta. Puede verse de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición "Mirada de mujer" en Langreo. La pinacoteca de Langreo acoge hasta el 30 de abril la exposición "Mirada de mujer", con imágenes de la fotógrafa Ángeles González.

Muestra fotográfica sobre espeleología en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama albergan, hasta el 26 de abril, la exposición fotográfica "Un país oculto bajo tus pies", con imágenes del espeleólogo Juan Montero. Se trata de 40 imágenes con algunas de las cuevas más espectaculares del país.

Exposición "Round-trip journey", de Mónica Dixon, en el IES Bernaldo de Quirós. El IES Bernaldo de Quirós acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica "Round-trip journey", de la artista Mónica Dixon. La muestra puede verse de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Taller en Ribera de Arriba. La biblioteca de Soto de Ribera acoge a partir de las 17.30 horas el taller de creación colectiva de libros con materiales reciclados "Cartoneras", a cargo de Lara Meana. Dirigido a público adulto.

Conferencia en Lugo de Llanera. La Casa de Cultura de Lugo acoge a las 19.00 horas la conferencia titulada "Mejora de las variedades de manzana de mesa e innovaciones para la recuperación del cultivo", a cargo de Enrique Dapena, investigador responsable del Programa de Fruticultura del Serida. Es la tercera y última conferencia del ciclo organizado por el RIDEA centrado en la "Innovación de la producción vegetal a través de la genética".

Cine en Pola de Siero. El teatro Auditorio de la Pola acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "On the go", dirigida por María Gisèle Royo y Julia de Castro, en versión original en inglés subtitulada en español. La proyección se enmarca dentro del programa de Laboral Cinemateca Ambulante. No recomendada para menores de 16 años. Ser o no ser madre, esa es la cuestión. Milagros estira una juventud sin preocupaciones en sus últimos años de fertilidad mientras Jonathan busca consuelo a un abandono en su adicción a Grindr. Milagros huye de su cita de inseminación monoparental. Jonathan provoca un encuentro con un amor de infancia. La carretera y la amistad alivian la desorientación que provoca la engañosa libertad de principios de siglo XXI.

Exposición en Lugo de Llanera. La sala de lectura de la biblioteca de Lugo acoge hasta el 30 de abril la exposición de pintura "Testures", con obra de Antón García Secades. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición del taller de pintura en Grado. El corredor de la Casa de Cultura de la villa moscona acoge la exposición "Pintando el patrimonio olvidado: hórreos y paneras en el concejo de Grau". 29 pintores y 58 cuadros basados en las fotografías del libro de Gustavo Adolfo Fernández, cronista oficial del concejo. La muestra puede visitarse hasta el 29 de abril, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45, mientras que los sábados y los domingos el horario será de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Cine en Infiesto. La Casa de Cultura de la localidad acoge a las 18.00 horas la proyección de la película "On the go", dirigida por María Gisèle Royo y Julia de Castro, en versión original en inglés subtitulada en español. La proyección se enmarca dentro del programa de Laboral Cinemateca Ambulante. No recomendada para menores de 16 años. Ser o no ser madre, esa es la cuestión. Milagros estira una juventud sin preocupaciones en sus últimos años de fertilidad mientras Jonathan busca consuelo a un abandono en su adicción a Grindr. La carretera y la amistad alivian la desorientación que provoca la engañosa libertad de principios de siglo XXI.

Cine en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de la localidad acoge a las 18.30 horas la película "El cine, 5", dirigida por Elisa Cepedal. La proyección, que se enmarca dentro del programa de Laboral Cinemateca Ambulante, narra la historia de Barredos, un pequeño pueblo minero de Asturias, desenterrando su historia de solidaridad y resistencia durante la posguerra y la dictadura.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge durante el mes de abril la muestra "De pandemia, tabaco y soledades", de Luis Felipe Capellín. Durante la pandemia, el autor realizó una serie de dibujos que, ahora, por primera vez da a conocer públicamente. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Mercadillo en Llanes. Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado, complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos.

Occidente

Charla en Santa Eulalia de Oscos. La Casa de Cultura de la localidad acoge a las 17.00 horas una charla informativa en la que se hablará sobre el plan de control de la Avispa Asiática en Asturias. Los ponentes serán Eloy Álvarez Ron (responsable del Centro de Control de Plagas y Especies Invasoras) y Marcos Da Rocha Rodríguez (director general de Planificación Agraria del Principado de Asturias).

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 28 de abril la exposición "Un mundo simbólico", en la que Juan Falcón García recrea la obra de Legazpi a partir de herramientas y pinturas legadas por el fallecido creador. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 3 de mayo la exposición de la XXVI Edición del Premio Asturias de Arquitectura, que se puede visitar de martes a sábado de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco acoge hasta el 30 de junio la muestra "Corazón verde", de Juanma Tapia, que está disponible de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. Las visitas fuera de horario pueden concertarse llamando al 618882326.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico "Juan Pérez Villamil", situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina y a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime Pepe el Ferreiro. Espacio que pretende difundir el patrimonio etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias. Puede visitarse de martes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.30 y 16.00 a 18.30 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse los martes, de 11.00 a 14.00 horas; de miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas (Cierra el tercer fin de semana de cada mes). Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

Suscríbete para seguir leyendo