Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 27 de abril

Oviedo

Rock asturiano. El teatro Filarmónica es escenario del 8.º Concierto "El Rock Asturiano en The Cavern". Lo organiza Lennon’s Lugones, un bar musical que celebra cada año en el The Cavern Club de Liverpool un concierto con bandas asturianas a través de la Asociación Cultural "Hope to be There". Las bandas que tocan hoy a las 20.00 horas son las elegidas para representar a la música asturiana en Inglaterra. Este año serán: "Johnny Penicilina y Los Frixuelos Eléctricos", "Valvulina" y "Muzakeros". Entradas a 15 euros.

Folclore en la calle. El ciclo de espectáculos urbanos "Folclore en la calle" continúa hoy a las 11.30 horas en la plaza de la Escandalera con la actuación de bandas de gaitas y grupos de baile. El espectáculo, a cargo de la asociación de baile y danza tradicional Filandón continuará por las calles del centro de Oviedo y del casco antiguo hasta las 14.30 horas.

Banda de Música. La Banda de Música Ciudad de Oviedo protagoniza a las 13.00 horas un nuevo concierto en la calle dentro de su programación de primavera-verano organizada por la Fundación Municipal de Cultura, bajo la dirección de David Colado Coronas. El lugar elegido en esta ocasión es la plaza del Conceyín, en La Corredoria. El concierto es gratuito.

Off Zarzuela. La Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo da un concierto gratuito desde las 19.30 horas en el teatro de Pumarín. Dentro de la XXXI edición del Festival de Teatro Lírico Español "Off Zarzuela". El director es José Manuel San Emeterio y la pianista, Lisa Tomchuk. Acceso libre hasta completar el aforo.

Teatro Campoamor. Desde las 20.00 horas, la compañía Losdedea Slu se sube al escenario del teatro Campoamor para interpretar la obra "Pandataria", en la que participa la conocida actriz Cayetana Guillén Cuervo. Dura 80 minutos y el público recomendado es adulto. Entradas a 10 euros (anfiteatro), 16 euros (principal) y 20 euros (patio, platea y entresuelo).

Encuentro de coros universitarios. La basílica de San Juan El Real alberga a las 20.30 horas el VI Encuentro de Coros Senior Universitarios en Asturias. En la actuación participarán la Coral de Azabache y el Coro de Bilbao (Aulas de la Experiencia de la Universidad del País Vasco) y el Coro de Valladolid (Programa de la Experiencia de la Universidad Pontificia de Salamanca). Promueven la Asociación Lírica Asturiana Alfredo Kraus y la Asociación Coro Aulas de la Experiencia de la Universidad de Oviedo.

El Sonido del Arte. El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge hasta el 19 de mayo la exposición sonora "El sonido del arte vol. 6", de Xabier Erkizia, muestra que formó parte de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo. Se recomienda el uso de auriculares propios para disfrutar plenamente de las obras sonoras.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Además, dentro del programa "La Obra invitada", se expone hasta el 28 de abril "Hiperbòlic", de Miquel Barceló, una pintura que procede de la propia colección del artista mallorquín. Abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición en el Arqueológico. El Museo Arqueológico acoge la muestra temporal "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII a X", que reúne más de una decena de ediciones facsimilares de códices bíblicos medievales. Hasta el 16 de junio, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Entrada libre.

Edificio histórico. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de abril la exposición "Escultura y fotografía de Joaquín Valdeón". De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Gijón

Gijón Sound. Dentro de la programación del evento musical Gijón Sound, a las 13.00 horas habrá un sesión vermú en la plaza Mayor con "Los Vólidos" y "Guadalupe plata". Y a las 20.30 horas, en el mismo emplazamiento, tocarán "Los Estanques", "Santero y los muchachos" y "Calizo".

Teatro de la Laboral. A las 20.30 horas se muestra el musical "Los Secretos. A tu lado" en el teatro de la Laboral, con la participación en directo de la banda "Los Secretos".

Escena en Danza. Mari Paula. representará "Escambo" en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur a las 17.30 horas, dentro de la programación de Escena en Danza. Además, en el mismo espacio, "Zig Zag Danza" mostrará a las 18.00 horas "Portrait". Y a las 19.00 horas Álvaro Rodríguez Piñera "Recorrido de la trayectoria un bailarín de ballet profesional".

Jardín Botánico. De 11.00 a 14.00 horas se celebra el taller para adultos "Huerto urbano, cultivo de tomates" en el Jardín Botánico.

Antiguo Instituto. Entre las 10.00 y 13.30 horas, y de 16.00 a 18.30 horas, habrá en el Antiguo Instituto una lectura pública de "Cien años de soledad", de Gabriel García Márquez.

Perchera Suena. Hasta el miércoles 1 de mayo se celebra el evento Perchera Suena en el barrio de Perchera. A las 21.00 horas actuará Grupo Da Silva y a las 00.00 horas Dj Danky.

CMI El Llano. La Banda de Música de Gijón ofrecerá a las 19.00 horas el concierto "Sonidos de Hollywood" en el Centro Municipal Integrado de El Llano.

Laboral Centro de Arte. De 11.00 a 14.00 horas se imparte el taller "De lona a bolso. Creando con diseño circular" en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.

Arenas Movedizas. La Escuela de Comercio acoge la última jornada del taller para jóvenes "Metaversos y creación musical con Patchxr". La actividad, de 11.00 a 14.00 horas, se enmarca en la programación de "Arenas Movedizas. Experimentos en torno a la cultura audiovisual".

Toma 3. A las 19.00 horas tendrá lugar la presentación del libro "El estado de Florida contra Jim Morrison", de Iván Reguera. Será en el local Toma 3.

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas, dentro de la programación de Laboral Cinemateca, se proyectará "La chica que sanaba".

Sala Acapulco. David Suárez ofrece a las 20.00 horas su espectáculo "Humor Blanco" en la Sala Acapulco.

Sala Tizón. La banda "Los Sangrientos" darán un concierto a las 21.30 horas en la Sala Tizón.

Meidinerz Jazz Club. "Maikel Vistel Cuarteto" actuará a las 21.30 horas en Meidinerz Jazz Club a partir de las 21.30 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 26 de mayo se puede visitar la exposición bibliográfica "Cinco cronistas gijoneses: Somoza, Fabricio, Bonet, Adúriz, Piñera", comisariada por Luis Miguel Piñera, cronista de la villa y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 19 de mayo, se puede visitar la exposición "Forma y medida en la Colección del Museo Casa Natal de Jovellanos" de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Bebecuentos en la Casa de Cultura, con Ana Capilla. Comienzan al mediodía y están dirigidos para niños de entre seis meses y 3 años.

El Niemeyer exhibe el cuadro "Eugenia Martínez Vallejo, vestida". La Cúpula del Centro Niemeyer exhibe el cuadro "Eugenia Martínez Vallejo, vestida", del que es autor el pintor avilesino del siglo XVII Juan Carreño de Miranda, que trabajó al servicio de la Corte española. Hasta el 2 de junio.

La Semana Solidaria de Llaranes. El psicólogo Valentín Rodil imparte una charla titulada "La escucha que sana" en la casa parroquial de Llaranes al mediodía. Posteriormente a las 18.00 horas, se ha programado un "Escape room" titulado "Descubrir el tesoro de diversas culturas".

Mercado semanal en Las Vegas. Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario de 8.00 a 14.00 horas en el entorno del parque Europa.

El Niemeyer exhibe una antológica de Juana Francés. La artista Juana Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990) protagoniza con motivo del centenario de su nacimiento una exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer hasta el 2 junio. Está producida por el Institut València d’Art Modern (IVAM) y comisariada por una de sus conservadoras, María Jesús Folch. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Entradas: 4 euros por persona (3 euros para la entrada reducida para diversos colectivos) en la taquilla del Centro Niemeyer o en www.centroniemeyer.es.

Fotografía en el Niemeyer. Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952) es uno de los fotógrafos españoles de trayectoria más importante, a caballo entre los dos siglos. Desde hoy se podrá visitar su obra en el Centro Niemeyer, hasta el 16 de junio. El proyecto de Manel Esclusa, "Luz que se esconde", es una selección de la ingente obra fotográfica de este autor, con la inclusión de las series contemporáneas inéditas, con el fin de mostrar su búsqueda formal en un constante poner a prueba la capacidad de la fotografía para hacer nacer lo visible desde la oscuridad.

Exposición de dibujos de Semana Santa en el centro comercial El Atrio y fotografías en Ámbito Cultural. El vestíbulo del centro comercial El Atrio acoge en horario comercial la exposición de los trabajos presentados al X Concurso de dibujo infantil de la Semana Santa de Avilés. Dicho concurso está organizado por la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés y la entrega de premios se realizará hoy, 27 de abril, a las 13.00 horas. En la Sala Ámbito Cultural permanecen expuestas las imágenes del Concurso de Fotografía organizado por la Junta de Hermandades local sobre la Semana Santa de Avilés. Abre de 10.00 a 22.00 horas, de lunes a sábado.

Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios de Avilés acoge la exposición "Soldados", del fotógrafo y artista digital Jordi Bru. El acto se enmarca dentro de las actividades organizadas por el Ministerio de Defensa para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2024 en el Principado de Asturias. Jordi Bru es un fotógrafo profesional dedicado a la recreación de ejércitos y batallas históricas. De lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "Las baladas de Zapico". Tras el paseo inaugural, permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Mujeres del metal (rock). La Casa de las Mujeres de la calle de La Ferrería acoge hasta el 10 de mayo la exposición "Metal Queens Vol.3", una muestra del poder de las artistas que han roto moldes en el mundo del rock, en un género como el metal. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los martes y jueves, de 17.00 a 19.00 horas. También los miércoles en horario de 17.00 a 19.00 horas.

Noé Baranda interpreta los incendios de Asturias. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge, hasta el 28 de abril, la exposición del fotógrafo Noé Baranda "Quemas", sobre los incendios que arrasaron Asturias en el 2023. La muestra está comisariada por Paco Nadie y pertenece a la convocatoria de 2023 de Artes Visuales de Asturies Cultura en Rede. De 18.00 a 21.00 horas.

La Serrana expone cuadros del avilesino Luis García. En la sede de la asociación La Serrana, en el complejo hotelero de la calle La Fruta, se puede visitar una exposición del pintor avilesino Luis García (El Estrellín, 1956), discípulo de Manuel Soria y Favila. El artista desarrolló carrera como profesor de dibujo y acuarela entre 1984 y 2018 y dirigió entre 1996 y 2016 la academia Las Artes en Piedras Blancas y Villalegre. La exposición abre de 20.00 a 22.00 horas.

Las Cuencas

Charla y homenaje sobre la colonia penitenciaria del pozo Fondón. La programación del ciclo "Abril republicanu" en Langreo concluye este sábado. A las 12.30 horas la historiadora del arte Mónica García hablará, en las Escuelas Dorado de Sama, de la "Memoria documental de las colonias penitenciarias mineras". A las 13.30 horas, se renovará la placa de la colonia penitenciaria del pozo Fondón, en Langreo.

"Batalla de gallos" en Langreo. El parque Dorado de Sama –en caso de lluvia, el colegio Gervasio Ramos– acoge hoy a las 18 horas el espectáculo "Royale Battles", las denominadas "batallas de gallos" entre amantes de la música rap.Concierto de Primavera del Orfeón de Mieres. El auditorio Teodoro Cuesta es escenario esta tarde, a las 19.30 horas, del Concierto de Primavera del Orfeón de Mieres. También estará el Coro Voces de Teverga. La entrada es libre.

"Alloria", concierto rock en Villoria, Laviana. Hoy en Villoria, Laviana, se celebra desde las 18 horas el festival de música rock "Alloria". Abrirá el grupo "Los Kordinaos". A las 19.30 horas estarán "Molante", a las 21 horas "Trujas", a las 22.30 "Tribute Against The Machine". a medianoche "En Diskordia" y a continuación, "Me Fritos and the Gimme Cheetos" y "Titi Possesion".

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. De miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Cuentos teatralizados en Barredos y Canzana (Laviana). Los más pequeños podrán disfrutar hoy de dos espectáculos de cuentos teatralizados en Laviana, ambos a las 18 horas. En la biblioteca de Barredos se podrá ver "Tante, el elefante", mientras que en el centro social de Canzana se podrá asistir a "¡Bee! El rebaño".

Centro

Poesía en Candamo. Hoy se pone el broche de oro a la segunda edición de "Poesía en las Huertas" con la organización de una feria del libro centrada en la poesía en la que participarán algunas editoriales y librerías de Asturias. El evento cuenta con el siguiente programa: desde las 10.30 hasta las 13.30 tendrá Feria del libro de poesía en el palacio Valdés Bazán, así como el Club de lectura "Lletres de Candamu", y para cerrar los actos, a las 20.00 horas, tendrá lugar el recital de guitarra “Cantando a los poetas” de Nacho Loy.

Feria del Click en Siero. Este fin de semana la plaza cubierta de La Pola acoge la sexta edición de este mercado temático en el que participan 23 puestos de venta de clicks de 1ª y 2ª mano, antigüedades, exposición de maquetas, zonas de actividades y Photocall. También se podrá disfrutar de 9 dioramas, encuentro de aficionados y talleres infantiles gratuitos. Horario: sábado, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.30h y de 17.00 a 20.00.

Cine en Villaviciosa. El teatro Riera acoge esta tarde, a las 18.00 horas la proyección de "El gato Tabby y otras historias felinas". Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar aforo.

Magia en Posada de Llanera. En el espacio escénico Plaza La Habana, a las 19.00 horas, el Mago Nacho presenta su espectáculo "The magic show", dirigido a público familiar.

Exposición del taller de pintura en Grado. La Casa de Cultura de la villa moscona acoge la exposición "Pintando el patrimonio olvidado: hórreos y paneras en el concejo de Grau". 29 pintores y 58 cuadros basados en las fotografías del libro de Gustavo Adolfo Fernández, cronista oficial del concejo. De lunes a viernes, de 10.00 a 20.45; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45.

Oriente

Cine en Cabrales. La Casa Bárcena de Carreña acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "On the go". Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar aforo.

Semana de la floración del manzano en la Comarca de la Sidra. Este fin de semana se celebra en la Comarca de la Sidra la floración del manzano, con visitas guiadas y diferentes actividades, una de ellas en Colunga, en el Museo del Jurásico. También algunos restaurantes de la zona ofrecen menús con toque de manzana y sidra.

Teatro en Ribadesella. El salón de actos de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.00 horas la representación de "Recuerdos", de Adrián Conde, quien presenta un cuento sobre la inteligencia emocional y la resiliencia. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro infantil en Ribadedeva. El auditorio Bajo Deva de Unquera acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "Pinocho", a cargo de la compañía profesional asturiana "Mar Rojo Teatro".

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge durante el mes de abril la muestra "De pandemia, tabaco y soledades", de Luis Felipe Capellín. Durante la pandemia, el autor realizó una serie de dibujos que, ahora, por primera vez da a conocer públicamente. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Club de Lectura en Navia. Navia acoge el XII Encuentro de Clubes de Lectura de las Bibliotecas Públicas de Asturias. En esta ocasión la protagonista será la escritora Carme Riera, una de las más importantes escritoras de las últimas décadas. La cita será en el hotel Spa Blanco de La Colorada, a las 11.00 horas.

Velada de poesía en los Oscos. Santa Eulalia de Oscos acoge las Ozcas’24, Veladas de Poesía. De 12.00 a 13.30 horas, matiné de poesía junto a Servanda, con Niñes poetas y Muyeres que escriben; de 20.00 a 23.00 horas, lectura de poesía por los bares y micro abierto, con combate lírico incluido.

Feria de Abril en Valdés. Hoy se celebra una gran Feria de Abril en Barcia, organizada desde la Asociación Cultural El Hórreo y contará con las actuaciones de A la Deriva Flamenca, de sevillanas y también de un grupo de FitFlamc. Todo ello con música en directo.

Marcha solidaria en Navia. Esta tarde en Puerto de Vega se celebra una Marcha Solidaria en favor de la Asociación Gandulín Asturias, organizada por la Asociación de Mujeres La Romanela, la marcha parte desde el parque Benigno Blanco, a las 17.00 horas. El recorrido será sencillo. Las inscripciones tendrán un precio de 5 euros.

Exposición en La Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el día 28 la exposición "Un mundo simbólico", en la que Juan Falcón García recrea la obra de Legazpi a partir de herramientas y pinturas legadas por el fallecido creador. De martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.