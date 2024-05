Agenda, qué hacer en Asturias hoy, jueves 9 de mayo

Oviedo

Charla sobre teoría ecológica. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge hoy, a las 19.30 horas, la conferencia titulada "¿Cómo se meten ocho millones de especies en un planeta? La teoría ecológica explicada a personas curiosas". Interviene Ignasi Bartomeus, investigador de la Estación Biológica de Doñana. Presenta María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias. Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Oviedo Filarmonía. El Auditorio Príncipe Felipe es escenario desde las 20.00 horas de un concierto de Oviedo Filarmonía. Bajo la dirección de Christian Vásquez, actúa el tenor Rolando Villazón. Programa de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y Antonín Dvorák. Entradas disponibles desde 16 euros.

RADAR. Continúa la programación de RADAR en el teatro Filarmónica. Hoy a las 20.00 horas, dentro del ciclo "¿Y usted de qué se ríe?", se proyecta la película "¿Teléfono rojo? volamos hacia Moscú", de Stanley Kubrick. Versión original en inglés y ruso con subtítulos en español. No recomendada para menores de 18 años. Entrada gratuita.

Feria del Automóvil. La Fábrica de Armas de la Vega acoge por tercer año la Feria del Automóvil "Ciudad de Oviedo", que arranca hoy a las 12.00 horas. En la feria participan concesionarios oficiales de vehículos del concejo de Oviedo integrados en la Asociación del Automóvil de Principado de Asturias (ASPA), entidad organizadora del evento junto con la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento de Oviedo, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y de la Caja Rural de Asturias. El recinto abrirá hasta el domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada es gratuita.

Feria del Libro. LibrOviedo celebra hasta el domingo en la plaza de Trascorrales la edición de su 30.º aniversario. La feria literaria organiza hoy, a las 10.30 horas, actividades escolares a cargo de David Acera. Para público juvenil, Elisa Campo conversa con Víctor Suárez. A las 18.00 horas, el espacio de firmas contará con los escritores Pablo Fraile y Core Muñiz. A las 19.00 horas, el espacio de conversaciones contará con Mikel Santiago y Alejandro Gallo, que charlarán con Miguel Barrero, director de la Semana Negra de Gijón. En el mismo espacio se podrá escuchar a las 20.00 horas a José Manuel Ponte en conversación con Javier Cuervo, periodista de LA NUEVA ESPAÑA. Acceso libre.

Jornada sobre sinhogarismo. La Facultad de Psicología acoge la jornada "Sinhogarismo y juventud: situación y propuestas de futuro". Arranca a las 9.30 horas con una mesa institucional. A las 9.45 horas, Candela Herrera, autora de un estudio sobre sinhogarismo en Oviedo y Coordinadora de la Asociación Luar, presentará las conclusiones de su informe. A las 11.45 horas habrá una conferencia de Esteban Sánchez, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense. Y a las 13.30, se cerrará el evento con un coloquio sobre las personas sin hogar en Asturias.

Presentaciones de libros. A las 19.00 horas, en la sede de la AMSO (Casa del Pueblo), se presenta el libro de Jesús Ibáñez "Memorias de Tatiana". La introducción, edición y notas son obra de Faustino Álvarez Álvarez. En el acto estarán: Faustino Álvarez Álvarez, miembro del Patronato de la Fundación José Barreiro; Adriana Lastra, vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA y diputada en el Congreso. Entrada libre. Y a las 19.00 horas, en la Librería Kafka & Co. (Ildefonso Sánchez del Río, 14) se presenta la novela "Cocos de luz", de Rosa Valle, publicada por Velasco Ediciones.

Jornadas gastronómicas de la Ascensión. 48 establecimientos ofrecen hasta el domingo 12 de mayo el menú de la Ascensión, compuesto por menestra de temporada, carne gobernada al estilo Oviedo y tarta de queso con cerezas. Toda la información en www.oviedocapitalgastro.com.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Además, el Museo acoge hasta el 19 de mayo la exposición sonora "El sonido del arte vol. 6", de Xabier Erkizia, muestra que formó parte de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Entrada libre. Se recomienda el uso de auriculares propios para disfrutar de las obras sonoras. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías, realiza un recorrido por las distintas etapas del prerrománico asturiano y sus quince monumentos. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Exposición en Bueño. La Central Artística de Bueño (Ribera de Arriba) acoge la exposición de la artista visual portuguesa Joana Vasconcelos "LSD-Libertad, Solidaridad y Democracia". Se podrá visitar hasta el próximo 3 de noviembre. Acceso libre. Abre de jueves a sábado de 11.00 a 14.30 horas; y de 17.00 a 20.00 horas.

Gijón

La OSPA en el Jovellanos. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrece a partir de las 20.00 horas un concierto en el teatro Jovellanos titulado "Mozart y Perianes", con la participación de Javier Perianes (piano) y el Cuarteto Quiroga.

CMI Pumarín Gijón Sur. Los alumnos del Conservatorio de Música y Danza de Gijón ofrecen a las 18.00 horas el concierto "BSO históricas del cine para instrumentos especiales", con la participación de violas y oboes.

Ateneo Obrero. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presenta el libro "Memorias activas de Leonardo Dopico".

Museo del Ferrocarril de Asturias. A las 18.00 horas se ofrece una visita guiada a la colección permanente "El tiempo en el bolsillo. Relojes de ferroviario".

Conseyu de Mocedá. A las 19.00 horas se celebrará la actividad "¿Dónde están las llaves? Presentación del informe sobre emancipación juvenil en Xixón". Participarán Yurena Sabio (presidenta del Conseyu), Matías Hevia (coordinador IU Mocedá), Javier Suárez Llana (portavoz municipal de IU Xixón), Susana González (gerente de VIPASA) y Joffre López (sociólogo).

Ateneo de La Calzada. Juan Manuel Moreno Cubino ofrece a las 19.00 horas la charla divulgativa "El vial de Jove. 30 años de historia".

Asociación vecinal de Serín. A las 18.30 horas habrá una charla sobre "Servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón" en la sede vecinal "San Miguel" de Serín.

Sala Acapulco. "Belako" ofrecerá un concierto en la Sala Acapulco . Será a las 20.30 horas

Meidinerz Jazz Club. A las 21.30 horas se celebrará un concierto de "Ton Risco Quinteto" en Meidinerz Jazz Club.

Sala Tizón. A las 21.00 horas "The Cavemen" actuará en la Sala Tizón.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Antiguo Instituto. La exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 26 de mayo se puede visitar la exposición bibliográfica "Cinco cronistas gijoneses: Somoza, Fabricio, Bonet, Adúriz, Piñera", comisariada por Luis Miguel Piñera, cronista de la villa y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 19 de mayo, se puede visitar la exposición "Forma y medida en la Colección del Museo Casa Natal de Jovellanos" de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

I Certamen coral escolar "Villa de Avilés". Organizado por el coro "Magnificat" de Avilés con la colaboración del área de Infancia, Adolescencia y Juventud del Ayuntamiento de Avilés, se celebra en la Casa de Cultura el primer Certamen coral escolar "Villa de Avilés", que cuenta con la participación de los colegios Nuestra Señora del Buen Consejo, Paula Frassinetti, Versalles y el Instituto Ramón Menéndez Pidal. Entrada libre hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 18.30 horas e inicio de las actuaciones media hora más tarde.

Mesa redonda sobre Europa. La concejalía de Juventud de Avilés impulsa la celebración del Día de Europa en Avilés, con la organización de una jornada sobre voluntariado europeo. Será a las 17.00 horas en el palacio de Valdecarzana. Intervendrán: Ana Isabel González, miembro de la junta directiva de CASME; Carlos Fernández, responsable de movilidad juvenil del Principado de Asturias; jóvenes participantes en "Erasmus+" y Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), y Elena y Belén Álvarez Magadán (CIFP Avilés). Modera: Vanesa Moreno, coordinadora de "Europa aquí".

Presentación de una nueva guía turística y monumental de Avilés. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, interviene en el acto de presentación del libro "Guía total turística y monumental de Avilés. Seis recorridos entrañables por la Villa del Adelantado", de Manuel Gutiérrez Claverol, editado por Ediciones Nobel. Será a las 19.00 horas en el palacio de Valdecarzana (calle Sol, 1).

Semana de la ONCE en Avilés. Cada año, el Grupo Social de la ONCE de Asturias organiza una semana de actividades en las que explica la función social de su trabajo de integración. En esta edición, bajo el lema "Iguales. Para hoy. Para mañana", la ciudad elegida es Avilés, con la colaboración de la concejalía de Promoción Social y hasta el 10 de mayo. Una exposición en el palacio de Valdecarzana muestra hasta este jueves, de 16.30 a 19.00 horas, material específico para las personas con discapacidad visual.

Talleres infantiles de animación a la lectura. Para niños y niñas de entre 4 y 8 años. Impartidos por La Caracola, tienen como objetivo extender y familiarizarse con el hábito de la lectura. Con plazas limitadas e inscripción en las bibliotecas. Hoy, a las 18.00 horas, en la biblioteca de Los Canapés (calle Concordia, 1).

Alba Escayo muestra su arte en la Casa de Cultura de Avilés. La Casa de Cultura cede estos días sus paredes a la artista Alba Escayo (Avilés, 1981), protagonista de la exposición "Una luna, dos, un pájaro, una flor, constelaciones de elementos que ordenan y desordenan la pintura". Se podrá ver de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas. La inauguración será esta tarde a las 19.30 horas.

Exposiciones en el Niemeyer. La cúpula del complejo cultural de la ría acoge la obra "Eugenia Martínez Vallejo, vestida", del pintor avilesino Juan Carreño de Miranda, hasta el 2 de junio, dentro de "El arte que conecta", la iniciativa del Museo Nacional del Prado y Telefónica que acerca obras maestras de la colección del Museo del Prado a ciudadanos de toda España. Además, la artista Juana Francés protagoniza con motivo del centenario de su nacimiento una exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer hasta el 2 junio, y también puede visitarse hasta el 16 de junio la muestra de Manel Esclusa "Luz que se esconde". El horario de las exposiciones es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La entrada cuesta 4 euros. La última hora de apertura por las tardes es gratuita, previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción.

Mujeres del metal (rock). La Casa de las Mujeres de la calle de La Ferrería acoge hasta el 10 de mayo la exposición "Metal Queens Vol. 3". Se puede visitar los lunes y viernes, de 9.00 a 14.00, y de martes a jueves, de 17.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Cine y memoria democrática en Mieres. Dentro del ciclo "Cine y memoria democrática", Mieres acoge hoy la proyección del documental "El hombre que murió dos veces". Será a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada gratuita hasta completar aforo. Dirigido por Daniel Álvarez e Iñaki Pinedo, narra la creación y evolución de la primera guerrilla antifranquista de la posguerra.

Cine en Langreo. El teatro de La Felguera será hoy escenario de la proyección de la película "Los que se quedan", de Alexander Payne. Será a partir de las 20.00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros.

Exposición "Gaia, renaciendo" en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama acogen hasta el 31 de mayo la exposición "Gaia, renaciendo". Se trata de obras realizadas por los usuarios del CAI de Pando.

Muestra con el arte de Maite Pinto, ganadora del "Art Nalón". La pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo alberga hasta el 2 de junio la obra de la artista Maite Pinto, ganadora del certamen "Art Nalón" de 2023.

Exposición "El techo de cristal" en Mieres. La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el 29 de mayo la exposición "El techo de cristal", con obras de Cécile Brillet. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición fotográfica "Asturias Colere" en Moreda. Hasta el 31 de mayo se puede ver en el Centro Cultural de Moreda la exposición fotográfica "Asturias Colere. Arquitectura y territorio", con imágenes de Cristina Fernández, Kela Coto, Marcos Morilla y Sergio Abello. El horario de visita es, en días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición "Round-trip journey", de Mónica Dixon, en el IES Bernaldo de Quirós. El IES Bernaldo de Quirós acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica "Round-trip journey", de la artista Mónica Dixon. La muestra puede verse de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Centro

Presentación de libro en La Fresneda. El centro cultural de La Fresneda acoge a las 19.30 horas la presentación del libro "Techos de Asturias", de Miguel Ángel Muñiz, una guía práctica para alcanzar el lugar más alto de los 78 concejos de Asturias. Entrada libre.

Teatro en Lugones. El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 19.30 horas la representación de la obra "La desgracia", una comedia ácida sobre el éxito y el fracaso, a cargo de la compañía "Ambigú Media Broadcast". Entrada libre.

Cine en Villaviciosa. El teatro Riera acoge a las 19.30 horas la proyección de la película "On the Go" (2023) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Exposición en Pola de Siero. La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 6 de junio la exposición "El legado español en los Estados Unidos de América", en colaboración con la Delegación de Defensa, la Asociación ARES y el Ayuntamiento de Siero. La muestra, organizada por la asociación "The Legacy", se puede visitar de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y sábados de 11.00 a 13.30 horas.

Oriente

Charla en Lastres. El centro El Piqueru acoge a las 17.30 horas una conferencia titulada "Prevención de la fragilidad en las personas mayores", promovida por la Mesa Intersectorial de la Salud Local.

Conferencia en Ribadesella. La Casa de Cultura riosellana acoge a las 19.00 horas la charla titulada "¿La ciencia con datos sin estadística? ¡No, por favor!", a cargo de María Ángeles Gil, profesora de la Universidad de Oviedo y miembro de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 24 de mayo "Exposible XX" y "SuperArte", muestras de los alumnos y antiguos alumnos del Bachillerato de Artes del IES Rey Pelayo. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge hasta el 30 de mayo la exposición "La escuela de la posguerra en Ribadesella (pueblos y villa)", organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella con materiales de la colección de José Antonio Somoano Martín que recrearán un aula de la época. El horario de la sala es de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Pimiango. Durante el mes de mayo, la Librería de Pimiango acoge la exposición "Un año en Asturias", de la artista Eva Boilley. La librería abre los miércoles, de 18.00 a 22.00 horas; de jueves a sábados, de 12.00 a 23.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 18.00 horas.

Occidente

Conferencia en Cornellana. Dentro de la programación organizada por el Día Europeo del Camino de Santiago, que este año se celebra entre el 6 y el 12 de mayo, y con motivo de la Conmemoración del I Milenario de la Fundación del Monasterio de San Salvador de Cornellana, el salón de actos del Monasterio de San Salvador de Cornellana acoge a las 20.00 horas la charla "Restauración de retablos barrocos en Asturias", a cargo de Natalia Díaz-Ordóñez Melgarejo. Esta actividad es gratuita y no necesita inscripción previa.

Feria del Libro en Cangas del Narcea. El parque La Reguerala de Cangas de Narcea acoge hasta el día 11 la Feria del Libro. En la jornada de hoy, a las 17.00 horas, tendrá lugar la presentación de la nueva novela de Pilar Sánchez Vicente, "Madrebona", con la presencia de Beatriz Egido Gordo; a las 19.00 horas, se presentará "Que busca en el monte amparo", de José Manuel Gómez Feito, a cargo de Inés Gómez Feito y Tito Casado.

Documental en Ortiguera. La biblioteca Gonzalo Anes acoge a las 17.30 horas la proyección del documental de Eloy Couceito "Frutos d’úa terra. Memoria inmaterial da etnografía alimentaria".

Exposición en Luarca. La Sala Portizuelo del Casino Círculo Liceo de Luarca acoge hasta el 12 de mayo la exposición "La sidra de papel", compuesta por una amplia colección de Fernando Paredano, con postales, cromos, publicidades, etcétera.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco acoge hasta el 30 de junio la muestra "Corazón verde", de Juanma Tapia, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. Las visitas fuera de horario pueden concertarse llamando al 618882326.

