Agenda: qué hacer hoy 24 de abril en Asturias

Oviedo

Presentación. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge a las 19.30 horas la presentación y mesa redonda de "El Anuario de la Sociedad Protectora de La Balesquida". Intervienen Luis Feas Costillas, crítico de arte, y Javier González Santos, profesor titular de la Universidad de Oviedo, coordinador editorial y directivo de la Sociedad Protectora de la Balesquida. Entrada libre.

Conciertos del Auditorio. El Auditorio Príncipe Felipe es escenario a las 20.00 horas de un nuevo concierto de las Jornadas de piano. Actúa la Philharmonia Orchestra de Londres con el director Masaaki Suzuki. El violonchelo lo pone Jean-Guihen Queyras. Programa de Beethoven, Dvorák y Schuman.

Teatro. La obra "Pijotadas del buen Sancho" se representa a las 20.00 horas en el teatro Filarmónica. Acceso libre hasta completar aforo y se sorteará un ejemplar del "Quijote" entre el público.

Presentación de libros. En homenaje a los profesores Ana Cano y Fausto Díaz, a las 18.00 horas tiene lugar en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad la presentación de los volúmenes "Estudios escogidos, en homenaje a la profesora Ana María Cano González" y "Estudios escogidos en homenaje al profesor Fausto Díaz Padilla". Entrada ibre.

Día del Libro en el Bellas Artes. La biblioteca del Museo de Bellas Artes estará abierta a las visitas hasta el viernes 26, de 10.30 a 14.00 horas. Teresa Caballero, la bibliotecaria del centro, ofrece una exposición con algunos de los fondos antiguos, de historiografía del arte de los siglos XVII al XIX, tratados de arquitectura y manuales de arte.

"Imagen y palabra". La biblioteca del Seminario Metropolitano de Oviedo acoge hasta el sábado 27 la exposición "Imagen y palabra". Se trata de una selección de esculturas y pinturas cedidas por el Museo de la Iglesia en la que aparecen representadas figuras bíblicas, apóstoles y santos con libros y una muestra de biblias, misales, santorales, obras espirituales y teológicas. Puede visitarse de 16.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Vida y obra de Gabo. La cafetería mexicana Fuentes en Asturias (Bermúdez de Castro, 13) celebra, a las 19.00 horas, la charla "Vida y obra de Gabo", homenaje, por el Día del Libro, a Gabriel García Márquez. Participan los profesores Emilio Frechilla Díaz y Eduardo San José Vázquez y el escritor Alfredo Musante. Modera Fernando Díaz Luna. Entrada libre.

Conferencia en la Universidad. La Cátedra Ángel González organiza en el aula Rector Alas del edificio histórico, a las 19.30 horas, la ponencia "Ángel González y la música", a cargo de Almudena del Olmo Iturriarte.

Museo Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge hasta el 19 de mayo la exposición sonora "El sonido del arte vol. 6", de Xabier Erkizia, muestra que formó parte de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Entrada libre. Se recomienda el uso de auriculares propios para disfrutar plenamente de las obras sonoras. Además, las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo, y dentro del programa "La Obra invitada" se expone hasta el 28 de abril "Hiperbòlic", de Miquel Barceló. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición en el Arqueológico. El Museo Arqueológico acoge hasta el 16 de junio la muestra temporal "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII a X", que reúne más de una decena de ediciones facsimilares de códices bíblicos medievales. Horario: de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Entrada libre.

Escuela de Arte. La exposición "Por ahora", de Maite Centol, permanece en la Escuela de Arte de Oviedo (Julián Clavería, 12) hasta el 26 de abril. Horario de visitas: lunes, de 8.30 a 17.30 horas, y de martes a viernes, de 8.30 a 15.00 horas.

Edificio histórico. El edificio histórico de la Universidad acoge hasta el 28 de abril la exposición "Escultura y fotografía de Joaquín Valdeón". Horario, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías, realiza un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y sus quince monumentos. Además, el centro acoge hasta el 28 de abril la exposición temporal "Santiago de Gobiendes. 1.100 años de la donación de Ordoño II a la Catedral de Oviedo", organizada y creada bajo el comisariado de Lorenzo Arias Páramo con la colaboración de la Asociación "Amigos Concejo de Colunga", el Arzobispado de Oviedo y el Ayuntamiento de Colunga. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas; lunes y martes, cerrado.

Gijón

Concierto. El teatro Jovellanos será escenario a partir de las 20.00 horas de un concierto de Andrés Rodrigues e Iván Nespereira que se enmarca en la programación del ciclo "Encaja2". Los músicos interpretarán el espectáculo audiovisual "Incra".

Ateneo Jovellanos. A las 19.00 horas, se presentará el libro "Arando la mar. Memorias", del teniente general Manuel Díez-Alegría, a cargo del historiador militar Pablo González-Pola, autor del prólogo. Intervienen también José Manuel Vaquero, exdirector de LA NUEVA ESPAÑA, Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA y Trinidad Rodríguez Díez, directiva del Ateneo Jovellanos.

Asociación vecinal del Polígono. A las 19.00 horas, tendrá lugar la charla "Gijón criminal" con la presencia de Secundino Díaz, Alicia G. González y Eduardo Arias. Moderará Pilar Sánchez Vicente. La actividad se enmarca en la programación de "En abril, libros mil".

Antiguo Instituto. A las 19.30 horas, Richard Sinclair y "Amoeba Split" ofrecerán un concierto. El vestíbulo de la segunda planta del Antiguo Instituto acoge la exposición "Dinámica del Movimiento", del fotógrafo Rafer. Es visitable hasta el próximo 24 de mayo. Además, la exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 hasta el 9 de junio. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

CMI El Llano. A las 18.00 horas, tendrán lugar las II Jornadas de Bioética desde otras miradas. De la narración a la deliberación. Primero se proyectará la película "El secreto de vera Drake" y después habrá una mesa redonda sobre el aborto.

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 19.00 horas, el cuarteto "Maikel Vistel" ofrecerá un concierto en el marco de la programación de "Arte en el Barrio".

CMI La Arena. A las 18.00 horas, la organización "Derecho a Morir Dignamente Asturias" organiza el espacio de reflexión grupal "El final de nuestra vida nos pertenece".

Librería Toma 3. A las 18.00 horas, habrá un encuentro en torno al libro "Cuerpos para odiar", conducido por Raquel Presumido.

Ateneo de La Calzada. A las 19.00 horas, se proyectará la película "Paradise now" en la programación de "El cine del Ateneo".

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 26 de mayo se puede visitar la exposición bibliográfica "Cinco cronistas gijoneses: Somoza, Fabricio, Bonet, Adúriz, Piñera", comisariada por Luis Miguel Piñera, cronista de la villa y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.

Edificio Impulsa. A las 16.00 horas, se desarrollará la charla "Ciberseguridad y emprendimiento: situación, nuevas oportunidades y desafíos", dentro del programa "Incibe Emprende". Requiere inscripción previa.

Museo Evaristo Valle. Se puede visitar la exposición "SobreMESA ‘Libros redimidos’", de Víctor Arrizabalaga. Además, hasta el 30 de junio se podrá visitar la muestra "Javier del Río, íntimo", comisariada por Carmen Estrada Fernández. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 19 de mayo se puede ver la exposición "La mirada propia" de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola. Hasta el 21 de junio se podrá visitar la exposición colectiva "Los Doscientos. Hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo", comisariada por Rafael Doctor Roncero. Asimismo, hasta el 9 de junio se puede visitar la muestra "Kilos de oxígeno en la zona de intercambio", de Eugenio Ampudia. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 19 de mayo, se puede visitar la exposición "Forma y medida en la Colección del Museo Casa Natal de Jovellanos" de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 5 de mayo se puede ver la instalación audiovisual "Un continuo elástico: caucho, género y poder", de Bethan Hughes y Diego Flórez. La exposición "Motores del Clima", una muestra sobre meteorología, medio ambiente y tecnología incluida en el programa cultural de la Presidencia Española de la Unión Europea, se puede visitar hasta el 25 de mayo de 2024. También puede visitarse el proyecto fotográfico "Océano plástico", de Carlos de Paz. Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Fotografía en el Niemeyer. Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952) es uno de los fotógrafos españoles de trayectoria más importante, a caballo entre los dos siglos. Desde hoy se podrá visitar su obra en el Centro Niemeyer, hasta el 16 de junio. El proyecto de Manel Esclusa, "Luz que se esconde", es una selección de su obra fotográfica, con la inclusión de las series contemporáneas inéditas, con el fin de mostrar su búsqueda de la capacidad de la fotografía para hacer nacer lo visible desde la oscuridad.

Cuentacuentos infantil de "VA de verde y azul". _A las 18.00 horas, en la Biblioteca de La Luz plaza Fray Junípero Serra), en el marco de las actividades en las bibliotecas infantiles en la programación especial con motivo del Día del Libro el grupo, "VA de verde y azul" ofrece un cuentacuentos dirigido a niños y niñas de entre 4 y 9 años titulado "El carro de verde".

El Niemeyer exhibe una antológica de Juana Francés. La artista Juana Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990) protagoniza con motivo del centenario de su nacimiento una exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer hasta el 2 junio. Está producida por el Institut València d’Art Modern (IVAM) y comisariada por una de sus conservadoras, María Jesús Folch. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Exposición de dibujos de Semana Santa en el centro comercial El Atrio y fotografías en Ámbito Cultural. El vestíbulo del centro comercial El Atrio acoge en horario comercial la exposición de los trabajos presentados al X Concurso de dibujo infantil de la Semana Santa de Avilés. Dicho concurso está organizado por la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés y la entrega de premios se realizará el sábado 27 de abril a las 13.00 horas. Cierra los domingos y días festivos. Por su parte, en la Sala Ámbito Cultural permanecen expuestas las imágenes del Concurso de Fotografía organizado por la Junta de Hermandades local sobre la Semana Santa de Avilés. Abre de 10.00 a 22.00 horas, de lunes a sábado.

Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios de Avilés (plaza de Álvarez Acebal, 3) acoge la exposición "Soldados", del fotógrafo y artista digital Jordi Bru, una de las actividades organizadas por el Ministerio de Defensa para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2024 en el Principado de Asturias. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Exposición "Las baladas de Zapico". Tras el paseo inaugural, permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Mujeres del metal (rock). La Casa de las Mujeres de la calle de La Ferrería acoge hasta el 10 de mayo la exposición "Metal Queens Vol.3", una muestra del poder de las artistas que han roto moldes en el mundo del rock, en un género como el metal. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y de martes a jueves, de 17.00 a 19.00 horas.

Noé Baranda interpreta los incendios de Asturias. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge, hasta el 28 de abril, la exposición del fotógrafo Noé Baranda "Quemas", comisariada por Paco Nadie. Horario de visitas, todos los días, excepto los lunes, de 18.00 a 21.00 horas.

Doblete de exposiciones en Factoría Cultural. La Factoría Cultural da visibilidad hasta el 10 de mayo al trabajo de dos artistas asturianos: la mierense Andrea Rubio y el arenesco José Ángel Suárez. La primera es una de las beneficiadas de las becas avilesinas destinadas a la creación artística y expone "Al tiempo", una reflexión desde la escultura y los medios digitales sobre la gestión del día a día en las vertiginosas sociedades contemporáneas. Suárez expone "Formas y contrastes", una fusión de expresionismo y abstracción. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

La Serrana expone cuadros del avilesino Luis García. En la sede de la asociación La Serrana, en el complejo hotelero de la calle La Fruta, se puede visitar una exposición del pintor avilesino Luis García, discípulo de Manuel Soria y Favila. La exposición abre de 20.00 a 22.00 horas.

Casonas de indianos en el Valey. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge la exposición "Casonas de indianos y palacios novelescos", de David Heres Fernández, hasta el 26 de abril en el foyer del centro cultural. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado, de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Las Cuencas

Encuentro literario y conferencia en Sobrescobio. El Centro Cultural Vicente Álvarez de Rioseco acoge a las 12.00 horas "Pájaros de cuento y aves de ciudad", una sesión para toda la familia que incluye un encuentro literario con el autor David Acera en el que presentará su última obra, "¿Por qué los pájaros no tienen rey?".

Exposición sobre el conflicto de Duro Felguera. La Casa de Cultura de Sama acoge hasta el 30 de abril una exposición que conmemora las tres décadas desde que estalló el conflicto de Duro Felguera, con el despido de 242 trabajadores en septiembre de 1993.

Muestra pictórica sobre el ferrocarril Trubia-Collanzo. Hasta el 26 de abril puede verse en el Centro Cultural de Moreda la exposición de acuarelas titulada "El ferrocarril histórico Trubia-Collanzo", comisariada por Toño Huerta. Puede verse de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición "Mirada de mujer" en Langreo. La pinacoteca de Langreo acoge hasta el 30 de abril la exposición "Mirada de mujer", con imágenes de la fotógrafa Ángeles González.

Muestra fotográfica sobre espeleología en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama albergan, hasta el 26 de abril, la exposición fotográfica "Un país oculto bajo tus pies", con imágenes del espeleólogo Juan Montero. Se trata de 40 imágenes con algunas de las cuevas más espectaculares del país.

Centro

Taller de ilustración en Nava. La Casa de Cultura Marta Portal acoge a partir de las 17.00 horas un taller a cargo de "Pintar Pintar" en torno al álbum infantil ilustrado "Etenko y los patines maravillosos", escrito por Vicente García Oliva e ilustrado por Ester Sánchez. El taller aprovechará sus dinámicas imágenes para trabajar la representación de la figura humana en movimiento.

Cuentacuentos en Muros de Nalón. La Casa de Cultura de Muros acoge a las 18.30 horas "Puppy’s Dúo", con la narración oral y la música como principales pilares de creación del cuento.

Exposición en Lugo de Llanera. La sala de lectura de la biblioteca de Lugo acoge hasta el 30 de abril la exposición de pintura "Testures", con obra de Antón García Secades. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Villaviciosa. El Ateneo de Villaviciosa acoge hasta el 30 de abril la exposición "Miraes 2023", XIX Muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA). El horario de visita es de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Espacio expositivo que tiene como objetivo dar a conocer la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 30 de junio. Abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Oriente

Teatro en Parres. La biblioteca pública de Parres acoge a partir de las 19.00 horas la representación de la obra "El oso", de Anton Chejov, a cargo de la Compañía de Cangas teatro.

Presentación en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de la localidad acoge a partir de las 18.30 horas la presentación del libro "El ulular de la lechuza. Cuando los indios poblaban las praderas", de Rocío Sariego, que participará en el encuentro. Acto organizado por el club de lectura y abierto a todo el público.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge durante el mes de abril la muestra "De pandemia, tabaco y soledades", de Luis Felipe Capellín. Durante la pandemia, el autor realizó una serie de dibujos que, ahora, por primera vez da a conocer públicamente. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas; lunes y martes, cerrado. Para visitar la Cuevona de Ardines se puede retirar la entrada conjunta sin coste adicional para los pases de las 11.45 o las 16.15 horas de miércoles a domingo.

Occidente

Teatro en Cangas del Narcea. El teatro Toreno acoge a las 20.00 horas la representación de la obra "Yo la quería", de "Higiénico Papel Teatro", dirigida a público adulto.

Cuentacuentos en Tineo. El actor Carlos Alba Cellero protagonizará a partir de las 18.00 horas el cuentacuentos "La caja mágica" en la biblioteca municipal de la localidad.

Cine en Vegadeo. La Casa de Cultura de A Veiga acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "On the go", de María Gisèle Royo y Julia de Castro, dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Teatro infantil en Figueras. La compañía "Mar Rojo Teatro" visitará la Casa de Cultura de la localidad para representar, a las 17.00 horas, "La Biblioneta de Eme", dirigida por Mar Lombardo y Francisco Javier Rojo Gómez e interpretada por Mar Lombardo. El espectáculo tiene una duración aproximada de una hora.

Ponencia en Cartavio. La Escuela de Salud de Coaña poner sobre la mesa las "Claves en la prevención del ictus" de la mano del médico Javier Huerta Díaz. Una vez más, esta cita con la salud se desarrollará en las Escuelas de Cartavio, a partir de las 16.30 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 3 de mayo la exposición de la XXVI Edición del Premio Asturias de Arquitectura, que se puede visitar de martes a sábado de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves también de 17.00 a 19.00 horas.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco acoge hasta el 30 de junio la muestra "Corazón verde", de Juanma Tapia, que está disponible de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. Las visitas fuera de horario pueden concertarse llamando al 618882326.

Suscríbete para seguir leyendo