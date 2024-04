Agenda: qué hacer hoy 20 de abril en Asturias

Oviedo

Record Store Day. La tienda Discos Alta Fidelidad (Otero 3, local 6) participa en el Record Store Day. Se ponen a la venta ediciones raras de vinilos y el establecimiento se convierte en una fiesta con música en directo ("Pablo Und Destruktion" al mediodía y "Cachito Turulo" por la tarde) y djs durante todo el día. Además, se ofrece un 10% de descuento en todos los discos de segunda mano. Horario de 11.00 a 20.00 horas.

Zarzuela. El teatro Campoamor alberga, a las 20.00 horas, el segundo pase de la zarzuela barroca "Coronis". La música es de Sebastián Durón y el libreto parte de la "Metamorfosis" de Ovidio. Producción del Théâtre de Caen, en coproducción con la Opéra-Comique de París, la Opéra de Lille, la Opéra de Rouen, la Opéra de Limoges y Le Poème Harmonique. Entradas disponibles desde 24 euros.

Libros. El escritor asturiano Sergio Fanjul presenta en la librería Matadero Uno (plaza de Riego) a partir de las 19.00 horas "El padre del fuego", relato de no ficción donde explora la paternidad y la orfandad. Le acompañará el periodista Chus Neira.

Visita guiada al Campo San Francisco. El ciclo de conferencias "Pasado, presente y futuro del Campo San Francisco de Oviedo" pone punto final a su actividad con una visita guiada por el pulmón verde de la ciudad a cargo de Carlos Fernández Llaneza y Tomás Emilio Díaz. La salida será desde el quiosco del Bombé a las 11.00 horas. Incripciones en ridea.asturias@gmail.com.

Música en la calle. La Banda de Música Ciudad de Oviedo (BMCO) arranca su nueva programación de conciertos primavera-verano en la calle organizados por la Fundación Municipal de Cultura, bajo la dirección de David Colado Coronas. 13.00 horas, paseo de la Rosaleda (Campo San Francisco).

Folclore en la calle. El ciclo de espectáculos urbanos "Folclore en la calle" continúa hoy a las 11.30 horas en la plaza de la Escandalera con la actuación de la Agrupación folklórica "Xuno", de San Claudio. Continuarán por las calles del Antiguo hasta las 14.30 horas.

"Julio vs Rapha". El auditorio Príncipe Felipe acoge, a las 20.00 horas, el espectáculo benéfico "Julio vs Rapha: El duelo musical", del grupo "Los testigos". Lo organiza la Asociación de Hemofilia de Asturias y la recaudación irá destinada íntegramente a proyectos con los pacientes. Entradas-donativo a 15 euros en Bernardo Boutique (plaza de Longoria Carbajal, 3) y Viena (c/ Cervantes, 4), además de en las taquillas del Auditorio.

"Voces de abril". El Manglar acoge, a las 19.00 horas, el evento "Voces de abril", una audición comentada por el lusófilo Paco Faraldo de temas musicales que representaron el espíritu de la Revolución de los Claveles en Portugal, en abril de 1974, de la cual se cumple el 50.º Aniversario. Entrada libre.

Campeonato de Pinchos de Oviedo. Treinta bares y restaurantes carbayones participan en la XIV Edición del Campeonato de Pinchos de Oviedo, en el que LA NUEVA ESPAÑA es un año más medio oficial del certamen. Los locales ofrecerán sus originales bocados hasta el 21 de abril, con un precio que varía en función de cada restaurante. Los participantes se pueden consultar en https://mas.lne.es/concursos/pinchos-oviedo/.

El Sonido del Arte. El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge hasta el 19 de mayo la exposición sonora "El sonido del arte vol. 6", de Xabier Erkizia., muestra que formó parte de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Entrada libre. Se recomienda el uso de auriculares propios para disfrutar plenamente de las obras sonoras.

Escuela de Arte. La exposición "Por ahora", de Maite Centol, permanece en la Escuela de Arte de Oviedo (Julián Clavería, 12) hasta el 26 de abril. Horario de visitas: lunes, de 8.30 a 17.30 horas, y de martes a viernes, de 8.30 a 15.00.

Gijón

Escena en Danza. "Cal y Canto Teatro" ofrece, a las 11.00 horas en el Antiguo Instituto, un taller de creación de esculturas y animales aéreos. Se enmarca en el proyecto Escena en Danza. A las 16.00 horas, "AsturDance Company" ofrece talleres de técnica de baile. A las 21.00 horas, "Cal y Canto Teatro" brinda el espectáculo "El Jardín del viento" en el paseo de Begoña.

Teatro Jovellanos. A las 20.30 horas, "Noviembre Compañía de Teatro" ofrecerá la obra "Abre el ojo", de Rojas Zorrilla.

Teatro de la Laboral. A las 21.00 horas, el grupo "Sidecars" ofrecerá un concierto en el marco de su gira "Modo Avión Teatro Tour".

Nuestra Señora del Rocío. A las 19.00 horas tendrá lugar la función principal del Triduo, coneucaristía cantada por el Coro de la Hermandad y un pregón rociero a cargo de José Campaña Claros. Imposición de medallas a los nuevos hermanos.

Librería La Revoltosa. A las 19.00 horas, se presenta el libro "De fosas comunes a lugares de memoria", de Daniel Palacios González, doctor por la Universidad de Colonia.

CMI El Llano. A las 18.30 horas, el Coro Infantil de Gijón ofrece el concierto didáctico "La magia del Blues".

Espacio Escénico El Huerto. A las 18.00 horas, "Estudi Zero Teatre" ofrecerá la obra "La Rebelión de las Cosas".

Agrupación Artística Gijonesa. A las 19.00 horas, Tere Rojo ofrecerá un concierto en la Agrupación Artística Gijonesa.

Jardín Botánico Atlántico. A las 12.00 horas, se proyectará el documental "Homo botanicus". A las 18.30 horas, Carla Armas ofrecerá el concierto "Flores grises".

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas, en el Paraninfo de la Laboral, se proyectará "Las hermanas Munekata".

Sala Albéniz. A las 21.30 horas, Miriam Rodríguez ofrecerá un concierto en la Sala Albéniz.

Sala Tizón. A las 20.30 horas, "State of Crime & Science" y "Automatic Kafka" ofrecerán un concierto en la Sala Tizón.

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 19.30 horas, se proyectará "El caso Goldman". Organiza el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón.

Antiguo Instituto. La exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. De lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 19 de mayo, se puede visitar la exposición "Forma y medida en la Colección del Museo Casa Natal de Jovellanos" de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 19 de mayo se puede ver la exposición "La mirada propia" de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín. Se puede disfrutar de la exposición "Carreteras Secundarias", de Kiko Miyares, en la galería Bea Villamarín. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el día 30 de abril se ofrece la exposición "30+9" en la sala de arte Aurora Vigil-Escalera. Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00.

Galería Llamazares. Hasta el 4 de mayo está abierta al público la exposición "Camín de memoria", de María Jesús Rodríguez, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

El Café de Macondo. Hasta el 28 de abril se podrá ver una exposición antológica de la obra de Nino Álvarez.

Avilés y comarca

VII Salón de Manga de Asturias Nika Pon. Hoy y mañana en el pabellón de La Magdalena se celebra una nueva edición del salón de los tebeos japoneses con horario que van de 12.00 a 21.30 horas. Con entrada libre al recinto. La mayor novedad de este año es el Campeonato Nacional de Vampire: The Eternal Struggle (VTES), por primera vez en Asturias. El recinto contará con más de 100 puestos, en los que se ofertará artesanía, cómic, ilustración, comida o productos importados de Japón.

VIII Feria Avilesina de Asociaciones (FAVA). Entre las 11.00 y las 15.00 horas y de 16.30 a 18.00 horas, la plaza de Pedro Menéndez acoge un nuevo encuentro asociativo. Está previsto que participe medio centenar de colectivos y alrededor de 145 personas. En el escenario, por la mañana, habrá sorteos de los regalos aportados por las propias entidades y actuaciones. Entre ellas se podrá disfrutar de una demostración que realizará un perro de servicio para una persona enferma, coros, bailes como charleston, lindy hop, baile renacentista, introducción a la danza del vientre, sainetes y talleres de primeros auxilios.

Sábados en las biblios. Esta iniciativa una iniciativa que se desarrollará hasta el mes de junio incluido busca favorecer la conciliación familiar y laboral, programa municipal financiado por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, y desarrollado en colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer. Actividades dirigidas a menores de entre 6 y 12 años. Cada una de las sesiones contará con un máximo de 15 participantes, por lo que es necesario realizar inscripción previa de forma presencial en la biblioteca que acoja la actividad en la que se desee reservar plaza.

Fotografía en el Niemeyer. Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952) es uno de los fotógrafos españoles de trayectoria más importante, a caballo entre los dos siglos. Desde hoy se podrá visitar su obra en el Centro Niemeyer, hasta el 16 de junio. El proyecto Manel Esclusa, "Luz que se esconde", es una selección de la ingente obra fotográfica de este autor, con la inclusión de las series contemporáneas inéditas, con el fin de mostrar su búsqueda formal en un constante poner a prueba la capacidad de la fotografía para hacer nacer lo visible desde la oscuridad.

"Bocados marineros": tapas con sabor a mar en Avilés. Doce establecimientos hosteleros de Avilés sirven estos días bocados marineros, creaciones gastronómicas en formato de tapa que tienen por objetivo promocionar y difundir la rica tradición marinera y pesquera de Avilés. Es obligado que cada elaboración se haga con productos de la rula de Avilés, la principal de Asturias.

Exposición de dibujos de Semana Santa en el centro comercial El Atrio. El vestíbulo del centro comercial El Atrio acoge en horario comercial la exposición de los trabajos presentados al X Concurso de dibujo infantil de la Semana Santa de Avilés. Dicho concurso está organizado por la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés y la entrega de premios se realizará el sábado 27 de abril a las 13.00 horas. Cierra los domingos y días festivos.

Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios de Avilés (plaza de Álvarez Acebal, 3) acoge la exposición "Soldados", del fotógrafo y artista digital Jordi Bru. El acto se enmarca dentro de las actividades organizadas por el Ministerio de Defensa para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2024 en el Principado de Asturias. Jordi Bru (Pamplona, 1967) es un fotógrafo profesional dedicado a la recreación de ejércitos y batallas históricas. Siempre en busca de la máxima precisión histórica, en su labor se documenta meticulosamente para conseguir recreaciones tan fidedignas como memorables que acercan a los espectadores a episodios clave de la historia de España. Su obra se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Las Cuencas

Día del Libro en Langreo. Los actos enmarcados en la celebración del Día del Libro prosiguen en Langreo. Hoy, a las 17.00 horas, se desarrollará el cuentacuentos "El libro mágico de los cuentos legendarios", de Lucía Jiménez, en la plaza de abastos de La Felguera. A las 18.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro "Melina" del periodista Juan Ramón Lucas, en la Casa de la Cultura de La Felguera. A las 19.00 horas Javier Cellino presentará en la plaza de abastos de La Felguera el libro "Arcilla joven para el café". Le seguirá, a partir de las 20.00 horas, Tania Huelga con el libro "Évole. Los constructores". También puede verse la exposición "Cambiemos la mirada. El antigitanismo es delito", hasta el próximo 30 de abril, en la Casa de Cultura "Alberto Vega" de La Felguera.

Jornadas sobre el impacto del AVE en Lena. Lena clausura hoy sus jornadas "Lena, nuevo tren de vida para Asturias". A las 11.30 horas habrá un pasacalles musical por el centro de La Pola, a cargo de la Banda de Gaitas "Güestia". A las 12.00 horas habrá una conferencia de Ernesto Burgos, historiador, y a las 12.45 actuará Daniel García "El Taxista Coplero". A las 13.00 habrá otra conferencia, en este caso a cargo de Juan Antonio González, presidente de la Plataforma en Defensa de la Rampa de Pajares.

Folixa na Primavera en Mieres. La Folixa na primavera sigue hoy en Mieres. De 11.00 a 13.00 horas la Casa de Cultura acogerá un taller de gaitas del mundo, a cargo de Fernando Mosquera de "Mosquera Celtic Band". De 12.00 a 14.00, el parque de la Mayacina acogerá un espectáculo musical folk y, a las 13.00, el auditorio "Teodoro Cuesta" será escenario de un "showcooking" con Xune Andrade. Un desfile de grupos de baile y un pasacalles tomarán el relevo. Por la tarde, de 17.30 a 20.30 horas el parque Mayacina albergará juegos infantiles y, de 20.00 a 22.00 horas, el parque Jovellanos tendrá actuaciones musicales. Los conciertos llegarán a las 23.00 horas, con "Mosquera Celtic Band" y a las 00.45 horas con "Uncle Bard & The Dirty Bastards".

Concierto de Xabier Díaz en La Felguera. Xabier Díaz y "Adufeiras de salitre" presentarán hoy su nuevo trabajo, "Axúdame a sentir", con un concierto en el Nuevo Teatro de La Felguera, a las 20.00 horas. Los músicos presentan su nuevo disco, el cuarto que publican de forma conjunta tras diez años de colaboración y más de 350 actuaciones.

Memorial Avelino Carrizo. El teatro Vital Aza de Lena acoge hoy en IV Memorial Avelino Carrizo, organizado por el coro "La Flor". Será a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Centro

Concierto en Siero. La Banda de Música de Ramales de la Victoria protagoniza esta tarde, a las 19.00 horas, un concierto en el Centro Cultural de La Fresneda. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro amateur en Villaviciosa. El Ateneo de Villaviciosa acoge esta tarde, a las 20.00 horas la representación de "Ay, Carmela", a cargo de "Corocotta Teatro", de Santander. Dentro de la programación del I Festival de Teatro Amateur Ateneo de Villaviciosa.

Exposición del taller de pintura en Grado. El corredor de la Casa de Cultura de la villa moscona acoge la exposición "Pintando el patrimonio olvidado: hórreos y paneras en el concejo de Grau". 29 pintores y 58 cuadros basados en las fotografías del libro de Gustavo Adolfo Fernández, cronista oficial del concejo. La muestra puede visitarse hasta el 29 de abril, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45, mientras que los sábados y los domingos el horario será de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Además, hasta el 12 de mayo, se puede visitar la muestra "Lo sólido y lo frágil", de Luis Parades. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Cine en Cabrales. Esta tarde, a las 19.00 horas, la Casa Bárcena, en Carreña, acoge la proyección de "Conspiración en El Cairo". Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante. La entrada es libre.

Muestra Intercultural de Cine, Educación y Archivo en Llanes. Dentro de la programación de la Muestra Intercultural de Cine, Educación y Archivo, El llugar MELLA Lluces y Solombres, a las 13.00 horas habrá un encuentro con Javier Bauluz y Gonzalo Tapia + Proyección de "Bauluz, un combate en las sombras" de Gonzalo Tapia en Misaires de Nueva de Llanes. Y a las 19.00 horas, encuentro con Cristina Rodríguez Paz, creadora del proyecto en desarrollo "Luz que nos guía" en la Casa Cultura Llanes.

Presentación y concierto en Pimiango (Ribadedeva). La Librería de Pimiango acoge a partir de las 19.30 horas "La mirada de"... Carolina Luzón, con una exposición y presentación de sus libros ilustrados. A continuación, el grupo "Íntima Mora", integrado por Paula y José Antonio Gallego, ofrecerá un concierto.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge durante el mes de abril la muestra "De pandemia, tabaco y soledades", de Luis Felipe Capellín. Durante la pandemia, el autor realizó una serie de dibujos que, ahora, por primera vez da a conocer públicamente. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Teatro en Tapia de Casariego. Con motivo del Día del Libro, la nueva Casa de Cultura de la localidad acoge esta tarde, a las 20.30 horas, la representación de la obra "Pijotadas del buen Sancho", de Jorge Melero, a cargo de la compañía "Teatro de la Ribera". Al final de la función se sorteará un ejemplar de "El Quijote" donado por la Asociación de Libreros de Asturias.

Estreno de la cantata "Sancti Salvatoris in Corneliana" en Cornellana. Esta tarde, a las 20.00 horas, en la iglesia del monasterio de Cornellana tendrá lugar el estreno de la Cantata "Sancti Salvatoris in Corneliana", del compositor Guillermo Martínez, a cargo de Patricia Rico y Serena Pérez, junto al "Octeto Vocal", el Coro del Colegio de Aparejadores de Asturias y el Coro de la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de Joaquín Valdeón.

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 28 de abril la exposición "Un mundo simbólico", en la que Juan Falcón García recrea la obra de Legazpi a partir de herramientas y pinturas legadas por el fallecido creador. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general es de 4 euros.

