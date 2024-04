El Memorial "María Luisa", 19.000 imágenes y una intrahistoria mágica que ha contado hasta la televisión china

Hay historias que se cuentan mejor por sus anécdotas. Y proyectos cuya dimensión se toma mejor con distancia.

Las dos cosas le pasan al Memorial "María Luisa". El Certamen Internacional de Fotografía y Vídeo de Montaña, Naturaleza y Aventura, que nació "por la inercia de una maldita piedra", la que en 1990 le causó la muerte en el Peñón de Les Travieses, casi al pie de casa, a la montañera piloñesa María Luisa Álvarez. Y que, concebido como un homenaje para ella y un bálsamo para el shock emocional que sufrían los amigos, reunió 145 diapositivas en la primera convocatoria, meses después de su muerte.

Ese centenar de diapositivas se han convertido en 19.000 imágenes a concurso en la última convocatoria, la que rubrica 34 años de magia y heroicidad. Una convocatoria que ha estado precedida y jaleada, además, por un programa dedicado a ellos en la televisión de China. De hecho, esa es la distancia buena para mirar el Memorial "María Luisa". Desde China, Malasia, Japón, Norteamérica... desde las antípodas. Donde se valora más el certamen que en casa.

Paseíllo con gaiteros que se monta el día de la entrega de premios en el Filarmónica / Memorial M. L.

Tres décadas después, aquel tímido memorial que encontró eco sobre todo entre los montañeros vascos aficionados a la fotografía ha convertido Piloña en una pasarela por la que quieren desfilar los mejores autores temáticos del mundo. Que cada año ha crecido un poco más y al que no se le ve el techo. Porque además, el que participa repite.

Ya han enviado sus imágenes al memorial fotógrafos de 105 países diferentes. Y han viajado a Asturias para recoger su diploma profesionales y aficionados de los cinco continentes. Este año ya han confirmado su presencia en la gala de entrega de premios (el 18 de mayo a las 19 horas, en el teatro Filarmónica de Oviedo, con entrada libre) desde 15 países. Viajarán ganadores desde Suecia, Australia, Hungría, Italia, Polonia, Francia, EE UU, China, Suiza, Alemania, India, Argentina, Canadá y diferentes puntos de España.

La exhibición de equilibrismo que hizo en Piloña Alexander Schulz, ganador en una modalidad de vídeo en 2018 / LNE / Memorial M. L.

Por ahí podrían empezar las anécdotas. "Damos a conocer siempre los premiados el 1 de marzo a las 12 de la noche. Y ahora con internet somos conscientes de la expectación que levanta en todo el mundo nuestro anuncio. Hay gente que está sin dormir pendiente del fallo, o quien te dice que acabó transmitiendo sus nervios hasta a su perro. Es entonces cuando pensamos… ¡vaya lío tenemos montado!", cuenta Román Benito, uno de los fundadores y presidente del memorial.

Otro "feedback" les llega solo unas horas después. "El 2 de marzo ya nos empiezan a entrar emails de gente que está planificando el viaje a Asturias y te pregunta cómo se llega más fácil hasta esta región de España desde cualquier punto del globo…", sigue Benito. En ese bucle de correos siguen metidos durante días.

El malasio Ayie Ibrahim, con su traje de gala en la edición de 2023 / LNE / Memorial M. L.

El memorial no tiene ánimo de lucro y el presupuesto no les da, ni de lejos, para pagarles a los galardonados su viaje a Asturias. Como mucho, desde que abrieron la sección de mejor fotografía de un concursante novel –menor de 20 años–, han colaborado excepcionalmente con los gasto de algún menor que para poder recoger su premio tenía que afrontar la doble inversión de venir acompañado de un tutor. "Todo corre cuenta de ellos. Nosotros solo pagamos la cena posterior a la gala. Tampoco les convocamos para maratones, ni hacemos salidas fotográficas. Aquí les tratamos bien, queremos que disfruten y tengan una buena experiencia de relación con otros amantes de la fotografía como ellos. Nada le gusta más a un fotógrafo que hablar con otros de sus temas", dice Román Benito que asistió a una charla a cuatro bandas y con cuatro nacionalidades sobre una piedra de una costa de Tasmania.

"¿Cómo es posible que venga un señor de Nueva Zelanda hasta Infiesto y tres días después se vuelva para su casa llevándose solo un diploma de cartón en la maleta? Pues muy bien no lo sabemos", encadena el fundador. Algún visitante tienen que no se pierde ni un año. En una ocasión el susodicho se encontraba fotografiando volcanes en Islandia; tras una odisea y muchas horas de viaje ininterrumpidas, llegó a Asturias, disfrutó del certamen, y voló de vuelta para instalarse en la misma tienda de campaña de la que había salido tres días antes. El año pasado el malasio Ayie Ibrahim agradeció en el escenario del Filarmónica a su familia y amigos que le hubieran dado "el apoyo para venir a España" y disfrutar con su galardón. Todos sobreentendieron el esfuerzo. Fue el mismo asistente que preguntó si podía asistir a la gala vestido con el traje regional malasio, de raso brillante con tocado singular que a nadie pasó desapercibido. Otros no preguntan, ni falta que les hace. Como el vencedor novel de hace unos años, canadiense, al que su familia envió a Asturias en avión privado (los noveles ganan de premio una tablet).

La cena de gala en el Reconquista / LNE / Memorial M. L.

En el memorial solo el vencedor absoluto tiene un ingreso jugoso: 3.000 euros, trofeo, diploma y el cuidado libro de cada edición. Los ganadores por categorías –ahora hay 14– obtiene 300 euros y los mismos atributos. Para el vencedor en vídeo van otros 3.000 euros canjeables por material de uno de los patrocinadores, Fotoruano, de Palma de Mallorca. Una empresa que cuando los organizadores del "María Luisa" solo habían recibido negativas de apoyo por parte de firmas asturianas vinculadas al sector, llegó desde las Baleares dispuesta a ocupar su sitio. A los responsables de Fotoruano les habían hablado del memorial, alguien vino a conocerlo, quedó fascinado del nivel y el montaje desplegado y decidió que quería que su nombre se asociara al memorial. Ahora venden su material a muchos de los que pasan por el "María Luisa".

Para los efectos de quién está detrás de esta gesta se puede decir que son una quincena de socios –con cuota– y unos cuantos patrocinadores. Ahí están la Fundación Cajastur, la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Piloña (donde nació y donde se monta cada año alguna actividad como la exposición fotográfica de los ganadores), el Ayuntamiento de Oviedo-FMC, y la cervecera Ordum, "al margen de otros colaboradores que dan facilidades".

Román Benito / LNE / Memorial M. L.

Y así, con esos pocos mimbres, van de boca en boca por el mundo. "A un gran fotógrafo muy bueno de Alicante, cuando le preguntaron cómo había conocido el Memorial "María Luisa", confesó que le habían hablado de él en Alemania", relata Román Benito. En ese país les conocen por lo menos desde hace 20 años. De allí procedían los dos primeros galardonados que vinieron a recoger en persona su premio. "Era la edición 13.ª y cuando pensábamos que vendrían habiendo vivido de todo, resultó que los sorprendidos fueron ellos. La mujer hasta se llevó a su casa el ramo de flores que le dimos en la gala".

A veces han tenido que ser cuidadores a tiempo completo de los galardonados. Como con el joven húngaro Csaba Gönye; "vino solo, sus padres le metieron en un avión y nos avisaron de su llegada. Pero el aeropuerto estaba a punto de cerrar y por allí no aparecía. Hasta que llegó con la Guardia Civil... que le había encontrado caminando por la pista de aterrizaje. Al día siguiente, muy temprano, nos avisaron de Infiesto de que andaba despistado preguntando cómo llegar a Ribadesella. Quería ver el mar, y allá lo llevamos", rememora Benito.

Exposición en Piloña con el cartel del Memorial y la foto de María Luisa Álvarez; aplaudiendo, el alcalde de Piloña en el centro, Iván Allende, con dos ganadores: Lasse Kurkela y Cristóbal Serrano / M. M. L.

Hay muchos concursos fotográficos por el mundo, pero el "María Luisa" no parece tener réplica. Dicen que aplican "la coherencia absoluta, el respeto por los fotógrafos y su trabajo, por eso ni nos quedamos con los derechos de las imágenes ni les ponemos trabas para que las presenten a ningún otro concurso. Ni las venderíamos por un millón de euros a ninguna multinacional que quisiera hacer un calendario. Porque no son nuestras", recalca Benito.

Su obsesión es que ese concurso se conduzca "como la mejor empresa". Y poder ofrecer a los asturianos una tarde en el Filarmónica "con los notarios del planeta". "Queremos continuar siendo una plataforma que ayuda a mentalizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger nuestro mundo y disfrutar sin dejar ninguna huella. De la misma forma que lo hacen nuestros concursantes en las montañas, los mares, ríos, etcétera". Y ser ejemplo, además, de que "con rigor y calidad la sociedad civil también se puede lanzar proyectos capaces de cambiar las cosas".

La revista «China National Travel» anuncia el inicio de la 32.ª edición del Memorial «María Luisa» de Fotografía y Vídeo, ilustrando la noticia la foto «Mi mamá me cuida», de Enrique Bullón, premiada con mención de honor en la edición anterior / M. M. L.

