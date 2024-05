Esta es la joya más desconocida del Prerrománico asturiano

El tesoro prerrománico más desconocido –equiparable en calidad artística a la Cruz de la Victoria o a Santa María del Naranco– no fue hecho ni en oro y piedras preciosas ni en piedra. Es una joya de tinta y pergamino. Este libro fue caligrafiado con extrema perfección en Oviedo bajo el reinado de Alfonso II y probablemente al tiempo que se hizo la Cruz de los Ángeles (año 808). Lleva en Italia desde el siglo XII, en la abadía benedictina de la Cava dei Tirreni, en la provincia de Salerno. Se trata de una Biblia de 303 folios, una transcripción en letra visigótica y a varias columnas de la Vulgata latina. Se llama la "Biblia de Danila" por el nombre de su escriba principal. Es uno de los códices altomedievales más valiosos del mundo, un prodigio de diseño, ilustrado con motivos arquitectónicos y vegetales y con características materiales excepcionales, como el uso en algunas páginas de la llamada púrpura de Tiro o púrpura imperial, el máximo del lujo de la época, que se obtiene de la secreción de un caracol de mar.

"Cuando la gente describe el reino de Asturias en términos de un caudillaje bárbaro, podemos decir que alguien así no hace la Cruz de la Victoria ni hace una Biblia como ésta. Hay una voluntad política de elaborar objetos de máxima calidad. La diferencia entre los edificios de la monarquía asturiana, su orfebrería o esta Biblia y lo que hacen, por ejemplo, los vikingos es que el vikingo puede hacerse el mango de la espada de oro, o se hace un broche de oro para el cinturón, pero es incapaz de concebir edificios como estos, joyas como estas. Aquí hay una ideología, en el sentido más amplio de la palabra, que fuerza a que los objetos del culto y el ceremonial sean de la máxima calidad". Así lo explica el arqueólogo César García de Castro, del Museo Arqueológico de Asturias y comisario junto con María José Ferrer, bibliotecaria de la Universidad, de la exposición que lleva por título "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII al X". La muestra, que estará abierta hasta el 16 de junio en el Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo, muestra la edición facsímil que el Gobierno del Principado hizo de la Biblia de Danila, pero también otras nueve reproducciones exactas de códices medievales, buena parte de entre ellos dedicados a los comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, otra figura de extraordinaria relevancia en la época del reino de Asturias. Además de estos facsímiles, que forman parte de la colección universitaria, el visitante también podrá ver los materiales y las herramientas con las que se hacían estos libros de hojas de pergamino. Las herramientas –actuales pero casi idénticas a las utilizadas originalmente– han sido cedidas por el monasterio de San Pelayo, donde las monjas pelayas tenían hasta 2018 un taller de encuadernación y restauración de libros.

Aparte del extraordinario valor artístico de estos códices –cuyos iluminadores manejan un repertorio de recursos gráficos tan vigente hoy que puede llegar a confundirse con ilustraciones contemporáneas– para entender la importancia que tenían en la Edad Media hay que comprender el papel central que tenia la Biblia, el Libro por excelencia.

"En la Edad Media todo es Biblia. Es lo que permite entender el mundo. En la Biblia está todo. No sólo es una historia sagrada de la revelación o de la salvación. Es mucho más, es un código normativo. Es un modelo para entender la realidad: si hay una sequía prolongada, una peste o una tragedia, todo eso tiene una explicación y está en la Biblia. El señor de la Edad Media al que no le llueve desde hace ocho meses lo que piensa es que está en situación de pecado", explica García de Castro. Y María José Ferrer añade con un punto de humor: "Y en la Biblia se puede buscar la causa, porque la causa de que no llueva nunca es el cambio climático es el castigo por los pecados cometidos".

En la Biblia se leía el pasado. A través de la Biblia se entendía el presente y se adivinaba el porvenir. En sus líneas estaban las claves del mundo. Por eso, dicen los comisarios de esta exposición, "no es de extrañar que buena parte de los esfuerzos intelectuales de estos siglos se dedicasen a discernir el sentido de los hechos, discursos y mandatos almacenados en la Biblia, siguiendo la huella de los primerso intérpretes cristianos de ella, los llamados Padres de la Iglesia, cuya actividad se desarrolló desde el siglo II al siglo VII". Y en el Reino de Asturias, en las décadas finales del siglo VIII se escribió "uno de los más influyentes comentarios a un libro bíblico jamás escritos". Son los comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, a los que están dedicados muchos de los facsímiles expuestos en el Arqueológico.

Un detalle del Beato iluminado por Ende, la primera mujer pintora conocida en España. / LNE

Cada uno de estos códices, además de su importancia clave en la sociedad de la época y de su valor artístico intrínseco, guardan la historia de las personas que los hicieron, los poseyeron o encargaron. En la exposición puede contemplarse, entre otra piezas, el facsímil del llamado "Códice de Gerona", transcripción de los comentarios al Apocalipsis de Beato. Fue confeccionado en Zamora, en el scriptorium del monasterio de San Salvador de Tábara. Entre sus singularidades está que, entre sus autores, figura la monja Ende, "pintora y sierva de Dios2, autora de las ilustraciones. Fue la iluminadora de esta obra terminada el 6 de julio del 975 y, además, ha quedado siempre como la primera mujer artista identificada en la historia de España.

La Biblia de Danila, la joya prerrománica que lleva 800 años en Italia, también tiene detrás una historia que, como apunta la directora del Museo Arqueológico, María Antonia Pedregal, bien podría ser objeto de una novela histórica o una serie televisiva. La cuenta, de manera resumida, García de Castro: "Aunque esta Biblia se hace por mandato de Alfonso II para la Catedral de Oviedo sabemos que en el siglo XII estaba en Braga. Cuando Alfonso III repuebla Braga la envió allí. Uno de los primeros obispos de Braga en aquel siglo fue Mauricio Burdino, que tuvo la mala suerte de coincidir con Gelmírez, obispo de Santiago, el más poderoso del Noroeste español en ese momento. Ambos se disputan la metropolitanidad del occidente peninsular, que estaba en Mérida en tiempos visigodos. Gelmírez emprende expediciones violentas contra Braga y obliga a huir al arzobispo Burdino, que se va a Roma, llevándose esta Biblia con él. Allí, en las luchas entre los clanes romanos, nombran a Burdino antipapa con el nombre de Gregorio VIII. Y no nombra Enrique V, el emperador. Pero cuando Enrique hace las paces con Roma, el antipapa cae y Mauricio es desterrado y encerrado en la Cava dei Trirreni, una abadía que desde el saiglo IX había sido cárcel de antipapas. Y se va con la Biblia de Danila, que sigue allí desde entonces. Está declarada como bien máximo de interés cultural en Italia".

