Agenda: qué hacer hoy 17 de abril en Asturias

Oviedo

Semana de la Ciencia. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo) acoge la IX Semana de la Ciencia "Margarita Salas". Hoy, a las 19.30 horas, tiene lugar la conferencia "Salud global. La nueva estrategia frente a la amenaza medioambiental". La imparte Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica en su edición de 2021. Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Música de Cámara. A las 20.00 horas, el solista de marimba Conrado Moya interpreta en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe su espectáculo "La vibración de la luz". Durante el concierto, se interpretarán obras de Johann Sebastian Bach, Anna Ignatowicz, Jose Luis Greco, Gabriel Ordás (estreno) y Emmanuel Séjourné. También habrá light painting a cargo de Frodo Álvarez. La actuación forma parte del Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO). Entradas disponibles desde 8 euros.

Sala Circus. La Fundación 16 de 24 celebra a las 18.30 horas una charla en la Sala Circus (Marqués de Santa Cruz, 14). Reciben la visita de Amagoia Eizaguirre con su conferencia "La importancia de los pequeños pasos". Entrada libre con inscripción previa.

Concierto de pop-rock. La Lata de Zinc (Julián Cañedo, 4) acoge a las 21.00 horas el concierto de pop-rock "Shadow show. Fantasy now!". Entradas: 10 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla.

Campeonato de Pinchos de Oviedo. Treinta bares y restaurantes carbayones participan en la XIV Edición del Campeonato de Pinchos de Oviedo, en el que LA NUEVA ESPAÑA es un año más medio oficial del certamen. Los locales ofrecerán sus originales bocados hasta el 21 de abril, con un precio que varía en función de cada restaurante. Los participantes se pueden consultar en https://mas.lne.es/concursos/pinchos-oviedo/.

Exposición en el Arqueológico. El Museo Arqueológico acoge la muestra temporal "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII a X", que reúne más de una decena de ediciones facsimilares de códices bíblicos medievales. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 16 de junio. Horario: de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Entrada libre.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Además, el centro acoge hasta el 28 de abril la exposición temporal "Santiago de Gobiendes. 1.100 años de la donación de Ordoño II a la Catedral de Oviedo". El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas; lunes y martes, cerrado.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales alberga la exposición "Ecos visuales, una mirada artística", de Encarna Díaz. El montaje se mantendrá hasta el 23 de abril y se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Edificio histórico. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de abril la exposición "Escultura y fotografía de Joaquín Valdeón". Horario, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Acceso libre.

Galería Caicoya. La Galería Caicoya (Principado, 11) expone la muestra "Una tesis, un poema y algunas huellas", de Adolfo Manzano, en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 17 de mayo.

Estudio Pablo de Lillo. La galería estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) expone la muestra colectiva "Infra-", en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 21 de mayo.

Sala de Arte Alfara. La Sala de Arte Alfara (Carlos Casanueva, 16) expone la muestra colectiva "Retrospectiva de los diez Encuentro CIEC/aLfaRa", en horario de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

Galería Arancha Osoro. La Galería Arancha Osoro (Independencia, 6) expone la muestra "Vuelta al origen", de Paula Blanco, en horario de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 4 de mayo.

Escuela de Arte. La muestra "Por ahora", de Maite Centol, puede visitarse en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Oviedo (Julián Clavería, 12) hasta el 26 de abril. El horario de la sala es los lunes de 8.30 a 17.30 horas y de martes a viernes, de 8.30 a 15.00 horas.

"Metro y medio de arte". La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por la artista Marina Ladero. Hasta finales de abril.

Gijón

Concierto. A las 20.00 horas Álvaro Cendoya ofrecerá un recital de piano en el teatro Jovellanos, dentro de la programación de temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón. El programa incluye obras de Ignacio Cervantes, Manuel María Ponce o Manuel de Falla.

Jazz en el Centro. "Nostos 4tet" ofrece a las 19.30 horas un concierto en el Antiguo Instituto, enmarcado en el programa "Jazz en el Centro", que organiza el Taller de Músicos. La formación la integran César Latorre (piano), Xosé Miguélez (saxofón), Horacio García (contrabajo) y Flavio Li Vigni (batería).

Escena Gijón. A las 18.30 horas se puede disfrutar de una visita guiada a las pinturas de Piñole, seleccionadas por Dana Raz, dentro del ciclo "Escena en Danza", enmarcado en el programa "Escena Gijón". Será en el Museo Nicanor Piñole.

Ateneo Jovellanos. Ramón Avello impartirá la charla "La música en el Quijote" a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio, en un acto organizado por el Ateneo Jovellanos.

CMI El Llano. Dentro del programa "Arte en el Barrio", habrá una actuación de "Vero Rubio Banda" a las 19.00 horas en el Centro Municipal Integrado de El Llano.

Música en Rede. La Laboral acoge el Alcuentru Profesional del programa Música en Rede, con diversas actividades, entre ellas representaciones cortas abiertas al público, como la de "Fee Reega y banda" a las 18.30 horas en el teatro de la Laboral; Pablo Canalís a las 19.15 horas en el paraninfo de la Laboral; "Algaire" a las 20.00 horas en el teatro de la Laboral, y Elena del Frade a las 20.45 horas en el Paraninfo de la Laboral.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Antiguo Instituto. La exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. Y en la sala 1, hasta el 19 de abril, estará abierta al público la instalación artística "Paisajes Respirados", de Román Torre. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 19 de mayo, se puede visitar la exposición "Forma y medida en la Colección del Museo Casa Natal de Jovellanos" de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 30 de junio se podrá visitar la exposición "Javier del Río, íntimo", comisariada por Carmen Estrada Fernández. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el día 30 de abril se ofrece la exposición "30+9" en la sala de arte Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 4 de mayo está abierta al público la exposición "Camín de memoria", de María Jesús Rodríguez, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Museo Barjola. Hasta el 9 de junio se puede visitar la muestra "Kilos de oxígeno en la zona de intercambio", de Eugenio Ampudia, en el Museo Barjola. Los horarios de visita son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Jornadas de restauración y diseño en la Escuela de Arte. A las 10.00 horas comienza la actividad de las Jornadas de Diseño de la Escuela Superior de Arte de Asturias, con sede en el palacio de Camposagrado de Avilés. Durante la jornada hablarán a razón de ponencias de media hora los diseñadores Juan Jareño, Sebastián Menéndez y Tito Rodríguez/Neozink, además del historietista e ilustrador Alfonso Zapico. La propuesta central sobre la que versarán las intervenciones es el diseño aplicado en la imagen y el producto asturiano. De 13.30 a 15.30 horas se desarrollarán sendos talleres a cargo de Sebastián Menéndez ("Forma y función en el diseño de producto") y Alfonso Zapico ("Una novela gráfica en seis viñetas").

Mercado semanal en Piedras Blancas. Los puestos ambulantes permanecen instalados de 9.00 a 14.00 horas en las inmediaciones del polideportivo municipal de Piedras Blancas.

"Bocados marineros": tapas con sabor a mar en Avilés. Doce establecimientos hosteleros de Avilés sirven estos días bocados marineros, creaciones gastronómicas en formato de tapa que tienen por objetivo promocionar y difundir la rica tradición marinera y pesquera de Avilés. Es obligado que cada elaboración se haga con productos de la rula de Avilés, la principal de Asturias.

Los conciertos de la Filarmónica: Quinteto Sander. El Quinteto Sander actúa a las 19.30 horas en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés en el marco de la temporada musical de la Sociedad Filarmónica Avilesina. El programa incluye dos piezas: "Quinteto con piano en mi bemol menor op. 87" de Humel y "Quinteto en la mayor ‘La trucha’" de Schubert.

Doblete de exposiciones en Factoría Cultural. La Factoría Cultural de Avilés da visibilidad estos días y hasta el 10 de mayo al trabajo de dos artistas asturianos: la mierense Andrea Rubio y el arenesco José Ángel Suárez. La primera es una de las beneficiadas de las becas avilesinas destinadas a la creación artística y expone "Al tiempo", una reflexión desde la escultura y los medios digitales sobre la gestión del día a día en las vertiginosas sociedades contemporáneas. Suárez expone "Formas y contrastes", una fusión de expresionismo y abstracción. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios de Avilés (plaza de Álvarez Acebal, 3) acoge la exposición "Soldados", del fotógrafo y artista digital Jordi Bru. El acto se enmarca dentro de las actividades organizadas por el Ministerio de Defensa para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2024 en el Principado de Asturias. Su obra se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Noé Baranda interpreta los incendios de Asturias. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge, hasta el 28 de abril, la exposición del fotógrafo Noé Baranda "Quemas", sobre los incendios que arrasaron Asturias en el 2023. La muestra está comisariada por Paco Nadie y pertenece a la convocatoria de 2023 de Artes Visuales de Asturies Cultura en Rede. Horario de visitas, todos los días, excepto los lunes, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "Las baladas de Zapico". Tras el paseo inaugural, permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Casonas de indianos en el Valey. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge la exposición "Casonas de indianos y palacios novelescos", de David Heres Fernández, hasta el 26 de abril en el foyer del centro cultural. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado, de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Las Cuencas

Documental sobre los presos del franquismo. Las Escuelas Dorado de Sama acogerán a las 19.00 horas la presentación y proyección del documental "Los campos del silencio", a cargo de su autora, Eloína Terrón, profesora de la Universidad de León, que hablará de los presos republicanos en los campos de trabajo forzado del franquismo. La actividad forma parte del programa del "Abril republicano" del PCE de Langreo.

Día del Libro en Langreo. Los actos enmarcados en la celebración del Día del Libro prosiguen en Langreo. Hoy habrá cuentacuentos y taller con "La leyenda de San Jorge y el dragón" en la biblioteca de Sama. A las 19.00 horas se inaugurará la exposición "Cambiemos la mirada. El antigitanismo es delito", que se podrá visitar hasta el 30 de abril. Y a las 19.30 horas, la Casa de la Cultura de La Felguera acogerá la presentación del libro "Lágrimas de una gitana", de Adela Gabarri.

Exposición sobre el conflicto de Duro Felguera. La Casa de Cultura de Sama acoge una exposición que conmemora las tres décadas desde que estalló el conflicto de Duro Felguera, con el despido de 242 trabajadores en septiembre de 1993. La muestra podrá verse hasta el 30 de abril.

Muestra pictórica sobre el ferrocarril Trubia-Collanzo. Hasta el 26 de abril puede verse en el Centro Cultural de Moreda la exposición de acuarelas titulada "El ferrocarril histórico Trubia-Collanzo", comisariada por Toño Huerta. Puede verse de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición "Mirada de mujer" en Langreo. La pinacoteca de Langreo acoge hasta el 30 de abril la exposición "Mirada de mujer", con imágenes de la fotógrafa Ángeles González.

Muestra fotográfica sobre espeleología en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama albergan, hasta el 26 de abril, la exposición fotográfica "Un país oculto bajo tus pies", con imágenes del espeleólogo Juan Montero. Se trata de 40 imágenes con algunas de las cuevas más espectaculares del país.

Exposición "Round-trip journey", de Mónica Dixon, en el IES Bernaldo de Quirós. El IES Bernaldo de Quirós acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica "Round-trip journey", de la artista Mónica Dixon. La muestra puede verse de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Centro

Cine en Lugones. El Centro Polivalente de Lugones acoge a las 19.30 horas la proyección de la película "On the go" (España, 2023), dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar el aforo.

Cine en Noreña. La Casa de Cultura de Noreña acoge a las 19.00 horas la proyección del documental "El Cine, 5" (España, 2023), dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar el aforo.

Demostración gastronómica en Villaviciosa. Dentro del programa de las XXX Xornaes de les Fabes en Villaviciosa, hoy, a las 12.00 horas, en la plaza cubierta habrá una demostración gastronómica a cargo del Club de Guisanderas de Asturias.

Exposición del taller de pintura en Grado. El corredor de la Casa de Cultura de la villa moscona acoge la exposición "Pintando el patrimonio olvidado: hórreos y paneras en el concejo de Grau". 29 pintores y 58 cuadros basados en las fotografías del libro de Gustavo Adolfo Fernández, cronista oficial del concejo. La muestra puede visitarse hasta el 29 de abril, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45, mientras que los sábados y los domingos el horario será de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 30 de junio, El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Oriente

Cine en Arriondas. La Casa de Cultura de Arriondas acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Conspiración en El Cairo" en versión original subtitulada en español, dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar el aforo.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge durante el mes de abril la muestra "De pandemia, tabaco y soledades", de Luis Felipe Capellín. Durante la pandemia, el autor realizó una serie de dibujos que, ahora, por primera vez da a conocer públicamente. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar hasta el 30 de junio en el siguiente horario: de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Occidente

Cine en Navia. El Cine Fantasio de Navia acoge a las 19.30 horas la proyección del documental "El Cine, 5" (España, 2023), dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar el aforo.

Nueva actividad de La Pequeteca de Coaña. La Biblioteca Municipal Gonzalo Anes de Ortiguera acoge a las 17.30 horas una nueva actividad de La Pequeteca. Una Pequeteca, que en esta ocasión cuenta con la presencia de Chus Noceda, que realizará un viaje por los museos a través de alguna de las obras pictóricas más populares en compañía de la gata "Felicia".

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 28 de abril la exposición "Un mundo simbólico", en la que Juan Falcón García recrea la obra de Legazpi a partir de herramientas y pinturas legadas por el fallecido creador. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 3 de mayo la exposición de la XXVI Edición del Premio Asturias de Arquitectura, que se puede visitar de martes a sábado de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro". Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.30 y 16.00 a 18.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse los martes, de 11.00 a 14.00 horas; de miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas (Cierra el tercer fin de semana de cada mes). Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

Museo del Calamar Gigante en Luarca. Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35 de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. Abierto de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Suscríbete para seguir leyendo