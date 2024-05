Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 2 de mayo de 2024

Oviedo

Presentación. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge hoy dos actos. A las 18.00 horas empieza la presentación y posterior actuación sobre el vídeo "Valiente: Héctor Braga y Víctor Manuel cantan sobre la Guerra Civil en Asturias". Intervienen Héctor Braga, artista y especialista en instrumentos antiguos que recuperó la rota de Arlós; Félix Feito, recreador histórico y protagonista del vídeo, y Antonio Llaneza, director del vídeo. A las 19.30 horas tiene lugar la conferencia "La interconexión de todo con todo". Intervienen Matilde de Torres Villagrá, médico y maestra de conocimiento personal. Presenta Alicia Fuertes, orientadora familiar y psicoterapeuta. Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

OSPA. El Auditorio Príncipe Felipe acoge, a las 20.00 horas, el concierto extraordinario de Les Lletres Asturianes de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). Participan Daniel Sánchez Velasco, como director; Martín García y Juan Barahona, como solistas al piano, y Rafael Casanova y Francisco Revert como solistas de percusión. Interpretan a Prieto ("Chichén Itzá"), Bartók ("Concierto para dos pianos y percusión") y Sánchez ("Tres canciones asturianas"). Entradas gratuitas online y en la taquilla del Auditorio.

Oviedo Escribe. El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (Schultz, 5) acoge, a las 19.30 horas, una nueva entrega de los encuentros literarios con autores y autoras apasionados por la ciudad, "Oviedo escribe". En esta ocasión interviene Jorge Ordaz. Coordina Iván de Santiago. Entrada libre.

RADAR. El teatro Filarmónica acoge, a las 20.00 horas, la proyección de la película "Empieza el baile", de Marina Seresesky. La sesión se enmarca en el ciclo "¿Y usted, de qué se ríe?" de RADAR. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Además, el Museo acoge hasta el 19 de mayo la exposición sonora "El sonido del arte vol. 6", de Xabier Erkizia, muestra que formó parte de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Entrada libre. Se recomienda el uso de auriculares propios para disfrutar plenamente de las obras sonoras. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición en el Arqueológico. El Museo Arqueológico acoge la muestra temporal "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII a X", que reúne más de una decena de ediciones facsimilares de códices bíblicos medievales. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 16 de junio. Horario: de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Galería Caicoya. La Galería Caicoya (Principado, 11) expone la muestra "Una tesis, un poema y algunas huellas", de Adolfo Manzano, en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 17 de mayo.

Estudio Pablo de Lillo. La galería estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) expone la muestra colectiva "Infra-", en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 21 de mayo.

Sala de Arte Alfara. La Sala de Arte Alfara (Carlos Casanueva, 16) expone la muestra colectiva "Retrospectiva de los diez Encuentro CIEC/aLfaRa", en horario de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

Galería Arancha Osoro. La Galería Arancha Osoro (Independencia, 6) expone la muestra "Vuelta al origen", de Paula Blanco, en horario de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 4 de mayo.

Galería 451. La galería 451 (Mon, 26) expone la muestra "Prueba de estado I", de Ora Labora Studio, en horario de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 5 de mayo.

Sala Borrón. La muestra "Paisaje de miradas", de la artista Iratxe Esteve, puede visitarse en la Sala Borrón (Plácido Arango Arias, 3) hasta el 24 de mayo. El horario de la sala es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Gijón

LEV Festival. La programación del Laboratorio de Electrónica Visual (LEV Festival) continúa hoy su actividad. En el teatro Jovellanos se podrá disfrutar de "Lorem. Distrust Everythin" a las 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 16.00, 16.45, 17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 21.15 y 22.00 horas. Y en el teatro de la Laboral, de la instalación de Romeo Castellucci & Scott Gibbons titulada "The third reich" a las 18.00 y 20.00 horas. En el Antiguo Instituto estará disponible de 16.00 a 20.30 horas la instalación audiovisual "Oh Lord", de Guillaume Marmin. Además, la antigua Escuela de Comercio acoge durante todo el día "Slow walker", de Peder Bjurman. Allí también estará la experiencia de realidad virtual de Fish Wang, titulada "Red Tail", a la que se podrá entrar de 11.00 a 12.00 y de 16.00 a 21.00 horas. En ese mismo horario se podrá ver "Uncanny Alley", de Rick Treweek.

Antigua Escuela de Comercio. La ex directora técnica del Museo Naval de Madrid María Dolores Higueras Rodríguez ofrece en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio, a las 19.00 horas, la charla "Jorge Juan y la marina ilustrada". La cita la organizan la Fundación Alvargonzález y el Ateneo Jovellanos con motivo del 250.º aniversario del fallecimiento de Jorge Juan Santacilia.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Antiguo Instituto. La exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 26 de mayo se puede visitar la exposición bibliográfica "Cinco cronistas gijoneses: Somoza, Fabricio, Bonet, Adúriz, Piñera", comisariada por Luis Miguel Piñera, cronista de la villa y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Se puede visitar la exposición "SobreMESA ‘Libros redimidos’", de Víctor Arrizabalaga, en el Museo Evaristo Valle. Además, hasta el 30 de junio está abierto al público la muestra "Javier del Río, íntimo". Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 21 de junio se podrá visitar la exposición colectiva "Los Doscientos. Hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo" en el Museo Barjola. Asimismo, hasta el 9 de junio está abierta la exposición "Kilos de oxígeno en la zona de intercambio", de Eugenio Ampudia. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. Se puede disfrutar de la exposición "Carreteras secundarias", de Kiko Miyares, en la galería Bea Villamarín. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 4 de mayo está abierta al público la exposición "Camín de memoria", de María Jesús Rodríguez, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Avilés y comarca

Documental. "Atiendi Asturies, atiendi, 50 años de Conceyu Bable" es el documental que se presentará esta tarde, a las 19.00 horas, en el palacio de Valdecarzana.

Exposiciones en el Niemeyer. La cúpula del complejo cultural de la ría acoge la obra "Eugenia Martínez Vallejo, vestida", del pintor avilesino Juan Carreño de Miranda, del 26 de abril al 2 de junio, dentro de "El arte que conecta", la iniciativa del Museo Nacional del Prado y Telefónica que acerca obras maestras de la colección del Museo del Prado a ciudadanos de toda España. Además, la artista Juana Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990) protagoniza con motivo del centenario de su nacimiento una exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer hasta el 2 junio. También puede visitarse hasta el 16 de junio la muestra "Luz que se esconde", de Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952), uno de los fotógrafos españoles de trayectoria más importante, a caballo entre los dos siglos. Horario, de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La entrada cuesta 4 euros. La última hora de apertura por las tardes es gratuita, previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción.

Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios de Avilés (plaza de Álvarez Acebal, 3) acoge la exposición "Soldados", del fotógrafo y artista digital Jordi Bru. El acto se enmarca dentro de las actividades organizadas por el Ministerio de Defensa para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2024 en el Principado de Asturias. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Mujeres del metal (rock). La Casa de las Mujeres de la calle de La Ferrería acoge hasta el 10 de mayo la exposición "Metal Queens Vol.3", una muestra del poder de las artistas que han roto moldes en el mundo del rock, en un género como el metal. Se puede visitar los lunes y viernes de 9.00 a 14.00, y de martes a jueves, de 17.00 a 19.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Espacio Portus muestra "Veinte miradas a la mar", del fotógrafo José Carlos Valdés. El Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón (CEAG) y la Autoridad Portuaria de Avilés organizan en Espacio Portus una exposición de fotografías de temática portuaria tomadas en las décadas de 1960 y 1970 por José Carlos Valdés y que están custodiadas en el archivo del CEAG. Abre de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Exposición "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Las Cuencas

Exposición aniversario sobre los clicks en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín, en El Entrego, acoge hasta el 30 de junio una exposición sobre los clicks de Playmobil con más de 25.000 figuras, con motivo de la conmemoración de los 50 años de este popular juguete. Del 1 al 5 de mayo, el horario es de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. El precio de las entradas es de 6 euros para los adultos, 4 para los niños. Los menores de 3 años entran gratis. Para más información y reservas para grupos, el teléfono de información es el 684686670, de 10.00 a 14.00 horas.

Teatro en Mieres. En el marco de la Selmana de les Lletres Asturianes, Mieres acoge hoy la representación de la obra "Setiembre", a cargo de "Arte Producciones José Rico Teatro". Será en el Auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar el aforo.

Cine en La Felguera. "La estrella azul" es el título de la película que hoy se proyecta en el teatro de La Felguera, dentro del ciclo "El cine de los jueves". Será a las 19.30 horas y el precio de las entradas es de cuatro euros.

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición sobre el conflicto de Duro Felguera. La Casa de Cultura de Sama acoge una exposición que conmemora las tres décadas desde que estalló el conflicto de Duro Felguera, con el despido de 232 trabajadores en septiembre de 1993. La muestra podrá verse hasta el 8 de mayo.

Centro

Teatro en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de la localidad acoge a las 20.00 horas la representación de la obra "Loló y mamá", a cargo de la compañía gallega "De Ste Xeito Producciones". Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Cine en Lugones. El Centro Polivalente Integrado acoge a las 18.00 horas la proyección de la película de animación "El gato Tabby y otras historias felinas", dentro del ciclo de Laboral Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar el aforo.

Cine documental en Candás. El Teatro Prendes acoge a las 20.00 horas la proyección de "Lluz d’Agostu en Xixón. Tres los pasos de Nacho Vegas" (2017), dentro del Ciclo Documental "Fecho n’Asturies".

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Además hasta el 12 de mayo, se puede visitar la muestra "Lo sólido y lo frágil", de Luis Parades. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Teatro en Llanes. El Casino de Llanes acoge a las 19.30 horas la representación de la obra "El gorrumbu" (VII Premiu "Nel Amaro" de teatru profesional n’asturianu), a cargo de la compañía "Saltantes Teatro".

Cine en Colunga. Dentro del IV Ciclo de Cine Africano, en colaboración con LATE-Asturias, la Sala Loreto acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Amal" (Egipto, 2017). Entrada libre hasta completar el aforo.

Cuentacuentos en Colunga. Los Jardines del Sueve, junto a la Biblioteca de Colunga, será el escenario donde se celebre a las 17.00 horas, una sesión de cuentos interactivo para todos los públicos, especialmente el infantil, de la mano de la ONG LATE-Asturias. En caso de mal tiempo, la actividad será dentro de la biblioteca.

Conferencia en Arenas de Cabrales. El Ateneo de Arenas de Cabrales acoge a las 19.00 horas la conferencia "La evolución cultural y medioambiental en el proceso evolutivo humano", a cargo de Marco de la Rasilla, profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Oviedo. Entrada libre.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 24 de mayo "EXPOSIBLE XX" y "SuperArte", muestras de los alumnos y antiguos alumnos del Bachillerato de Artes del IES Rey Pelayo. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Teatro en Puerto de Vega. La Casa de Cultura acoge la representación de la obra "Ágada, la Guardiana del Bosque", a cargo de la compañía asturiana "Saltantes Teatro". Entrada libre hasta completar el aforo.

Festival "Somos la Ostra" en Castropol. De 18.30 a 22.30 horas, en la carpa del festival se podrán degustar ostras al natural de la mano de los productores locales. La primera propuesta musical tendrá lugar a las 19.00 horas y correrá a cargo de la Banda de Gaitas "El Penedón" de Castropol. A las 19.30 horas, el X Festival "Somos la Ostra" se inaugurará de forma oficial con el nombramiento de Carmen Rodríguez Rodríguez como embajadora de las ostras de Castropol cultivadas en la ría del Eo. A las 20.30 horas la banda "La Versión de los Hechos" pondrá música a la tarde-noche.

Exposición en Luarca. La Sala Portizuelo del Casino Círculo Liceo de Luarca acoge hasta el 12 de mayo la exposición "La sidra de papel", compuesta por una amplia colección de Fernando Paredano, con postales, cromos, publicidades, etcétera.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta mañana, 3 de mayo, la exposición de la XXVI Edición del Premio Asturias de Arquitectura, que se puede visitar de martes a sábado de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Centro de Recepción de Visitantes Alejandro Casona de Besullo. El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del Museo nos guía, en su planta baja, por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica y nos da una visión global de la vida en este núcleo rural. La planta superior está dedicada monográficamente al literato. El centro abre de marzo a mayo de viernes a domingo y festivos, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Todos los días de apertura, hay una visita guiada a las 12.00 horas. Hoy, día 2, el centro permanecerá abierto.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse los martes, de 11.00 a 14.00 horas; de miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas (Cierra el tercer fin de semana de cada mes). Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

Suscríbete para seguir leyendo