Queipo defiende el asturianismo del PP e insta a Barbón a promover "nuestras lenguas"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, castropolense y "falante", según propia confesión, ha aprovechado la celebración del 45º Día de les Lletres para fijar la posición de su partido sobre la llingua asturiana que, si bien no se acerca en absoluto a la aceptación de la cooficialidad, sí trata de rebajar el rechazo que anteriores dirigentes populares expresaron. En el artículo que se reproduce íntegramente en esta página, Queipo se refiere al asturiano y al eonaviego –"gallego-asturiano, según nuestro ordenamiento jurídico", matiza– como "dos lenguas" que "son motivo de orgullo para toda Asturias y que todos debemos promover y proteger, especialmente frente a aquellos que sienten la permanente tentación de convertir un elemento de unión en un arte de división política".

El presidente popular protagonizó un histórico acercamiento del PP a la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) –principal institución impulsora de la normalización y de la cooficialidad del asturiano– cuando se reunió en marzo con el presidente de la ALLA, Xosé Antón González Riaño. Desde Vox lo criticaron, aludieron a los "complejos" del PP. A lo que Queipo, en el artículo que hoy publica LA NUEVA ESPAÑA, replica: "A algunos a la derecha les parece imperdonable que yo pueda entenderme con el presidente de una entidad que desde 1980 lleva trabajando de manera intachable por la dignificación de nuestras lenguas propias". Además, subraya que sus "preferencias" coinciden con las de Jovellanos, "figura poco sospechosa de querer utilizar las lenguas asturianas con fines de táctica política y de quien dudo que se atrevan a cuestionar su compromiso en defensa de la Nación Española".

Queipo afirma que "la izquierda fue más comedida" en la crítica del encuentro con Riaño y eso fue, argumenta, porque quedó "aturdida" ante la "constatación de una realidad que no terminan de asumir: que el Partido Popular de Asturias es un partido transversal, flexible en su fortaleza, que no tiene ningún complejo en mostrar que el asturianismo, que es la expresión de nuestro sentir autonomista, es ya una seña de identidad a la que yo, como presidente, no voy a renunciar porque sería renunciar a mis propios principios".

Queipo afirma que quiere apartarse, en el ámbito del asturiano, "de los discursos señaladores que esbozan líneas de separación entre buenos y malos asturianos o buenos y malos españoles, sin importarles el daño que causen a nuestras lenguas". Duda de la sincera voluntad del presidente socialista Barbón de querer impulsar la cooficialidad y cree que el PSOE hace "estos días sobreactuados intentos por demostrar que sí, que ellos querían y quieren".

El líder popular subraya que en su defensa del asturiano se atiene a lo que dice el Estatuto de Autonomía. Sostiene que el PP es el único partido "en el último cuarto de siglo que se preocupó de la supervivencia y el fortalecimiento de nuestras lenguas, respetando siempre la voluntariedad en su uso y aprendizaje". Y prueba de ello, afirma, es la aprobación en 1998 de la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, la condición que le exigió el Partíu Asturianista (PAS) a Sergio Marqués –que aún no había sido expulsado del PP– para darle su voto clave en su investidura como presidente.

Suscríbete para seguir leyendo