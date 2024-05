Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 3 de mayo de 2024

Oviedo

Conferencia. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, la conferencia "El problema de la financiación de las comunidades autónomas en España", que promueve Tribuna Ciudadana. Interviene Carlos Monasterio Escudero, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. Presenta Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. Entrada libre.

OSPA. El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 20.00 horas el concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia de la mano de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Dirige Antony Hermus, con Zitong Wang como solista. Entradas disponibles desde 7 euros.

Lletres asturianes. El Archivo Histórico de Asturias alberga a las 12.00 horas la inauguración de la exposición "Conceyu Bable nel so tiempu. L’Asturies de va mediu sieglu". Entrada Libre.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Además, el Museo acoge hasta el 19 de mayo la exposición sonora "El sonido del arte vol. 6", de Xabier Erkizia, muestra que formó parte de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Entrada libre. Se recomienda el uso de auriculares propios para disfrutar de las obras sonoras. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición en el Arqueológico. El Museo Arqueológico acoge la muestra temporal "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII a X", que reúne más de una decena de ediciones facsimilares de códices bíblicos medievales. Entre estos ejemplares destacan los manuscritos del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana y de otras Biblias hispánicas. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 16 de junio. Horario: de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general cuesta 9 euros. El horario es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas, pero no guiadas y con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías, realiza un recorrido por las distintas etapas del prerrománico asturiano y sus quince monumentos. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Presentación de libro. La presentación y firma de ejemplares del libro "Ahora que todos somos morantistas", de Manolo Guillén, tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el salón de la Caja Rural de Gijón, ubicado en paseo de la Infancia. El evento lo organiza la peña taurina Astur.

LEV Festival. La programación del Laboratorio de Electrónica Visual (LEV Festival) continúa hoy su actividad. En la caja escénica del teatro Jovellanos se podrá disfrutar de "Lorem. Distrust Everything" a las 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 16.00, 16.45, 17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 21.15 y 22.00 horas. En el teatro de la Laboral darán comienzo los conciertos a las 21.00 horas con "Crisprt the pattern of life", de Bromo. A las 22.20 horas actuará Martin Messier, bajo el título "1 drop 1000 years". A las 23.30 horas será el turno de Riccardo Giovineto, con "F e m i n a", y a partir de las 00.50 horas aparecerá Aïsha Devi, que cerrará la jornada en el teatro de la Laboral. En el Antiguo Instituto estará disponible de 16.00 a 20.30 horas la instalación audiovisual "Oh Lord", de Guillaume Marmin. Además, la antigua Escuela de Comercio acoge durante todo el día "Slow walker", de Peder Bjurman. Allí también estará la experiencia de realidad virtual de Fish Wang, titulada "Red Tail", a la que se podrá entrar de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. En ese mismo horario se podrá ver "Uncanny Alley", de Rick Treweek.

Antiguo Instituto. A las 18.00 horas tendrá lugar en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto la conferencia y presentación del libro "El Sacro Imperio Romano Hispánico", a cargo de Alberto Gil Ibáñez. A las 19.00 horas comienza en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto la presentación del libro "Madrebona", de Pilar Sánchez Vicente. Además, la exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antigua Escuela de Comercio. El salón de actos de la antigua Escuela de Comercio, José María Fernández Díaz-Formentí protagoniza la conferencia "Redes en las estaciones" a partir de las 19.00 horas.

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas se proyecta la película "Samsara", de Lois Patiño, en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura. La cita está coordinada por el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Semana cultural en El Coto. La tercera "Semana cultural El Coto" reanuda su actividad hoy en la plaza de la República. A las 20.00 horas actuará Alberto Rodríguez, a las 20.30 horas "¡Puxa Asturies!", y a las 22.00 horas el grupo "D’cano" y Dj Larry Larrea.

Sala Acapulco. La cantautora y compositora Sofía Ellar actúa en la Sala Acapulco a las 21.00 horas. Gijón es una de sus paradas de su gira "Si nos pillan tour".

Fiestas del Cristo de la Abadía de Cenero. Las fiestas del Santo Cristo de la Abadía arrancan hoy a las 20.00 horas con el pregón y un homenaje en la iglesia de la Abadía de Cenero. A las 21.00 horas habrá reparto del bollo y la botella de vino para los socios en la carpa. Media hora más tarde habrá cena, y después campeonato de juegos de mesa. Por último, a las 23.00 horas comenzará la verbena, amenizada por el "Grupo Da Silva".

Fundación Alvargonzález. A las 19.00 horas se inaugura la muestra de escultura "Mundos sutiles", de Claudio Peruzzetto.

Ateneo de La Calzada. El grupo de teatro "La Galerna" protagoniza la lectura dramatizada "Escenas del siglo XX" a las 18.00 horas. Este proyecto de lecturas dramatizadas surge de "La Galerna" y por la Sociedad Cultural Gesto.

CMI Pumarín Gijón Sur. La II Jornada de Humanización de la Asistencia Sanitaria del Principado de Asturias tiene lugar en el salón de actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur de 9.00 a 15.00 horas. Será una jornada profesional con conferencias, debates y muestra de experiencias.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Avilés y comarca

Factoría Rock Fest. En la Factoría Cultural, a las 20.00 horas, tres bandas asturianas –"Blast Open", "Nicotine Bubblegum" y "Estramonio"– dan forma al cartel de la sexta edición del Factoría Rock Fest. Las tres formaciones aprovecharán su presencia en el festival para dar a conocer sus nuevos lanzamientos.

Talleres "Pa que nunt’aburras". De 18.00 a 19.30 horas, en el Centro Sociocultural Los Canapés (C/ Concordia, 3), la concejalía de Normalización Lingüística continúa con la oferta de talleres de manualidades "Pa que nun t’aburras" para niños de 4 a 8 años.

Charla con los olímpicos en Luanco. La Casa de Cultura de Luanco será escenario de la actividad bautizada como "Charla de Olímpicos". La cita, señalada para las 19.00 horas, reunirá a Miguel García, piragüista olímpico en Barcelona 92, Atlanta 96 y seleccionador español en las olimpiadas de Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Además, estará Berta García, olímpica en Río 2016 con la selección Española de Rugby 7 que en 2010 ganó el Europeo de Rugby XV y de Rugby Seven, además de dos títulos en mundiales universitarios. Junto a ellos, tomarán parte en el coloquio Sandra Barrero, paralímpica en Sidney en el año 2000 y Atenas 2004 en la modalidad de atletismo y María Isabel García, olímpica en Sidney 2000 y Atenas 2004 en la disciplina de piragüismo.

Celebración de la Santa Cruz en Avilés. Con motivo de la festividad de la Invención de la Cruz, la junta directiva de la Hermandad de la Cruz de Avilés ha preparado varias actividades: se exhibirá al público el lignum crucis en la parroquia de San Nicolás desde las 18.00 horas y se sacará en procesión una hora más tarde por el interior del templo en el transcurso de una misa que incluye el pregón de la fiesta. El elegido para exaltar la figura de la Cruz es Miguel Pampín, gran maestre de la orden del Camino de Santiago.

Carreño Miranda en el Niemeyer. La cúpula del complejo cultural de la ría acoge la obra "Eugenia Martínez Vallejo, vestida", del pintor avilesino Juan Carreño de Miranda, del 26 de abril al 2 de junio, dentro de "El arte que conecta", la iniciativa del Museo Nacional del Prado y Telefónica que acerca obras maestras de la colección del Museo del Prado a ciudadanos de toda España.

Exposición "Las baladas de Zapico". Tras el paseo inaugural, permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Las Cuencas

Fiestas de Primavera en Turón. Turón recupera este año sus Fiestas de la Primavera. Comienzan hoy a las 23.00 horas, con una verbena en la que actuará "Tekila". También habrá Dj.

Inauguración de exposición en Sama. La pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo alberga hasta el 2 de junio la obra de la artista Maite Pinto, ganadora del certamen "Art Nalón" de 2023. La inauguración es esta tarde a las 19.30 horas

Exposición en Mieres. La Casa de Cultura acoge hasta el 29 de mayo la exposición "El techo de cristal", con obras de Cécile Brillet. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición fotográfica en Moreda. Hasta el 31 de mayo se puede ver en el Centro Cultural la muestra fotográfica "Asturias Colere. Arquitectura y territorio", con imágenes de Cristina Fernández, Kela Coto, Marcos Morilla y Sergio Abello. El horario de visita es en días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición sobre el conflicto de Duro Felguera. La Casa de Cultura de Sama acoge una exposición que conmemora las tres décadas desde que estalló el conflicto de Duro Felguera, con el despido de 232 trabajadores. La muestra puede verse hasta el 8 de mayo.

Exposición en el IES Bernaldo de Quirós. Hasta el 31 de mayo permanece expuesta la muestra pictórica "Round-trip journey", de la artista Mónica Dixon, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Exposición aniversario sobre los clicks en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín, en El Entrego, acoge hasta el 30 de junio una exposición sobre los clicks de Playmobil con más de 25.000 figuras, con motivo de la conmemoración de los 50 años de este popular juguete. Del 1 al 5 de mayo, el horario es de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

Centro

Cine en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de la localidad acoge a las 18.00 horas la proyección de la película de animación "El gato Tabby y otras historias felinas", dentro del ciclo de Laboral Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar el aforo.

Teatro en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de la localidad acoge a las 20.00 horas la representación de la obra "Pluto. Dios de la riqueza", a cargo de la compañía langreana "Teatro Kumen".

Teatro en Lugo de Llanera. La Casa de Cultura acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "Ágada. Guardiana del bosque", a cargo de la compañía "Teatro del Cuervo".

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge a las 20.00 horas la proyección de "Cigarreres" (2023), dentro del Ciclo Documental "Fecho n’Asturies". Además, a las 23.00 horas, se proyecta "The Beast (La Bestia)".

Teatro infantil en Villaviciosa. Este fin de semana el teatro Riera acoge la novena edición de su Festival de Teatro Infantil, que comienza hoy, a las 18.30 horas, con la representación de la obra "B-612", a cargo de la compañía asturiana "Teatro del Cuervo". Edad recomendada: a partir de 6 años. Entradas gratuitas en la taquilla del teatro desde una hora antes del comienzo de cada función.

Concierto en Villaviciosa. La sede del Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge a las 19.30 horas un concierto de flauta y piano a cargo de Mercedes Carretero (flauta) y Javier Campos (piano).

Teatro en Nava. La Casa de Cultura Marta Portal acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "Ada Byron: la tejedora de números", de "La Westia Producciones", para todos los públicos.

Concierto en Grado. La Capilla de los Dolores acoge a las 19.30 horas el espectáculo de música y baile tradicional "Sutripar", del trío "6 Riales", integrado por Alba Menéndez, Elisabeth Montequín y Natalia Vega.

Inauguración de exposición en Grado. Hoy, viernes, a las 18.30 horas, se inaugura en la Casa de Cultura de Grado la exposición colectiva "Sensualidad y erotismo", del colectivo de artistas visuales Extremófilos y comisariada por Lourdes Mieres. La muestra incluye más de sesenta cuadros de los artistas Benjamín Tous, Emilio Amor, Federico Mieres, José Paredes, Lourdes Mieres, Mabel Lavandera y Rafael Arroyo. Algunos de los cuadros se acompañan de poemas de la misma temática obra de Joseba Ayensa, Francisco Velasco, Emilio Amor y Rafael Cansinos Asens. La muestra podrá verse en los tres espacios expositivos de la Casa de Cultura hasta el 31 de mayo en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 20.45 horas (los sábados y domingos se cierra de 14.00 a 15.00 horas).

Oriente

Teatro en Llanes. El Casino acoge a las 19.30 horas la representación de la obra "Loló & mamá", de la mano de la compañía gallega "De Ste Xeito Producciones", que ya triunfó en este escenario con su obra "Feminíssimas".

Inauguración de exposición en Ribadesella. El salón de actos de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.30 horas la presentación de la exposición "La escuela de la posguerra en Ribadesella (pueblos y villa)", organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella. Se proyectarán fotografías de los distintos grupos escolares del periodo en el que se enmarca el contenido de la muestra, que exhibe materiales de la colección de José Antonio Somoano Martínez. La exposición se podrá ver hasta el 30 de mayo, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Cine en Colunga. Dentro del V Ciclo de Cine Africano, en colaboración con LATE-Asturias, la Sala Loreto acoge hoy una doble sesión: a las 17.00 horas se proyectará el cortometraje dirigido a público infantil "Lay Badji", con actividades participativas, y a las 20.00 horas tendrá lugar la proyección de la película "Tu mourras à 20 ans" (Sudán, 2019), dirigida por Amjad Abu Alala.

Taller infantil en Cangas de Onís. La Casa de Cultura acoge, de 17.30 a 19,30 horas, una nueva actividad de "Canguesinos". En esta ocasión, enmarcado en el mes de los artistas, se hará un "Cuadro en relieve" con cuerdas, cartones, pinturas y papel de aluminio. La actividad, para niños de 3 a 9 años, es gratuita, pero requiere inscripción previa llamando al 985848601.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 24 de mayo "Exposible XX" y "SuperArte", muestras de los alumnos y antiguos alumnos del Bachillerato de Artes del IES Rey Pelayo. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Cine en Cangas del Narcea. El teatro Toreno acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "El cine, 5", de Elisa Cepedal, dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Concierto en Tineo. El recinto ferial de Santa Teresa, en el que se desarrolla la programación de la Feria de Muestras de Tineo durante este fin de semana, acoge a partir de las 21.00 horas un concierto de música tradicional a cargo del grupo "Calea", integrado por Silvia Quesada, Rubén Bada y Leticia Baselgas.

Literatura en Belmonte. El centro Belmonte Sociocultural acoge a las 17.00 horas una actividad entorno al libro "Güeli. Histories d’amor y remangu", que fue editado por Puru Remangu para homenajear a las abuelas.

Encuentro musical en Luarca. La Casa de Cultura de la villa acoge a partir de las 18.00 horas un encuentro con Vero Rubio, multiinstrumentista que toca el piano, la trompeta, la trompa y el bodhram. El encuentro incluirá una actuación y una charla.

Teatro en Navia. El Fantasio de Navia acoge la representación de la obra "De Simba a Kiara", el tributo del Rey León, de la mano de la "Compañía Onbeat". Después de haberse agotado las entradas para la función de las 18.00 horas, se ofrecerá una sesión extraordinaria a las 20.15 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hoy por último día la exposición de la XXVI Edición del Premio Asturias de Arquitectura, que se puede visitar de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 28 de abril la exposición "Un mundo simbólico", en la que Juan Falcón García recrea la obra de Legazpi a partir de herramientas y pinturas legadas por el fallecido creador. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Luarca. La Sala Portizuelo del Casino Círculo Liceo de Luarca acoge hasta el 12 de mayo la exposición "La sidra de papel", compuesta por una amplia colección de Fernando Paredano, con postales, cromos, publicidades, etcétera.

