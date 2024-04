La hija de Bertín Osborne se pronuncia sobre la retirada de su padre: "Ya le estaba costando"

A pesar de que sigue firme en su postura de no pronunciarse ni sobre Gabriela Guillén ni sobre la demanda de paternidad que ha interpuesto contra su padre para demostrar que su bebé es hijo del cantante, Eugenia Osborne ha vuelto a derrochar amabilidad con la prensa en su última aparición, revelando cómo se encuentra Bertín Osborne después de subirse de nuevo a un escenario tras los durísimos momentos que pasó en los últimos 3 meses a causa de las secuelas del Covid.

"Ya le estaba costando la idea de que no podía cantar, pero hoy he comido con él y estaba muy contento con el resultado, se vio que podía, que tenía fuerza otra vez, así que muy bien" ha explicado, reconociendo que este concierto ha sido un chute de energía tanto en lo personal como en lo profesional: "Hombre claro es que cuando estas en casa* es como el que está jubilado, se ve en su casa, sin nada que hacer y se le caen las paredes encima. Mi padre estaba un poco igual en el campo" confiesa, asegurando que ahora está "fenomenal, con muy buena cara, muy buen aspecto y de salud bien".

Sin embargo, Eugenia apela a la cautela y aunque Bertín le dice que "está como un toro", su hija cree que ahora "le toca descansar y hacer lo que le apetece cuando le apetece. Y que descanse cuando necesite descansar, es lo que más me importa". "Me cuesta imaginarme su retirada la verdad, supongo que llegará el díoa pero no creo que sea pronto" añade, convencida de que todavía le queda mucho por decir en el mundo de la música porque "está muy bien físicamente".

Afirmando que ve a su padre "muy tranquilo y muy bien", la influencer reconoce que no le importaría que volviese a enamorarse tras su polémica relación con Gabriela: "Yo quiero que él sea feliz, si es con alguien, con alguien, y si es solo, nos tiene a nosotros también".

La figura de abuelo

Y es que como nos cuenta Eugenia, Bertín no es solo un gran padre, sino también "un abuelo increíble". "Siempre le han encantado los niños, es el abuelo que se tira en la piscina con ellos, que juega con ellos a cualquier cosa, que los monta en el coche y se los lleva por el campo, se van a montar a caballo... es el primero que está con ellos. Siempre ha sido muy familiar y con sus nietos está encantado" asegura sonriente.

Cambiando de tema, la influencer también nos ha hablado sobre su hermana Ana Cristina Portillo, que acaba de anunciar su boda: "Ya por fin, por fin se casa, la verdad es que estábamos deseando, Santi es una monada, llevan siete años juntos y ya tocaba". "Las cuñadas estamos encantadas de que Santi se quede en la familia. Estamos todos deseando que llegue el día, y mi padre emocionado, encantado. Se alegra mucho por ella" afirma.