Cumbre de talentos de la nueva cosecha de la gastronomía

El Basque Culinary Center (BCC) volvió a reunir ayer en sus instalaciones, por tercera vez, a una nueva generación de jóvenes llamados a transformar la gastronomía Española. Una eclosión que va desde las mismas cocinas, pasando por los obradores, también por los ámbitos de producción artesanal, sin olvidarse ni de las nuevas formas de comunicación y divulgación, ni del diseño de espacios (Restauración, Producción, Sector del vino y bebidas, Comunicación, Startups, Investigación, Panadería/Pastelería y nuevos perfiles profesionales).

Jesús Sánchez. / .

Y en esa pléyade "100 jóvenes talentos de la gastronomía 2024", la institución vasca contó con el asturiano Chus Sánchez Manzano, hijo de Esther y sobrino de Nacho Manzano, lo que le pone en la línea sucesoria de una de las sagas cocineras con más peso de la región.

El listado del BCC lo componen profesionales menores de 30 años a los que que se les dio la oportunidad de compartir ideas y proyectos. "Esperamos que la cita sirva para generar comunidad y poner en común visiones que reflejan la amplitud y la transformación continua del sector", señaló el director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega.

Según los organizadores, en 2024 se refuerza la tendencia, observada ya en la pasada edición de 2022, de la variedad de perfiles de la nueva generación de la gastronomía, con una disminución en el peso de quienes trabajan dentro de negocios de restauración y una notable diversificación.

Chus Sánchez, de 24 años, exalumno del BCC, se reconocía muy ilusionado de que le hubieran incluido en la selección y aportar así el porcentaje asturiano. "Yo, encantado de estar aquí. Siempre se aprende", decía. Y eso que era consciente de que el suyo es un camino más acolchado que el de otros emprendedores de su edad, "porque hay un trabajo detrás de mucho tiempo de mi familia, que hace que nuestra identidad como empresa sea muy sólida. Yo voy más seguro por un camino que anduvieron otros antes que yo", explicó.

Un camino que el aprendió a querer desde muy niño "cuando iba con mi padre a ver a mi madre al restaurante"; siguió gustándole cuando empezó a quedarse "en la habitación de detrás del restaurante", y lo reforzó cuando aún jovencito "iba a echar una mano los fines de semana si se me necesitaba". Hasta que tuvo que decirle a su madre que no hacía falta que le pusiera más pruebas, "porque de verad, de verdad, la cocina me gustaba", y ya podía enviarle con garantías a formarse en el sector.

Chus Sánchez Manzano escuchó a sus compañeros y en alguna medida también compartió cómo es sufrir el "síndrome del impostor", cuando la inseguridad se apodera de uno. Y se permitió alabar "la valentía de los que apuestan por el veganismo y cosas similares, porque si ya es difícil plantear tu oferta pensando en un público total, mucho más lo es cuando de salida sólo te diriges a un porcentaje minoritario de clientes. Los admiro un montón; me parece que su apuesta es heroica".

En su caso, la pulsión que le sale es siempre la de "cocinar; eso es lo que me gusta. Y me da igual que sea una pieza de carne que un trozo de verdura". Pero hay una vía casi filosófica que le atrae mucho: "Me gusta la sinergia que se establece entre la cocina y la huerta; me atrae lo que supone planificar lo que plantas en un huerto para que puedas luego vincularlo a distintos menús en momentos distintos del año", explicó el joven talento.

El encuentro de promesas dejó también un reflejo de "tendencias y conceptos actuales como el 'zero waste', los fermentados, la cocina 'plant-based' (cocina basada en vegetales no procesados) y la proteína alternativa, la economía circular, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, además de la importancia de la divulgación y la investigación en el sector. Los jóvenes talentos apuestan, al menos una buena parte de los reunidos ayer, por el modelo predominante de bistró y una cocina apegada al territorio. Pero también los hay que lideran fórmulas como las parrillas, bocadillerías, hamburgueserías, "foodtruck", el bar típico japonés (izakaya) y hasta un bar de almuerzos en un polígono.

