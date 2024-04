El Coro de la Fundación Princesa de Asturias ofrece dos conciertos en Galicia con un programa solidario

El Coro de la Fundación Princesa de Asturias va a ofrecer dos conciertos en Galicia (en Vigo el 2 de mayo, y en Pontevedra el día 3) enmarcados en el programa solidario «Cultura por alimentos» puesto en marcha por Afundación, la Obra Social de ABANCA, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), Premio "Príncipe de Asturias" de la Concordia 2012.

Los asistentes van a poder donar productos no perecederos para su distribución a los bancos de alimentos locales.

El primero de los recitales tendrá lugar el jueves, 2 de mayo, en el Teatro Afundación Vigo, a las 20:00 horas. Al día siguiente, el Coro ofrecerá un nuevo concierto en el Auditorio Sede Afundación Pontevedra, que dará comienzo a las 20:30 horas.

Bajo la dirección de su titular, José Esteban García Miranda, y acompañado por el pianista Óscar Camacho, el Coro interpretará un repertorio de polifonía religiosa contemporánea, cuyos textos abarcan antífonas medievales, canciones tradicionales y poemas decimonónicos. Un total de doce composiciones con obras de, entre otros, Xabier Sarasola, los compositores noruegos Kim André Arnesen y Ola Gjeilo o el estadounidense Daniel Elder y que también incluye lieder de Johannes Brahms.

Los antecedentes del Coro hay que buscarlos en 1983, cuando la Fundación Princesa de Asturias creó una agrupación polifónica para que, recogiendo la tradicional afición de los asturianos por la música coral, elevase su trabajo a los máximos niveles. Dirigido desde 1989 por José Esteban García Miranda, está considerado como una destacada formación amateur y cuenta con un reconocido prestigio en el ámbito internacional.

El programa completo de ambos recitales es el siguiente:

-O sacrum convivium, de Xabier Sarasola (1960)

-Ubi caritas et amor, de Josu Elberdin (1976)

-Even when He is silent, de Kim André Arnesen (1980)

-Ave Maris Stella, de Trond Kverno (1945)

-Ave María, de Javier Busto (1949)

-O magnum mysterium, de Javier Busto (1949)

.O schöne Nacht, op.92 n.º 1, de Johannes Brahms (1833-1897)

-Warum, op.92 n.º 4, de Johannes Brahms (1833-1897)

-The Rose, de Ola Gjeilo (1978)

-My Flame the Song, de Kim André Arnesen (1980)

-Lullaby (from Three nocturnes), de Daniel Elder (1986)

-The House of the Rising Sun, canción tradicional norteamericana con arreglo coral: Bob Chilcott